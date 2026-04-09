Giderek daha fazla soru işaretine yol açan ve tekrarlanan bir manzarada, Barcelona bu sezon ikili bir gerçeklik yaşıyor: Lig içinde istikrarlı biçimde parlayan bir takım, ancak Avrupa’da ilk gerçek sınavda tökezliyor.

“Spotify Camp Nou”da Atletico Madrid’e 2-0 kaybedilen son maç, Katalan ekibini Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline bir kez daha veda etmenin eşiğine getirdi ve her yıl yeniden gündeme gelen eski bir soruyu tekrar öne çıkardı: Barcelona neden kritik anlarda kıtasal ışıltısını kaybediyor?.

Öte yandan Real Madrid, son on yılda bambaşka bir tabloyu sağlamlaştırıyor; burada sıkıntı galibiyetlere, yenilgiler ise “remontada”ya dönüşüyor. Bazılarının “şampiyon karakteri” terimiyle özetlediği bir olgu.

