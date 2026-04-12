Kahraman zihniyeti... Guardiola, karar maçından önce Arteta'yı köşeye sıkıştırıyor

Manchester City'yi en çok ayıran özellik, şampiyonluk zihniyetidir; çünkü "Gök Mavi" takım, her sezona Premier Lig yarışının nasıl yönetileceğini çok iyi bilerek girer.

Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunun sadece büyük maçlarda değil, diğer maçlardan da puan toplayarak kazanıldığını bilir.

Ayrıca City, kısa süreli parlak performanslara dayanan bir takım değil, performansında yüksek bir istikrara sahip bir takımdır. Nispeten gerilediği dönemlerde bile, büyük bir puan kaybı yaşamadan hızla normal seyrine geri döner.

Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde son 8 sezonda 6 kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı, bu da Etihad Stadyumu'ndaki "şampiyon zihniyetini" kanıtlıyor.