Hansi Flick

Çeviri:

Kahraman karakteri.. Barcelona’nın Avrupa’daki sıkıntıları Real Madrid’in tarihî sırrını açıklıyor

لماذا برشلونة yerel düzeyde domine ederken Şampiyonlar Ligi müziği çaldığında neden silikleşiyor?

Giderek daha fazla soru işaretine yol açan ve tekrarlanan bir manzarada, Barcelona bu sezon ikili bir gerçeklik yaşıyor: Lig içinde istikrarlı biçimde parlayan bir takım, ancak Avrupa’da ilk gerçek sınavda tökezliyor.

“Spotify Camp Nou”da Atletico Madrid’e 2-0 kaybedilen son maç, Katalan ekibini Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline bir kez daha veda etmenin eşiğine getirdi ve her yıl yeniden gündeme gelen eski bir soruyu tekrar öne çıkardı: Barcelona neden kritik anlarda kıtasal ışıltısını kaybediyor?.

Öte yandan Real Madrid, son on yılda bambaşka bir tabloyu sağlamlaştırıyor; burada sıkıntı galibiyetlere, yenilgiler ise “remontada”ya dönüşüyor. Bazılarının “şampiyon karakteri” terimiyle özetlediği bir olgu.

  • أُretken bir kriz mi yoksa psikolojik bir engel mi?

    Son on yılda UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona için adeta bir düğüm hâline geldi; zira Juventus’u yenerek 2015’te kazandığı son şampiyonluktan bu yana Barça, kıtanın en büyük turnuvasında zorlanıyor.

    Barcelona’nın son 10 denemesinde takım turnuvaya 5 kez çeyrek finalde veda etti ve aynı turdan altıncı kez elenmenin eşiğinde görünüyor. Bunun, 2015-2016 sezonundan sonra Atlético Madrid’in elinden ikinci kez yaşanacağı da belirtilmeli.

    Buna karşılık, aynı dönemde Barcelona’nın La Liga’daki karnesine baktığımızda, takımın 5 kez şampiyon olduğunu ve bu sezon da altıncı zafere doğru ilerlediğini görüyoruz. Ayrıca 2020-2021 sezonunda (üçüncülük) sadece bir kez ilk iki sıranın dışında kaldı.

    Bu çelişki önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Barcelona, ligde bu kadar üstünken Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı neden değişiyor?

    Elbette kıtasal turnuva, beş büyük ligin devlerini barındırıyor; ancak Barça, La Liga’da Real Madrid’e üstün geliyor ve Real Madrid de son on yılda 5 Avrupa şampiyonluğu kazanan takım.

    Yani Barcelona, yerel düzeyde Real Madrid’i mağlup edebiliyorsa—ki o, Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü takımlarından biri—neden 10 sezondan birinde bile Avrupa’da kontrolü eline almayı başaramıyor?

    أtlético paradoksu ortaya çıkarıyor

    Belki de bu hafta yaşananlar, meselenin sadece basit bir teknik krizle sınırlı kalmadığını, aksine psikolojik bir bariyere dönüştüğünü ortaya koyuyor.

    Barcelona, geçtiğimiz cumartesi La Liga’da Atlético Madrid’i kendi sahasında 2-1 yenerek değerli bir galibiyet aldı; ezeli rakibi Real Madrid’in puan kaybından da yararlanıp liderlikteki farkı 7 puana çıkardı.

    Ancak aynı rakip karşısında ve “Spotify Camp Nou”da, taraftarın büyük desteğine rağmen, iş Şampiyonlar Ligi’ne gelince Barcelona kaybetti.

    Barcelona sanki başka bir takıma dönüştü; kıta kupasında oynama tecrübesi olmayan küçük bir takım gibi, net fırsatlar yakalasa bile, La Liga’daki rakiplerine karşı bulduğundan daha kolay pozisyonlar olmasına rağmen, kaleye karşı bitiricilik becerisine sahip değilmiş gibi göründü.

    Dikkat çeken bir diğer nokta da Barcelona’nın Atlético Madrid karşısında geri dönememesi oldu; oysa Barça, La Liga’da “remontada”yı en çok yapan takım ve geriye düştüğü maçlardan 21 puan toplamayı başardı.

  • الليغا’da kolay av… ve Avrupa’da bir kompleks

    Bu hafta oynanacak karşılaşmadan bağımsız olarak, Atletico maçlarında öne çıkan önemli bir istatistik, Barcelona’nın La Liga ile Şampiyonlar Ligi arasındaki farkı ortaya koyuyor.

    İspanya Ligi’nde Atletico, Barcelona için kolay bir av olurken, kıtasal düzeyde başkent ekibi belirgin bir engel teşkil ediyor.

    Barça ile Atletico, eleme turlarında iki kez karşılaştı ve her seferinde kupadan elendi: ilki 2013-2014 sezonunda çeyrek finalde, ikincisi ise 2015-2016 sezonunda aynı turda.

    Bu sezon aynı turun ilk maçında kendi sahasında aldığı yenilgiye bakıldığında, Barcelona’nın benzer bir akıbete yakın olduğu görülüyor.

