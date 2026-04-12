Kahraman zihniyeti... Guardiola, karar maçından önce Arteta'yı köşeye sıkıştırıyor

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Stamford Bridge'de ev sahibi Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri galibiyetle Premier Lig'de 64 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Arsenal, 70 puanla ligin zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Manchester City'den 6 puan önde bulunuyor. Manchester City'nin Crystal Palace ile ertelenen bir maçı bulunuyor.

Arsenal, dün Cumartesi günü evinde konuk ettiği Bournemouth'a 1-2 yenilmişti ve bu sonuç, City'nin farkı azaltmasının önünü açmıştı.

    Al-Ittihad Stadyumu'nda yapılacak belirleyici maç

    Arsenal, önümüzdeki Pazar günü Premier Lig'in 33. haftasında Etihad Stadyumu'nda Manchester City'nin konuğu olacak.

    Bu maç, bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kimin kazanacağını belirlemede büyük önem taşıyor.

    Arsenal'in galibiyeti, ertelenen maçı olan Manchester City'den 9 puan farkla liderliği ele geçirmesi anlamına gelecek; bu maçı kazanması halinde ise fark 6 puana inecek.

    Manchester City'nin Etihad Stadyumu'nda galip gelmesi ise durumu tamamen tersine çevirecek ve teknik direktör Mikel Arteta'nın takımının işini daha da zorlaştıracaktır.

    City'nin galibiyeti, puanını 67'ye çıkaracak ve Arsenal ile arasındaki farkı 3 puana indirecek; dolayısıyla, Sky Blues ertelenen Crystal Palace maçını kazanırsa bu fark ortadan kalkacak.

    • Reklam
    Arsenal üzerindeki baskı, Manchester City'den daha fazla

    Arsenal üzerindeki baskı, Manchester City'den daha fazla artıyor; zira teknik direktör Arteta'nın takımı puanları kendileri kaybettiği için Manchester City'ye yaklaşma fırsatı verdi.

    Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle maçların yoğunluğundan muzdaripken, City ise Real Madrid'e yenilerek çeyrek finalde turnuvadan elendi.

    Arsenal çeyrek finale yükseldi ve Sporting Lizbon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti, dolayısıyla yarı finale yükselme konusunda avantajlı durumda.

    Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi arasında Arsenal, zihinsel ve fiziksel olarak en yüksek disiplin gerektiren bir sezon yaşıyor ve kendini karmaşık bir durumda buluyor.

    İki turnuvanın çakışması, sadece Londra ekibinin kalitesini test etmekle kalmıyor, aynı zamanda baskı altında kalma yeteneğini de ortaya koyuyor.

    Kahraman ruhu, City'nin lehine dengeleri değiştiriyor

    Manchester City'yi en çok ayıran özellik, şampiyonluk zihniyetidir; çünkü "Gök Mavi" takım, her sezona Premier Lig yarışının nasıl yönetileceğini çok iyi bilerek girer.

    Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunun sadece büyük maçlarda değil, diğer maçlardan da puan toplayarak kazanıldığını bilir.

    Ayrıca City, kısa süreli parlak performanslara dayanan bir takım değil, performansında yüksek bir istikrara sahip bir takımdır. Nispeten gerilediği dönemlerde bile, büyük bir puan kaybı yaşamadan hızla normal seyrine geri döner.

    Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde son 8 sezonda 6 kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı, bu da Etihad Stadyumu'ndaki "şampiyon zihniyetini" kanıtlıyor.

