Kahraman hayranlığı! Real Madrid ve Brezilya'nın yıldızı Rodrygo, Neymar'dan nasıl ilham aldı?
2022 yılında Rodrygo, Katar'da Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosunda yer almıştı. Ayrıca Copa América'da da ülkesini temsil etmiş olsa da, kulüp düzeyinde kazandığı La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanına ekleyeceği ilk milli başarıyı hâlâ bekliyor.
25 yaşındaki çalışkan kanat oyuncusu için zaman hala lehine işliyor ve başarılarla dolu kariyerinde daha birçok büyük turnuva fırsatı onu bekliyor. Neymar, bu deneyimleri paylaşmak için yanında olmayabilir, zira eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyun kurucusu, her şeyin başladığı yer olan Santos'a geri döndü, ancak 34 yaşındaki bu değişken oyuncu, hem ülkesinde hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için bir rol model olmaya devam ediyor.
Rodrygo, Neymar ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor
Santos’un altyapısından yetişen bir başka isim olan Rodrygo, her zaman Neymar’a hayranlık duyanlar arasında yer alıyor. Ağustos 2010’da bu Brezilyalı oyuncu, Brezilya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydiğinde Rodrygo henüz dokuz yaşındaydı.
Bundan dokuz yıl sonra, ikili milli takımda takım arkadaşı oldu. Rodrygo, hayallerinin peşinden giderken yeterince çaba sarf ederseniz hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtıdır. Powerade ile yaptığı röportajda GOAL'a çocukluk kahramanı ve dünya çapında bir ikonla çalışmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda şunları söyledi: “Büyürken futbol kahramanlarımdan biri olan Neymar gibi biriyle birlikte oynamak inanılmaz bir deneyim oldu.
Sadece antrenmanlarını, zihniyetini ve büyük maçlara nasıl yaklaştığını izleyerek bile çok şey öğreniyorsunuz. Buna ilk elden tanık olmak, oyunumu geliştirmem ve aynı mükemmellik seviyesine ulaşmak için çabalamam konusunda beni sürekli motive ediyor.”
Real Madrid'in yıldızı, gelecek nesillere ilham vermeyi umuyor
Rodrygo, Sao Paulo'nun kenar mahallelerinden Madrid'deki Santiago Bernabéu'ya uzanan bir yol kat ederek, 25 yaşında La Liga'nın dev kulübünde 297 maça çıkmış ve artık kendi başına bir ilham kaynağı haline gelmiştir.
"Power Your Fate"in ne anlama geldiğini çok iyi bilen Rodrygo, yarının yıldızlarının da aynı şeyi başarmasına katkıda bulunmak istiyor. Brezilya futbolu her zaman ifade ve keyif üzerine kurulmuştur; plajda ve sokaklarda arkadaşlarla oynarkenki kaygısız tavır, sahaya da taşınır.
Rodrygo, potansiyelin daha somut bir şeye dönüştüğü bu zihniyeti gelecek neslin tam olarak benimsemesine yardımcı olma konusunda şunları ekledi: “Brezilya futbolunun güzel tarihi, uzun zamandır sahip olduğumuz düzinelerce harika oyuncu tarafından yazıldı. Bize oyunu sevmeyi, oynarken eğlenmeyi, topla oynamayı ve sahada gülümsemeyi öğreten nesiller.
“Brezilya futbolu her zaman yaratıcılık, yetenek ve neşe ile eş anlamlı olmuştur ve ben kesinlikle gelecek neslin bu ruhu benimsemesini istiyorum. ‘Power Your Fate’ bana, sahadaki tutku ve eğlenceyi sıkı çalışma, adanmışlık ve güçlü bir zihinle birleştirerek kazanmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu öğretiyor.
“Hazırlandığınızda, disiplinli olduğunuzda ve su içmeyi ihmal etmediğinizde, sınırlar olmadan kendinizi tam olarak ifade edebilecek özgüvene ve özgürlüğe sahip olursunuz. Bu yüzden, neşeyle oynayın ve saha dışında gösterdiğiniz çabanın, oyun içindeki özgürlüğünüzü artırdığını ve potansiyelinizi tam olarak ortaya çıkarmanızı sağladığını anlayın.”
Rodrygo sakatlıktan daha güçlü bir şekilde geri dönecek
Rodrygo, ön çapraz bağında meydana gelen hasar nedeniyle ameliyat geçirdiği için, Haziran ayında Brezilya’nın Dünya Kupası zaferi yolunda yeni serüvenine başlarken maçı uzaktan izleyecek; ancak daha güçlü bir şekilde geri döneceğine ve daha parlak bir geleceğin tadını çıkaracağına söz verdi.
