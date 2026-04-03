Goal.com
Canlı
Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Kahraman ve kötü adam... Neymar, Dünya Kupası öncesinde Ancelotti'ye kur yapıyor

Neymar, Ancelotti'yi "son dans" için ikna etmeye çalışıyor

Neymar, Brezilya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Santos'un Remo'yu 2-0 mağlup etmesine katkıda bulundu.

Neymar ilk golü hazırladı ve ikinci golün atılmasında da önemli bir rol oynayarak, takımını 9 maçta sadece ikinci galibiyetine ulaştırdı ve küme düşme potasından uzaklaştırdı.

Santos'un kendi sahasındaki dalgalı performansına rağmen, Neymar'ın bireysel kalitesi fark yarattı. Neymar, Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğine ikna etmeye çalışıyor.

    Sarı kart, Neymar'ın parlak gecesini gölgeledi

    "Mundo Deportivo" gazetesi Neymar'ın parladığı anlara dikkat çekti. 39. dakikada Neymar, rakip savunmayı delip geçen muhteşem bir pas verdi ve bu pasın ardından Tachiano ilk golü attı.

    İkinci yarıda Neymar, birkaç oyuncuyu geçerek muhteşem bir atak başlattı ve top sonunda Gonzalo Escobar'a ulaştı. Escobar da topu Moises'e aktardı ve Moises ikinci golü attı.

    Neymar henüz fiziksel olarak en iyi formuna ulaşmamış olsa da, maçın en tehlikeli oyuncusuydu. Maç boyunca rakip savunmanın dikkatini üzerine çekti ve birçok tehlikeli pozisyon yarattı.

    Ancak maçın sonunda olumsuz bir gelişme yaşandı. Neymar, rakip oyuncularından biriyle yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü ve kart cezasının birikmesi nedeniyle Flamengo ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

    Bu ceza, 18 Mayıs'ta 2026 Dünya Kupası kadrosu için 26 oyuncunun seçileceği milli takım kadrosu açıklanmadan önce, Ancelotti'yi ikna etmek için Neymar'ın oynayabileceği maç sayısını azaltabilir.

    Neymar, daha önce uluslararası futboldan emekli olacağını açıklamadan önce 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini ima etmişti.

    Ayrıca okuyun

    Eski Real Madrid yıldızı hastaneye kaldırıldı

