Lionel Messi, futbol kariyeri boyunca o kadar olağanüstü rakamlara ulaştı ki, rakipleri hayretlerini ifade edecek kelimeleri bulmaktan aciz kaldı.

Son yılların Avrupa futbolunun en önde gelen forvetlerinden biri olan Fildişi Sahilli Didier Drogba da Arjantinli yıldızla ilgili en şaşırtıcı hikâyelerden birinin başrolündeydi.

Chelsea'nin eski yıldızı, 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki takımın karşılaşmasından önce, dönemin Chelsea teknik direktörü Roberto Di Matteo'nun kendilerine Barcelona oyuncularının attığı gollerin istatistiklerini gösterdiğinde Londra ekibinin futbolcularının nasıl bir tepki verdiğini hatırladı.

Drogba'nın otobiyografisinde anlattığı bu hikâye, dünyanın en iyi yıldızlarıyla karşılaşmaya alışkın futbolcular için bile Messi'nin rakamlarının ne kadar kavranması güç olduğunu yansıtıyor.

Sport gazetesi, Drogba'nın şu açıklamalarını yayımladı: "Bu hikâyeyi çok iyi hatırlıyorum. O dönem Chelsea'nin teknik direktörü olan Di Matteo, her zaman yaptığı şeyi yapıyordu; bize rakip takımın en golcü oyuncularının bir listesini gösteriyordu. Normalde 22 gol atan Wayne Rooney ya da 15 gol atan Robin van Persie gibi isimler çıkardı."

Bu uygulama, maçlara yönelik olağan hazırlıkların bir parçasıydı; zira İtalyan teknik adam, oyuncularının rakiplerinin hücumdaki en önemli tehlike kaynaklarından haberdar olmasını istiyordu. Ancak Pep Guardiola'nın yönettiği Barcelona'yı analiz etme vakti geldiğinde, rakamlar hiç beklenmedik bir tepkiye yol açtı.

Drogba şöyle devam etti: "Barcelona'nın listesi ekrana geldiğinde Xavi 14 golle üçüncü sıradaydı. İkinci sırada ise 15 golle Alexis Sanchez ve Cesc Fabregas eşit durumdaydı. Ancak takımın bir numaralı golcüsünün adı ekranda göründüğünde hepimiz gülmeye başladık: 14'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 63 golle Lionel Messi."

Drogba, Messi ile takım arkadaşları arasındaki devasa farkın, Chelsea oyuncularını bu rakamlara inanmazlık ve espri karışımı bir tavırla karşılık vermeye itecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Bu, Arjantinli yıldızı küçümsemek değildi; tam tersine, rakamları inanılması imkânsız görünecek kadar olağanüstüydü.

Fildişi Sahili efsanesi şunları söyledi: "O sezon 63 gol mü? O kadar abartılı bir rakamdı ki, buna inanamayarak birbirimize baktık, sonra gülmeye başladık. Başka ne yapabilirdik ki? Hatta gol sayısının fotoğrafını çektim, çünkü bu bana gerçekten çılgınca geldi."

Bu anı, Messi'nin o sezonu Barcelona ile 73 resmî golle tamamladığı ve bunların 50'sini La Liga'da atarak ligde tarihî bir rekor kırdığı göz önüne alındığında daha da anlam kazanıyor. Bunun da ötesinde Arjantinli yıldız, 2012 yılını Barcelona ve ülkesinin millî takımıyla 91 gol atarak kapattı ve daha önce Gerd Müller'in elinde bulunan rekoru geride bıraktı.