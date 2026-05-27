New York ve New Jersey başsavcıları, FIFA’nın bilet satış uygulamaları hakkında resmi bir soruşturma başlattı ve bu yönetim organını “kafa karışıklığı, sahte kıtlık ve imkansız derecede yüksek fiyatlardan oluşan bir tuzak” yaratmakla suçladı. New Jersey başsavcısı Jennifer Davenport, dünya futbolunun yönetim organına, davranışlarıyla ilgili iç belgeleri ve bilgileri sunması için mahkeme celbi gönderildiğini doğruladı. Bu hamle, 2026 turnuvası yaklaşırken yerel organizatörler ile FIFA yönetimi arasındaki gerginliğin önemli ölçüde tırmandığını gösteriyor.

Davenport, New York başsavcısı Letitia James ve New York Şehri Tüketici ve İşçi Koruma Departmanı (DCWP) ile birlikte ortak bir açıklama yaptı. Açıklama sırasında Davenport şunları söyledi: "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak bir onurdur, ancak bu etkinlik, sakinlerimizi ve ziyaretçilerimizi sömürmek için bir davet değildir. Bilet satışları konusunda dürüst olmak karmaşık bir şey değildir." Soruşturma, bilet satış takviminin piyasayı manipüle etmek ve taraftarların maliyetlerini artırmak amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığına odaklanacak.