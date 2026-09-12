Getty Images Sport
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Kahramandan kahramana! David Raya, Bruno Guimaraes'in sadece 121 saniye sonra Arsenal'a galibiyeti getiren muhteşem golünden önce Sunderland penaltısını kurtardı
Raya ve Guimaraes kıvılcımı sağlıyor
Neredeyse bir saat boyunca dengede giden mücadelede, maç ikinci yarıda kaotik geçen iki dakikalık bölümde bir anda alev aldı. Sunderland, hakem John Brooks'un bir duran top sırasında Dan Ballard ile boğuşan Ezri Konsa'nın çizgiyi geçtiğine hükmetmesiyle öne geçmek için altın bir fırsat yakaladı.
Ancak Enzo Le Fee'nin vuruşu, Raya'nın soluna alçak bir dalışla topu direğe çeldiği muhteşem kurtarışla engellendi. Dikkat çekici şekilde, istatistikler Raya'nın Enzo Le Fée'nin penaltısını kurtardığı an (55:40) ile Bruno Guimarães'in Arsenal adına attığı gol (57:41) arasında yalnızca 121 saniye olduğunu gösteriyor.
Devre arasında oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu, yeniden başlama düdüğünden kısa süre sonra sergilediği bireysel beceriyle Stadium of Light tribünlerini susturdu. Ceza sahası dışından Declan Rice'tan pası alan eski Newcastle kaptanı, üst direğin altına çarpıp ağlarla buluşan sert bir şut çıkardı.
- AFP
Raya'nın odaklanmasının önemi
Golcü oyuncular çoğu zaman manşetleri süslese de, Raya'nın Arsenal savunmasının sağlamlığındaki rolü abartılamaz. Le Fee'nin vuruşunda yaptığı kurtarış, hazırlığının ve reflekslerinin bir göstergesiydi ve onu ligin en iyi performans gösteren isimlerinden biri olarak bir kez daha öne çıkardı. Veriler de bu sezonki benzersiz katkısını ortaya koyuyor; Raya, bu sezon Premier League'de penaltı kurtaran tek kaleci.
Raya'nın performansı penaltıdaki kahramanlıkla sınırlı kalmadı; maçın son bölümünde Nordi Mukiele'ye de geçit vermek için yeniden sahneye çıkmak zorunda kaldı. Kaleci, alt köşeye giden sokulan bir vuruşa hızlı tepki verdi ve Sunderlandli hücumcuların ribaunda koşmasından önce topu çelmeyi başardı. Bu son gol yemeden tamamlanan maç, onun ligdeki son dört karşılaşmada üçüncü kez kalesini gole kapattığı anlamına geliyor ve neden üst üste dördüncü Altın Eldiven için en güçlü aday olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.
Kadro derinliği Arteta için belirleyici olduğunu kanıtlıyor
Arsenal'ın transfer stratejisi ve kadro yönetimi Kuzey Doğu'da tüm açıklığıyla görüldü; kulübe, kilidi açmak için gereken itici gücü bir kez daha sağladı. Devre arasında Guimaraes'i oyuna alma kararı, orta saha mücadelesinin seyrini değiştirdi ve ilk 11'de başlayan üçlüye kıyasla daha agresif bir hücum profili sundu.
Brezilyalı oyuncunun ileriye çıkma becerisi ve topu uzak köşeye göndermesi, Sunderland'in disiplinli savunma düzeninin damga vurduğu temkinli ilk yarıda Arsenal'ın ilk 11'deki hücumcularının bulmakta zorlandığı açılışı getirdi.
- Getty Images Sport
Ne gol ama!
Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan baş döndürücü anları değerlendiren Raya, takım arkadaşının galibiyete katkısını övmekte gecikmedi. Medyaya konuşan İspanyol kaleci, golün önemine dikkat çekerek, ikili bir üç puanı daha kutlarken "Ne gol ama, özellikle de attığı zamanlama" dedi.
Guimaraes'in Kuzey Londra'ya gelişi, Arsenal'e farklı bir orta saha profili kazandırdı; bu profil, yerleşik ilk 11 oyuncuları inatçı bir düşük blok savunmayı aşmakta zorlandığında takımı ileri taşıyabilecek ve maç kazandıran anlar üretebilecek nitelikte.
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