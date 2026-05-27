"Kafa karışıklığı ve sahte kıtlık!" - "Açıkça aldatıcı" Dünya Kupası bilet fiyatları iddiaları üzerine ABD makamlarının soruşturma başlatmasıyla FIFA'ya mahkeme celbi gönderildi
FIFA aleyhine yasal işlem başlatıldı
New York ve New Jersey başsavcıları, FIFA’nın bilet satış uygulamaları hakkında resmi bir soruşturma başlattı ve bu yönetim organını “kafa karışıklığı, sahte kıtlık ve imkansız derecede yüksek fiyatlardan oluşan bir tuzak” yaratmakla suçladı. New Jersey başsavcısı Jennifer Davenport, dünya futbolunun yönetim organına, davranışlarıyla ilgili iç belgeleri ve bilgileri sunması için mahkeme celbi gönderildiğini doğruladı. Bu hamle, 2026 turnuvası yaklaşırken yerel organizatörler ile FIFA yönetimi arasındaki gerginliğin önemli ölçüde tırmandığını gösteriyor.
Davenport, New York başsavcısı Letitia James ve New York Şehri Tüketici ve İşçi Koruma Departmanı (DCWP) ile birlikte ortak bir açıklama yaptı. Açıklama sırasında Davenport şunları söyledi: "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak bir onurdur, ancak bu etkinlik, sakinlerimizi ve ziyaretçilerimizi sömürmek için bir davet değildir. Bilet satışları konusunda dürüst olmak karmaşık bir şey değildir." Soruşturma, bilet satış takviminin piyasayı manipüle etmek ve taraftarların maliyetlerini artırmak amacıyla tasarlanıp tasarlanmadığına odaklanacak.
- AFP
Aldatıcı davranış iddiaları
DCWP, "bariz aldatıcı davranış" iddialarını ciddiye alıyor; komisyon üyesi Samuel AA Levine, FIFA’nın şeffaflığı konusunda derin endişelerini dile getirdi. Taraftarlar, koltuk yerleri konusunda "yanıltıldıklarını" bildirdi; özellikle ilk satış aşamasından sonra daha yüksek fiyatlarla satışa sunulan "ön" kategori biletler konusunda. Ayrıca, değişken fiyatlandırma modelleri sayesinde FIFA'nın 104 maçın 90'ında fiyatları ortalama %34 oranında artırdığı ve bunun da bu Dünya Kupası'nı tarihin en pahalı Dünya Kupası haline getirdiği yönünde iddialar var.
Levine, "FIFA'nın koltuk yerleri konusunda taraftarları yanıltması ve fiyatları yapay olarak şişirmesi dahil olmak üzere, şehrin tüketici koruma yasasını ihlal eden davranışlarına ilişkin raporlar son derece endişe vericidir" dedi. Ayrıca, taraftarların böylesine yüksek profilli bir etkinlik için bilet satın alırken "şeffaflık ve adalet" beklemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Soruşturma, bu biletlerin neden "önceki Dünya Kupası turnuvalarının fiyatlarını aştığını" ve kamuoyuna yapılan açıklamaların sahte bir aciliyet hissi yaratmak için kullanılıp kullanılmadığını inceleyecek.
Yerel halk için adalet
New York Başsavcısı James, soruşturmanın halkı finansal manipülasyondan korumak amacıyla yürütüldüğünü vurguladı. James, organizasyon altyapısının masraflarının büyük bir kısmını üstlenen yerel halkın, yüksek fiyatlar nedeniyle etkinlikten mahrum kalmaması gerektiğini savundu. James şunları söyledi: "Hiç kimse, biletler için fahiş fiyatlar ödemek üzere manipüle edilmemeli ve taraftarlar, satın aldıkları biletleri alacağına güvenebilmelidir. Yerel halk, uygun fiyatlı biletlere adil bir şekilde erişme hakkına sahiptir."
Bu hukuki baskı, Kaliforniya başsavcısı Rob Bonta'nın "potansiyel olarak yanıltıcı bilet satış uygulamaları" konusunda FIFA'dan cevap talep ettiği önceki mektubunun ardından geldi. FIFA başkanı Gianni Infantino, turnuvaya yönelik "kesinlikle çılgın" bir ilgi olduğunu gerekçe göstererek fiyatlandırmayı daha önce savunmuştu, ancak soruşturmacılar Çarşamba günü itibarıyla 104 maçın 86'sı için hala nominal değerinde biletlerin mevcut olduğunu vurguladı. Bu durum, maçlar için yüksek fiyatlandırmayı haklı çıkarmak amacıyla sıklıkla kullanılan aşırı kıtlık söylemiyle çelişmektedir.
Artan maliyetler futbolseverleri üzüyor
Bilet satışları, FIFA’nın tepkiyle karşılaştığı tek alan değil; ulaşım masrafları da önemli bir tartışma konusu haline geldi. New Jersey Valisi Mikie Sherrill de dahil olmak üzere yerel organizatörler, ulaşım masraflarını sübvanse etmeyi reddetmesi nedeniyle FIFA ile anlaşmazlığa düştü. Manhattan'dan MetLife Stadyumu'na giden tren biletlerinin fiyatı 150 dolar olarak belirlenince, normal gidiş-dönüş ücreti olan 12,90 doları çok aşan bu fiyat kamuoyunda büyük tepki yarattı. Tepkilerin ardından NJ Transit, bilet fiyatını 98 dolara indirmek zorunda kaldı, ancak bu fiyat standart ücretlerin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.