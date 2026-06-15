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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Kafa kafaya... Firavunların cesareti, Belçika şeytanlarının planlarını alt üst etti

FEATURES
Analysis
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
H. Hassan
E. Ashour
Belçika
Mısır
ABD

Hossam Hassan'ın takımının olağanüstü performansı, Mısırlıların beklentilerini aştı

Dünya sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan ve Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi yıldızları kadrosunda barındıran bir milli takımla karşılaştığınızda, beraberlik olumlu bir sonuç gibi görünebilir. Ancak Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika karşısında sergilediği performans, bu hissi farklı kılıyor: Mısır bir puanla ayrıldı, ancak önemli bir galibiyete çok yakındı.

Sonuç (1-1) sahada yaşananları tam olarak yansıtmıyor. Taktik ve organizasyon açısından Mısır milli takımı, özellikle ilk yarıda son yıllardaki en eksiksiz maçlarından birini sergiledi ve Belçika'yı her zamanki güçlü yanlarından vazgeçmeye zorlayarak planlarını bozdu.

  • Hossam Hassan'ın mükemmel performansı

    Hossam Hassan, sağ kanatta Zico'yu, sol kanatta ise Imam Ashour'u sahaya sürdü; Mohamed Salah ve Omar Marmoush ise ileride karşılıklı roller üstlenerek hareket ettiler.

    Planın başarısının sırrı taktiksel çizimde değil, uygulamada yatıyordu. Mısır, ceza sahasından uzakta, nispeten orta ve ileri bir blokla savunma yaptı ve bu da Belçika'nın orta sahada topu kontrol etmesini engelledi. 

    De Bruyne ve Onana, oyun kurmak için alıştıkları zaman ve alana sahip olamadılar ve Belçika defalarca kanatlara ya da direkt paslara başvurmak zorunda kaldı. En önemlisi, Mısır milli takımı pasif bir savunma yapmadı. Topu kaybettiğinde ilk baskı güçlüydü ve topu geri kazandığında Salah, Marmoush, Zico ve Ashour aracılığıyla hızlı ve organize geçişler yapıldı. Bu da Mısır'a, sadece topun arkasında korunmakla yetinmeden gerçek bir hücum şekli kazandırdı.

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  • İmam Aşur... Başarının anahtarı

    Öne geçiren gol, sadece muhteşem bir şut değildi. Bu pozisyon, net bir taktiksel fikrin sonucu olarak ortaya çıktı: İmam Aşur, çizgiye bağlı kalmak yerine, yarı alanlara ve Belçika savunmasının derinliklerine doğru ilerledi. Bu hareketler Belçika'yı şaşırttı ve 19. dakikada Muhammed Salah'ın asistiyle attığı golle sonuçlandı. Roket gibi bir şutla Kırmızı Şeytanların ağlarını sallayan bu gol, Courtois ve arkadaşlarının özgüvenini de aynı ölçüde sarsmıştı.

    Defansif açıdan da İmam önemli bir rol oynadı; sürekli olarak Ahmed Fattouh'a destek olmak için geri dönerek, Belçika'nın baskı kurduğu anlarda zaman zaman savunma hattının beşinci oyuncusu haline geldi.

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  • Cesaret, inatçılık değil: Top olmadan hareket etmenin büyüsü

    Maçtan çıkan en önemli izlenimlerden biri, Mısır'ın "hayatta kalma" zihniyetiyle oynamamış olmasıydı. Courtois'nın kurtardığı Zico'nun şutu, Imam Ashour'un fırsatları ve Salah ile Marmoush'un tekrar tekrar yaptığı ataklar, takımın maça sadece direnmek değil, rekabet etmek amacıyla çıktığını doğruladı.

    Maç sonrası pek çok yorumda, Mısır'ın uzun süreler boyunca daha iyi olan taraf olduğu ve maçı bitirecek kadar fırsatları kaçırdığı belirtildi.

