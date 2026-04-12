Kahraman zihniyeti... Guardiola, karar maçından önce Arteta'yı köşeye sıkıştırıyor

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Stamford Bridge'de ev sahibi Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Pep Guardiola'nın öğrencileri galibiyetle Premier Lig'de 64 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Arsenal, 70 puanla ligin zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Manchester City'den 6 puan önde bulunuyor. Manchester City'nin Crystal Palace ile ertelenen bir maçı bulunuyor.
Arsenal, dün Cumartesi günü evinde konuk ettiği Bournemouth'a 1-2 yenilmişti ve bu sonuç, City'nin farkı azaltmasının önünü açmıştı.