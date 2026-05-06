Ulusal Liga MX'in önde gelen kulüpleri için sezonun kritik dönemi yaklaşırken, Meksika Futbol Federasyonu (FMF) Çarşamba akşamı itibarıyla ülkede forma giyen milli oyuncuları kısa süreli bir kamp için topladı ve katılmayanlara ciddi yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.
Çeviri:
Kadroya alınmama konusunda şiddetli gerginlik! Meksika, kendi yıldızlarına Dünya Kupası'ndan men etme tehdidinde bulunuyor
"Bugün toplanmaya katılmayan her oyuncu, Dünya Kupası'ndan men edilecek," diye açıkladı federasyon Çarşamba sabahı (yerel saatle). 28 Nisan'da milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, Meksika liginden 20 oyuncuyu bu hazırlık dönemi kadrosuna seçmişti. Sorun şu ki: Bu dönem, resmi milli takım hazırlık dönemi dışında ve kulüp düzeyindeki en önemli maçların tam ortasında yer alıyor.
Bu nedenle Deportivo Guadalajara başkanı federasyonu eleştirdi. Kulüpler ile FMF arasındaki anlaşmaların "sadece tüm taraflar bunlara uyduğunda geçerli olduğunu" belirten başkan, Salı akşamı X'te yaptığı açıklamada, kulübünden beş oyuncunun bu durumdan etkilendiğini belirtti. Başkan, "spor direktörlüğüne, oyuncularımızın yarın kulüp tesislerine gelmeleri talimatını verdiğini" söyledi.
Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu: Yerel ligden 12 oyuncu - Avrupa ve diğer liglerden 14 oyuncu
The Athletic'e göre, aday gösterilen oyuncuların on ikisi Dünya Kupası kadrosunda yer almayı garantilemiş durumda. Ancak örneğin Deportivo Toluca'nın profesyonel oyuncuları, yaklaşık bir ay sonra başlayacak olan final turnuvasına katılabilmek için kulüpleriyle oynayacakları lig playoffları ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'ndaki önemli maçlardan vazgeçmek zorunda kalacak. Federasyon sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Avrupa ve Meksika dışındaki diğer liglerden 14 oyuncu daha Dünya Kupası kadrosunu tamamlayacak.
Meksika milli takımı, turnuva başlamadan önce Gana (23 Mayıs), Avustralya (31 Mayıs) ve Sırbistan (4 Haziran) ile hazırlık maçları oynayacak. 11 Haziran'da El Tri, Mexico City'de Güney Afrika ile Dünya Kupası açılış maçına çıkacak. A Grubu'nda Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapıyor.