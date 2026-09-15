Haaland, bu dönüm noktasını aklının bir köşesinde tutarken Manchester derbisi gol rekorunu bilinçli olarak hedeflediğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, iki rakip arasındaki 199. karşılaşmada bir kez daha kahraman oldu ve 60. dakikada attığı belirleyici golle Enzo Maresca'nın 10 kişi kalan takımına hayati bir galibiyet kazandırdı. Bunu yaparken Haaland, Manchester United'a karşı ligde çıktığı sadece sekiz maçta gol sayısını dokuza yükseltti ve daha önce Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile City efsanesi Sergio Aguero'nun ortaklaşa elinde bulundurduğu sekiz gollük rekoru geride bıraktı.

Norveçli forvet, adını tarihe yazdırma motivasyonu konusunda açık konuştu. Forvet, "Bu rekordan önceden haberim vardı, onunla ilgili okumuştum, bu yüzden aklımın bir köşesine yerleşmişti" itirafında bulundu. "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. Bu, beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu eden bir şey çünkü bu maçın ne kadar özel olduğunu hepimiz biliyoruz."