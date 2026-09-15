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Erling Haaland Man CityGetty
Donny Afroni

Çeviri:

'Kafamın içinde kaldı' - Erling Haaland, Manchester derbilerinin en golcü ismi olarak Wayne Rooney ve Sergio Aguero'yu geride bırakmadan önce rekoru bildiğini itiraf etti

E. Haaland
M.City
M. United
Premier Lig

Erling Haaland, Manchester derbisinin Premier League dönemindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Manchester City efsanesi statüsünü perçinledi. Norveçli forvet, Old Trafford'daki belirleyici golünden önce bu dönüm noktasının fazlasıyla farkında olduğunu kabul etti ve Enzo Maresca'nın takımının zorlu bir galibiyet almasına yardımcı oldu.

  • Haaland'ın derbi tarihine olan takıntısı

    Haaland, bu dönüm noktasını aklının bir köşesinde tutarken Manchester derbisi gol rekorunu bilinçli olarak hedeflediğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, iki rakip arasındaki 199. karşılaşmada bir kez daha kahraman oldu ve 60. dakikada attığı belirleyici golle Enzo Maresca'nın 10 kişi kalan takımına hayati bir galibiyet kazandırdı. Bunu yaparken Haaland, Manchester United'a karşı ligde çıktığı sadece sekiz maçta gol sayısını dokuza yükseltti ve daha önce Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile City efsanesi Sergio Aguero'nun ortaklaşa elinde bulundurduğu sekiz gollük rekoru geride bıraktı.

    Norveçli forvet, adını tarihe yazdırma motivasyonu konusunda açık konuştu. Forvet, "Bu rekordan önceden haberim vardı, onunla ilgili okumuştum, bu yüzden aklımın bir köşesine yerleşmişti" itirafında bulundu. "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. Bu, beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu eden bir şey çünkü bu maçın ne kadar özel olduğunu hepimiz biliyoruz."

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Avcı Old Trafford'da sahne aldı

    Rekoru ve üç puanı getiren gol, Norveçlinin fiziksel özellikleri ile zihinsel keskinliğinin bir göstergesiydi. Yoğun baskı altındaki bir dönemin ardından Haaland, ceza sahasında boşluğu bulup United savunmasını çaresiz bırakan içgüdüsel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi için geçen gergin üç dakikalık bekleyişe rağmen gol geçerliliğini korudu ve Old Trafford tribünlerini susturdu. Haaland, golcülük performansının nadiren o an fazla düşünmenin sonucu olduğunu, bunun yerine onu dünya futbolunun en korkulan dokuz numarası yapan bitiricilik içgüdülerine dayandığını anlattı.

    "Tamamen içgüdü, yapmam gereken doğru şeyin ne olduğunu hissetmemle ilgili" diye ekledi Haaland. "Ve sonuçta bunun ya da şunun bir çözümü yok. Nasıl bitireceğin, bunu nasıl yapacağın, şunu nasıl yapacağın. Mesele sadece topu ağlara göndermeye çalışmak ve kalecinin çıkaramayacağı kadar iyi vurmak. Ben de sadece bunu düşünmeye çalışıyorum."

  • City taraftarlarıyla özel bir bağ

    İstatistiklerin ve kırdığı rekorların ötesinde Haaland, Borussia Dortmund'dan gelişinden bu yana City taraftarlarıyla kurduğu duygusal bağdan da sıcak ifadelerle söz etti. Derbi, taraftarlar için son derece büyük önem taşıyan bir fikstür ve Haaland da bu rekabeti açık kollarla benimsedi. Özellikle birkaç sezon önce Etihad Stadyumu'nda Manchester United'a karşı sansasyonel ilk maçına çıkmasından bu yana atmosferin yoğunluğu ve iki takım taraftarı arasındaki dostane atışmanın, onun en çok keyif aldığı unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

    "Manchester'a geldiğim günden beri onlar bana biraz verdi, ben de onlara biraz verdim. Ama iş buna geldiğinde mesele biraz takılmak, oyuna duyulan sevgiden keyif almak ve takımın için savaşmak. Bence Etihad'da Manchester United'a karşı ilk maçıma çıktığımdan beri bu maç her zaman özel oldu," dedi Haaland.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Daha fazla gelişim ve kupa arayışı

    26 yaşına gelmiş ve şimdiden çok sayıda gol rekorunu kırmış olmasına rağmen Haaland, hâlâ tamamlanmış bir oyuncu olmaktan uzak olduğunu vurguladı. Golcü oyuncu, bu sezon Manchester City'yi daha fazla kupaya taşımayı hedeflerken oyununda hâlâ ciddi bir gelişim alanı bulunduğuna inanıyor.

    Sezon için kişisel hedefleri sorulan Haaland, şöyle dedi: “Elbette hedeflerim var ama benim için mesele hâlâ gelişmek. Ben hâlâ 26 yaşındayım, oyunumun bazı bölümlerini hâlâ geliştirebilirim. Belirleyici oyuncu olmak zorundayım, bu yüzden mesele Manchester City için yapabileceklerimi sahaya koymak. Ana hedefim bu ve maç maç ilerlemek. Uzun bir sezon, sadece keyfini çıkarmaya çalışın,” diyerek sözlerini tamamladı Haaland.

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