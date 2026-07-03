Getty Images Sport
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"Kadro yanlış!" - Eski İngiltere yıldızı, DR Kongo karşısında sergilenen "endişe verici" Dünya Kupası performansının ardından "kibirli" Thomas Tuchel'e sert çıktı
Butt, İngiltere’nin galibiyetinin ardından Tuchel’in kararlarını sorguladı
Butt, İngiltere’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ettiği ancak pek parlak geçmeyen maçın ardından Tuchel’e sert eleştiriler yöneltti ve hem teknik direktörün taktiksel yaklaşımı hem de kadro seçimi konusunda endişelerini dile getirdi. Paddy Power’a özel bir röportaj veren eski İngiltere orta saha oyuncusu, Tuchel’in kilit öneme sahip yaratıcı oyuncuları göz ardı ettiğini ve dengesiz bir 26 kişilik kadro oluşturduğunu savundu. Butt, İngiltere’nin Dünya Kupası’nın ilerleyen aşamalarında zorlanması durumunda bu kararların büyük bir sorun haline gelebileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Eski İngiltere orta saha oyuncusu endişelerini açıklıyor
Butt, Tuchel’in kendi yöntemlerine sadık kalma kararlılığının hem bir güç hem de potansiyel bir zayıflık olduğunu söyledi. Kazanmanın eleştirileri susturacağını kabul etmekle birlikte, teknik direktörün dışarıdan gelen görüşleri dikkate almayı reddetmesini sorguladı.
"Medya ve taraftarları umursamadığı anlamında istediğini yapıyor. Kendi tarzında inatçı biri," diye açıkladı Butt. "Eğer bu şekilde kazanırlarsa kimse umursamayacak. Şövalye unvanı alacak, bir tanrı gibi görülecek. Ancak bu durum biraz endişe verici.
"Ama o, sadece kendi istediğini yapan, bir bakıma inatçı ve kibirli bir teknik direktör gibi görünüyor. Bu da iyi bir şey, bir teknik direktör için kötü bir şey değil. Bir planı var ve ona sadık kalıyor; etrafındaki gürültüyü umursamıyor."
Ayrıca İngiltere'nin kadro seçimini de eleştiren Tuchel, Tuchel'in çekişmeli maçların gidişatını değiştirebilecek oyuncuları kadroya almadığını vurguladı.
"Kim ne derse desin, kadro yanlış," diye ekledi. "İçten içe bunu asla itiraf etmeyecek ama Trent Alexander-Arnold'u kadroya alması gerektiğini %100 biliyor. Maçın bitimine 15 dakika kala skor 0-0 iken yedek kulübesine bakıp, keşke Phil Foden ya da Cole Palmer yedek kulübesinde olsaydı diye düşünmüş olacağını biliyor. Eğer maçı kazanamazsa çok ağır eleştirilere maruz kalacak, gerçekten çok ağır. Onun aldığı kararların çoğunu anlamıyorum. Durum biraz karışık."
Orta saha seçimleri de eleştirilerin hedefi oluyor
Butt, Tuchel’in Kobbie Mainoo’yu yönetme biçiminden de aynı derecede şaşkınlık duydu ve United’ın genç oyuncusunun neden neredeyse hiç sahaya çıkmadığını sorguladı. Mainoo yerine Jordan Henderson’ı oyuna sokmasının, İngiltere’nin savunmasına duyulan güvensizliği yansıttığını ve takımın hücumdaki hırsını kısıtladığını savundu.
"En çok anlamadığım şey, neden Kobbie Mainoo'yu hiçbir şekilde oyuna sokmadığı," dedi Butt. "Gerçekten anlamıyorum. Ona üç dakika bile şans vermiyor. Onu yerine Jordan Henderson'ı oyuna soktu; bunda temel bir sorun var.
"Tuchel'in dörtlü savunmasına güvenmediği apaçık ortada, bu yüzden bu şekilde iki defansif orta saha oyuncusuyla oynuyor. Kongo gibi bir takıma karşı bu çılgınlık. Bence Kobbie Mainoo'nun oyuna girip oynaması gereken yer burası. Gana, Panama, Kongo gibi bazı takımlara karşı oyuna girmeliydi."
Butt ayrıca Declan Rice ve Elliot Anderson’ın orta saha ikilisini de sorguladı ve bu ikilide yaratıcılık eksikliği olduğunu öne sürdü. Rice’ın tam olarak formda olmadığını iddia eden Butt, Anderson’ı ise çok temkinli oynaması ve topu etkili bir şekilde ilerletememesi nedeniyle eleştirdi.
Butt sözlerine şöyle devam etti: "Thomas Tuchel, en iyi orta saha oyuncumuzu, muhtemelen geçen sezon Avrupa’nın en iyilerinden birini, sağ bek pozisyonuna koydu çünkü bu çok bariz bir sorundu. Bundan bağımsız olarak, Declan Rice’ın kesinlikle bir sakatlığı var. Tamamen formda olması imkansız, bu yüzden onu neden oyundan çıkarmadığını, dinlendirmediğini anlamıyorum – önümüzde daha önemli maçlar var.
"Elliot Anderson pek iyi değildi ve DR Kongo maçında da iyi oynamadı. Biraz tereddütlüydü, çok geriye iniyordu, topu yanlış bölgede alıyordu, yeterince ileriye doğru oynamıyordu ve savunma hatlarını yeterince aşamıyordu."
- AFP
Tuchel üzerindeki baskı artıyor
İngiltere, Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor, ancak dikkatler bir sonraki tur için Tuchel'in kadro seçiminde olacak. Üç Aslanlar, Pazartesi günü Meksiko'da oynanacak son 16 turu maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.
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