"Kadro yanlış!" - Eski İngiltere yıldızı, DR Kongo karşısında sergilenen "endişe verici" Dünya Kupası performansının ardından "kibirli" Thomas Tuchel'e sert çıktı

Butt, Tuchel’in kendi yöntemlerine sadık kalma kararlılığının hem bir güç hem de potansiyel bir zayıflık olduğunu söyledi. Kazanmanın eleştirileri susturacağını kabul etmekle birlikte, teknik direktörün dışarıdan gelen görüşleri dikkate almayı reddetmesini sorguladı.

"Medya ve taraftarları umursamadığı anlamında istediğini yapıyor. Kendi tarzında inatçı biri," diye açıkladı Butt. "Eğer bu şekilde kazanırlarsa kimse umursamayacak. Şövalye unvanı alacak, bir tanrı gibi görülecek. Ancak bu durum biraz endişe verici.

"Ama o, sadece kendi istediğini yapan, bir bakıma inatçı ve kibirli bir teknik direktör gibi görünüyor. Bu da iyi bir şey, bir teknik direktör için kötü bir şey değil. Bir planı var ve ona sadık kalıyor; etrafındaki gürültüyü umursamıyor."

Ayrıca İngiltere'nin kadro seçimini de eleştiren Tuchel, Tuchel'in çekişmeli maçların gidişatını değiştirebilecek oyuncuları kadroya almadığını vurguladı.

"Kim ne derse desin, kadro yanlış," diye ekledi. "İçten içe bunu asla itiraf etmeyecek ama Trent Alexander-Arnold'u kadroya alması gerektiğini %100 biliyor. Maçın bitimine 15 dakika kala skor 0-0 iken yedek kulübesine bakıp, keşke Phil Foden ya da Cole Palmer yedek kulübesinde olsaydı diye düşünmüş olacağını biliyor. Eğer maçı kazanamazsa çok ağır eleştirilere maruz kalacak, gerçekten çok ağır. Onun aldığı kararların çoğunu anlamıyorum. Durum biraz karışık."