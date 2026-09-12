Neredeyse bir saat boyunca dengede giden mücadelede, maç ikinci yarıda kaotik geçen iki dakikalık bölümde bir anda alev aldı. Sunderland, hakem John Brooks'un bir duran top sırasında Dan Ballard ile boğuşan Ezri Konsa'nın çizgiyi geçtiğine hükmetmesiyle öne geçmek için altın bir fırsat yakaladı.

Ancak Enzo Le Fee'nin vuruşu, Raya'nın soluna alçak bir dalışla topu direğe çeldiği muhteşem kurtarışla engellendi. Dikkat çekici şekilde, istatistikler Raya'nın Enzo Le Fée'nin penaltısını kurtardığı an (55:40) ile Bruno Guimarães'in Arsenal adına attığı gol (57:41) arasında yalnızca 121 saniye olduğunu gösteriyor.

Devre arasında oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu, yeniden başlama düdüğünden kısa süre sonra sergilediği bireysel beceriyle Stadium of Light tribünlerini susturdu. Ceza sahası dışından Declan Rice'tan pası alan eski Newcastle kaptanı, üst direğin altına çarpıp ağlarla buluşan sert bir şut çıkardı.