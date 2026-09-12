Neredeyse bir saat boyunca dengede giden karşılaşma, ikinci yarıdaki kaotik iki dakikalık bölümde bir anda alev aldı. Sunderland, hakem John Brooks'un duran top sırasında Dan Ballard ile boğuşan Ezri Konsa'nın çizgiyi geçtiğine hükmetmesiyle öne geçmek için altın bir fırsat yakaladı.

Ancak Enzo Le Fee'nin vuruşunu Raya muhteşem bir kurtarışla engelledi; soluna alçaktan uzanan kaleci topu direğe çeldi. Dikkat çekici şekilde, istatistikler Raya'nın Enzo Le Fée'nin penaltısını kurtardığı an (55:40) ile Bruno Guimarães'in Arsenal adına attığı gol (57:41) arasında yalnızca 121 saniye olduğunu gösteriyor.

Devre arasında oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu, yeniden başlama düdüğünden kısa süre sonra ortaya koyduğu bireysel kaliteyle Stadium of Light tribünlerini susturdu. Ceza sahası dışındayken Declan Rice'tan pası alan eski Newcastle kaptanı, üst direğin altına çarpıp ağlarla buluşan sert bir şut çıkardı.

Bukayo Saka, maçın tek gollü bitmesine izin vermedi ve uzatma dakikalarının altıncı dakikasında, penaltıyı da kendisi kazandıktan sonra Arsenal'ın ikinci golünü penaltı noktasından attı. Bu geç gelen gol, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki mücadelesini sürdürürken ilk dört maçında dört galibiyet alarak kusursuz başlangıcını korumasını sağladı.