F1-Insider portalının verdiği bilgilere göre, Hollandalı sürücünün İngiliz-Avusturya kökenli takımda artık "geleceği olmadığı" giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Kadro değişikliğinin ardından Max Verstappen konusunda bomba haber mi? Formula 1 süperstarının Red Bull'da artık "geleceği yok"muş
Dün Perşembe günü takım, Verstappen'in uzun süredir birlikte çalıştığı yarış mühendisi Lambiase'nin en geç 2028'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından Red Bull'dan ayrılıp rakip takım McLaren'e geçeceğini duyurmuştu. 45 yaşındaki İtalyan-İngiliz mühendis, orada Yarış Direktörü görevini üstlenecek.
Aerodinamik şefi Adrian Newey (Aston Martin'e geçti) ve motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'nun (Formula 1'den emekli oldu) ayrılmasının ardından Lambiase ile bir başka uzun süredir birlikte çalıştığı ve güvendiği bir arkadaşını daha kaybettiği için - ikisi 2016'dan beri birlikte çalışıyorlardı ve aralarında dört dünya şampiyonluğu da bulunan başarılar elde ettiler - yakın zamanda bir ayrılık artık düşünülemez değil.
Oysa Hollandalı sürücü, aslında 2028'e kadar süren sözleşmesindeki çeşitli maddelerden yararlanarak Red Bull'dan daha erken ayrılabilir. Rapora göre, Verstappen yaz tatiline kadar şampiyonluk sıralamasında en az üçüncü sırada yer almazsa, çıkış opsiyonu sayesinde yıl sonunda takımdan ayrılabilir.
Max Verstappen Mercedes'e mi geçecek yoksa Formula 1'den ayrılacak mı?
Bu senaryo pek de olasılık dışı değil; ne de olsa Red Bull, bu sezonun ilk üç yarışında pek de rekabetçi bir performans sergilemedi. Mercedes, Ferrari ve McLaren'in ardından, şu ana kadar sıralamada açık ara dördüncü sırada yer alıyor. Verstappen'in şu ana kadarki en iyi sonucu, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezon açılışında elde ettiği altıncı sıraydı; bu nedenle Dünya Şampiyonası sıralamasında genel klasmanda sadece dokuzuncu sırada bulunuyor.
Zaten aylardır 28 yaşındaki sürücünün Red Bull'dan ayrılmak istediği ve ya başka bir takıma geçeceği ya da Formula 1'e tamamen sırtını döneceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Olası yeni işvereni olarak sürekli Mercedes adı geçiyor; spekülasyonlara göre George Russell'ın bu takımdaki koltuğu pek de sağlam değil.
Max Verstappen: Kariyer istatistikleri
Dünya Şampiyonluğu
Yarışlara Katılım
Galibiyetler
Pole pozisyonları
Podyum
En hızlı turlar
Şampiyonluk Puanları
4
236
71
48
127
37
3456,5