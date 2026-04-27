Kahraman hayranlığı! Real Madrid ve Brezilya'nın yıldızı Rodrygo, Neymar'dan nasıl ilham aldı?

Santos’un altyapısından yetişen bir başka isim olan Rodrygo, her zaman Neymar’a hayranlık duyanlar arasında yer alıyor. Ağustos 2010’da bu Brezilyalı oyuncu, Brezilya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydiğinde Rodrygo henüz dokuz yaşındaydı.

Bundan dokuz yıl sonra, ikili milli takımda takım arkadaşı oldu. Rodrygo, hayallerinin peşinden giderken yeterince çaba sarf ederseniz hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtıdır. Powerade ile yaptığı röportajda GOAL'a çocukluk kahramanı ve dünya çapında bir ikonla çalışmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda şunları söyledi: “Büyürken futbol kahramanlarımdan biri olan Neymar gibi biriyle birlikte oynamak inanılmaz bir deneyim oldu.

Sadece antrenmanlarını, zihniyetini ve büyük maçlara nasıl yaklaştığını izleyerek bile çok şey öğreniyorsunuz. Buna ilk elden tanık olmak, oyunumu geliştirmem ve aynı mükemmellik seviyesine ulaşmak için çabalamam konusunda beni sürekli motive ediyor.”