    Ayrıca Atletico Madrid, 2005’ten bu yana tüm kulvarlarda “Camp Nou”da ilk galibiyetini aldı; karşılaşmaların azlığına rağmen bunun yerel düzeyde her sezon karşılaştıkları ortamda değil, Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleşmesi doğal oldu.

    الım ve fırsatlar faydasızdır

    "Spotify Camp Nou" maçının olaylarına geri dönecek olursak, ilk yarıda Pau Cubarsí’nin kırmızı kart görmesi Atletico Madrid lehine dengeleri değiştirmiş olsa da, Barça sayısal eksikliğe rağmen topa sahip oldu ve kontrolü elinde tuttu; ancak sonunda gol bulamadı.

    Barcelona, maç boyunca topa sahip olma oranında üstünlük sağladı ve karşılaşmayı %58 ile tamamladı; ayrıca 18 şut çekti, bunların 7’si kaleyi buldu, fakat skor katkısı sıfırda kaldı.

    Buna karşılık, konuk ekip kale önünde daha etkiliydi; kaleyi bulan yalnızca 3 şuttan iki gol çıkararak onu yarı finale yaklaştırdı.

    برشلونة neden Avrupa’da zorlanıyor?

    Detaylara girmeden, Barcelona’nın “Şampiyonlar Ligi tecrübesinden” yoksun olduğu açık; zira bu organizasyon, oyuncuların özel bir şekilde yaklaşmasını gerektirir, yanlarında tecrübeli bir teknik direktör olsa bile.

    Barça, Lionel Messi’nin ve Avrupa’ya damga vuran, son kupayı kazanan altın jenerasyonunun ayrılmasının ardından bu krizi yaşamaya başladı. Messi’nin yanında, en üst seviyelerindeki Luis Suárez ve Neymar da Silva’dan oluşan korkutucu hücum üçlüsünü anmak bile yeter.

    2015’te Berlin’de Juventus’u (3-1) yenerek finali kazanan kadroya geri döndüğümüzde, çok sayıda tecrübeli isim görürüz. Hücum üçlüsünün dışında Iniesta, Busquets ve Rakitić’ten oluşan bir orta saha vardı; Xavi ise sonradan oyuna girmişti. Savunmada da Piqué, Mascherano, Dani Alves ve Jordi Alba yer alıyordu.

    Bunların hepsi büyük tecrübeye sahip yıldızlardı; hatta çoğu, 4 yıl önce Manchester United’a karşı bu kupayı zaten kazanmıştı. Takımın başında Luis Enrique vardı.

    Ancak Barcelona’nın mevcut jenerasyonu bu tür bir tecrübeden yoksun. Hatta Atlético Madrid’e karşı oynayan kadroda, Robert Lewandowski dışında “büyük kulaklıyı” daha önce kazanmış hiçbir oyuncu yok. Teknik direktör Hans Flick’in kendisi de daha önce kıtasal zafer yaşamış olsa da, kısa sürede gerçeği değiştirip bir mucize yaratması mümkün değil.

    Flick’in takımı geçen sezon yarı finale taşımadaki başarısına rağmen, savunmadaki tecrübe eksikliğine işaret eden hatalar nedeniyle tur biletini kaybetti.

    Inter Milan’ın Barcelona’yı devirmeye yetecek kadar güçlü olduğu da söylenemez; nitekim Paris Saint-Germain’e karşı finalde beş gollü bir yenilgi aldı. Bu yüzden, Barcelona’nın yenilgisinden sorumlu olan yine Barça’ydı.

    Barcelona’nın özlediği Real Madrid özelliği

    Buna karşılık, Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu şey yalnızca teknik bir üstünlük olarak görülemez; aynı zamanda Barcelona’nın eksik olduğu şeye sahip bir takımın açık bir modelidir: kıta kupaları deneyimi ya da yaygın deyişle “şampiyon karakteri”.

    Bu kavram durduk yere ortaya çıkmadı; özellikle son on yılda biriken uzun yılların birikimiyle şekillendi. Bu dönem, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde beş kez şampiyon olduğu bir süreçti; bunların çoğu, takımın teknik olarak en iyi olmadığı koşullarda geldi, ancak zihinsel olarak en hazır olan yine oydu.

    Buradaki “şampiyon karakteri” yalnızca kazanabilme gücü anlamına gelmez; bunun ötesinde kulüp içinde bütüncül bir kültürü ifade eder: baskı altında sakinlik, sarsılmayan bir özgüven ve şartlar ne olursa olsun geri dönebilme ihtimaline sürekli bir inanç. Bu da, büyük rakiplere karşı ve işlerin kesinleşmiş göründüğü anlarda defalarca yaşanan tarihî “geri dönüşlerde” kendini gösterdi.

    Bu zihniyet zamanla belirleyici bir psikolojik silaha dönüştü; takım geriye düştüğünde çökmek yerine krizlerden beslenir, rakip ise sonuç netleşmeden geçen her dakika ile birlikte bir şaşkınlık ve panik hâline girer.