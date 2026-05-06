Kadroya alınmama konusunda şiddetli gerginlik! Meksika, kendi yıldızlarına Dünya Kupası'ndan men etme tehdidinde bulunuyor

"Bugün toplanmaya katılmayan her oyuncu, Dünya Kupası'ndan men edilecek," diye açıkladı federasyon Çarşamba sabahı (yerel saatle). 28 Nisan'da milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, Meksika liginden 20 oyuncuyu bu hazırlık dönemi kadrosuna seçmişti. Sorun şu ki: Bu dönem, resmi milli takım hazırlık dönemi dışında ve kulüp düzeyindeki en önemli maçların tam ortasında yer alıyor.

Bu nedenle Deportivo Guadalajara başkanı federasyonu eleştirdi. Kulüpler ile FMF arasındaki anlaşmaların "sadece tüm taraflar bunlara uyduğunda geçerli olduğunu" belirten başkan, Salı akşamı X'te yaptığı açıklamada, kulübünden beş oyuncunun bu durumdan etkilendiğini belirtti. Başkan, "spor direktörlüğüne, oyuncularımızın yarın kulüp tesislerine gelmeleri talimatını verdiğini" söyledi.