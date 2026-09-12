Getty Images Sport
Çeviri:
Kahramandan kahramana! David Raya, Sunderland'ın penaltısını kurtardı; Bruno Guimaraes ise sadece 121 saniye sonra Arsenal'e muhteşem galibiyet golünü attı
Raya ve Guimaraes kıvılcımı çakıyor
Neredeyse bir saat boyunca dengede giden karşılaşma, ikinci yarıdaki kaotik iki dakikalık bölümde bir anda alev aldı. Sunderland, hakem John Brooks'un duran top sırasında Dan Ballard ile boğuşan Ezri Konsa'nın çizgiyi geçtiğine hükmetmesiyle öne geçmek için altın bir fırsat yakaladı.
Ancak Enzo Le Fee'nin vuruşunu Raya muhteşem bir kurtarışla engelledi; soluna alçaktan uzanan kaleci topu direğe çeldi. Dikkat çekici şekilde, istatistikler Raya'nın Enzo Le Fée'nin penaltısını kurtardığı an (55:40) ile Bruno Guimarães'in Arsenal adına attığı gol (57:41) arasında yalnızca 121 saniye olduğunu gösteriyor.
Devre arasında oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu, yeniden başlama düdüğünden kısa süre sonra ortaya koyduğu bireysel kaliteyle Stadium of Light tribünlerini susturdu. Ceza sahası dışındayken Declan Rice'tan pası alan eski Newcastle kaptanı, üst direğin altına çarpıp ağlarla buluşan sert bir şut çıkardı.
Bukayo Saka, maçın tek gollü bitmesine izin vermedi ve uzatma dakikalarının altıncı dakikasında, penaltıyı da kendisi kazandıktan sonra Arsenal'ın ikinci golünü penaltı noktasından attı. Bu geç gelen gol, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki mücadelesini sürdürürken ilk dört maçında dört galibiyet alarak kusursuz başlangıcını korumasını sağladı.
- AFP
Raya'nın odaklanmasının önemi
Golcü oyuncular manşetleri sık sık süslese de Raya'nın Arsenal savunmasının sağlamlığındaki rolü abartılamaz. Le Fee'nin penaltısında yaptığı kurtarış, hazırlığının ve reflekslerinin bir göstergesiydi ve onun ligin en iyi performans gösteren isimlerinden biri olarak statüsünü pekiştirdi. Veriler, bu sezonki eşsiz katkısını ortaya koyuyor; Raya, bu sezon Premier League'de penaltı kurtaran tek kaleci konumunda.
Raya'nın performansı penaltı kahramanlığıyla sınırlı kalmadı; maçın son bölümünde Nordi Mukiele'ye de gol izni vermemek için bir kez daha sahneye çıktı. Kaleci, alt köşeye yönelen sert vuruşa hızlı tepki verdi ve Sunderlandli hücumcuların dönen topa hamle yapmasından önce topu çelmeyi başardı. Bu son gol yemeden tamamlanan maç, onun ligdeki son dört karşılaşmadaki üçüncü kalesini gole kapatma başarısı oldu ve neden üst üste dördüncü Golden Glove ödülü yarışında hâlâ en güçlü aday olduğunu gösterdi.
Kadro derinliği Arteta için belirleyici olduğunu kanıtlıyor
Arsenal'ın transfer stratejisi ve kadro yönetimi Kuzey Doğu'da tüm açıklığıyla görüldü; kulübe ise bir kez daha kilidi açmak için gereken itici gücü sağladı. Devre arasında Guimaraes'i oyuna alma kararı, ilk 11'de başlayan üçlüye kıyasla daha agresif bir hücum profili sunarak orta saha mücadelesinin seyrini değiştirdi.
Brezilyalı oyuncunun ileriye top taşıma ve meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderme becerisi, Sunderland'in disiplinli savunma düzeninin öne çıktığı temkinli ilk yarıda Arsenal'ın ilk 11'deki hücumcularının bulmakta zorlandığı golün kapısını araladı.
- Getty Images Sport
Ne gol ama!
Son düdüğün ardından yaşanan baş döndürücü anları değerlendiren Raya, takım arkadaşının galibiyete yaptığı katkıyı övmekte gecikmedi. Medyaya konuşan İspanyol kaleci, golün önemine dikkat çekerek, «Ne gol ama, özellikle de attığı zamanlama» dedi; ikili bir üç puanı daha kutladı.
Guimaraes’in Kuzey Londra’ya gelişi, Arsenal’e farklı bir orta saha profili kazandırdı; bu profil, takımın ileri çıkmasını sağlayabilen ve as oyuncular inatçı bir düşük blok savunmayı aşmakta zorlandığında maç kazandıran anlar üretebilen bir yapıya sahip.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun