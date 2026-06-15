Dünya sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan ve Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi yıldızları kadrosunda barındıran bir milli takımla karşılaştığınızda, beraberlik olumlu bir sonuç gibi görünebilir. Ancak Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika karşısında sergilediği performans, bu hissi farklı kılıyor: Mısır bir puanla ayrıldı, ancak önemli bir galibiyete çok yakındı.

Sonuç (1-1) sahada yaşananları tam olarak yansıtmıyor. Taktik ve organizasyon açısından Mısır milli takımı, özellikle ilk yarıda son yıllardaki en eksiksiz maçlarından birini sergiledi ve Belçika'yı her zamanki güçlü yanlarından vazgeçmeye zorlayarak planlarını bozdu.