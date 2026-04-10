Kadro değişikliğinin ardından Max Verstappen konusunda bomba haber mi? Formula 1 süperstarının Red Bull'da artık "geleceği yok"muş

Dün Perşembe günü takım, Verstappen'in uzun süredir birlikte çalıştığı yarış mühendisi Lambiase'nin en geç 2028'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından Red Bull'dan ayrılıp rakip takım McLaren'e geçeceğini duyurmuştu. 45 yaşındaki İtalyan-İngiliz mühendis, orada Yarış Direktörü görevini üstlenecek.

Aerodinamik şefi Adrian Newey (Aston Martin'e geçti) ve motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'nun (Formula 1'den emekli oldu) ayrılmasının ardından Lambiase ile bir başka uzun süredir birlikte çalıştığı ve güvendiği bir arkadaşını daha kaybettiği için - ikisi 2016'dan beri birlikte çalışıyorlardı ve aralarında dört dünya şampiyonluğu da bulunan başarılar elde ettiler - yakın zamanda bir ayrılık artık düşünülemez değil.

Oysa Hollandalı sürücü, aslında 2028'e kadar süren sözleşmesindeki çeşitli maddelerden yararlanarak Red Bull'dan daha erken ayrılabilir. Rapora göre, Verstappen yaz tatiline kadar şampiyonluk sıralamasında en az üçüncü sırada yer almazsa, çıkış opsiyonu sayesinde yıl sonunda takımdan ayrılabilir.