    Maçın bir başka teknik başlığı da "top olmadan hareket" olabilir. Mısır, pas açılarını sürekli kapattı ve Belçika oyuncularının orta sahada serbestçe dönmelerini engelledi. Mohamed Hani, Doku karşısında Zico'dan sürekli destek bulurken, Fathou ise İmam Ashour ve Hamdi Fathi'den sürekli koruma gördü. Bu disiplin, Belçika'yı ilk yarıda dağınık gösterdi; hatta Avrupa takımı, ilk 45 dakikayı her zamanki hakimiyetini kuramadan ve beklenen sayıda tehlikeli fırsat yaratamadan tamamladı. Mısır'ın ilk yarıda taktiksel açıdan mükemmelliğe yakın bir oyun sergilediği söylenebilir.

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  • Anında etki... Lukaku sahneyi değiştirdi

    Mısır milli takımının ilk yarıda başardığı şeyler, ikinci yarıda daha zor hale geldi. Romelu Lukaku'nun oyuna girmesi, Belçika'ya tamamen farklı bir boyut kazandırdı. Birdenbire Belçikalılar ceza sahası içinde bir hücum referans noktasına kavuştu ve ortalar ile direkt paslar daha da değer kazanmaya başladı. Belçika'nın golü, Lukaku'nun oyuna girmesinden bir dakikadan az bir süre sonra geldi. Lukaku'nun baskısı ve fiziksel varlığı ceza sahası içinde bir kargaşaya neden oldu ve bu kargaşa, Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle sonuçlandı. Ayrıca, De Bruyne'nin derinlikten yaptığı hareketler bu aşamada daha etkili hale geldi ve devre arasından önce olmayan bazı boşluklar ortaya çıkmaya başladı.

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  • Shubair... Kritik anların adamı

    Hüsam Hasan taktiksel açıdan maçın adamı, İmam Aşur ise resmi olarak maçın adamıysa, Mustafa Şubayr sahada maçın adamıydı. Mısırlı kaleci, kritik anlarda birçok tehlikeli şutu kurtardı ve Belçika'nın baskı kurduğu dönemlerde takımın dengesini korudu. Onun varlığı, özellikle son yarım saatte Belçika'nın hücum temposunun yükseldiği anlarda savunma hattına büyük bir güven verdi. 

    Öte yandan, teknik ekibin başarılı değişiklikleri de çok mantıklı ve maçın gidişatına uygun olduğu için artı puan aldı. İmam Ashour'un fiziksel gücünün azalması üzerine oyundan çıkarılması, Lukaku'nun oyuna girmesiyle Rami Rabia'nın oyuna dahil edilmesi ve Zizo'ya Zico'nun savunmada yaptığına benzer roller verilmesi, hepsi takımın genel dengesini koruyan kararlar oldu. 75. dakikada Salah'ın oyundan çıkarılması da, hücum geçişlerinde ve hatlar arası oyun kurmada anahtar rol oynadıktan sonra gösterdiği büyük çaba göz önüne alındığında anlaşılabilir bir karardı.

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  • En önemli mesaj

    Sonuç bir yana, Mısır milli takımı bu maçla grubun geri kalanına çok önemli bir mesaj gönderdi. Takım sadece Belçika karşısında direnmekle kalmadı, aynı zamanda ona rakip oldu ve uzun süreler boyunca oyununu dayattı.

    31 dereceye yakın bir sıcaklıkta ve 66 binden fazla seyirci önünde, Mısır milli takımı Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı tam anlamıyla eşit bir mücadele sergiledi ve maçı bitirecek ikinci golü atmak için yeterli fırsatlar yarattı. Bu nedenle bu beraberlik, sıralamada sadece bir puan değil, önemli bir teknik göstergedir: Mısır organize, cesur, hem savunma hem de hücum yapabilen bir takım olarak göründü ve en önemlisi, maçtan ne istediğini bilen bir takım olarak ortaya çıktı. İran ve Yeni Zelanda karşısında da bu seviyeyi korursa, konuşulan sadece ilk turu geçmek değil, eleme turlarında herhangi bir rakibi zorlayabilecek bir milli takım olacağı olacaktır.

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