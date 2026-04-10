"Kadınları kırmak istemedim" - Santos'un yıldız oyuncusunun sarı karta gösterdiği öfkeli tepkinin ardından Neymar, tartışmalı hakem eleştirisine yanıt verdi

Neymar, bu ayın başlarında Santos'un Remo'yu 2-0 yendiği maçta cinsiyetçilik tartışması başlatmasının ardından ilk kez konuştu. Forvet, birçok kişinin kadınlara karşı hakaret içeren bulduğu bir şekilde maç hakeminin tavrını sorguladıktan sonra zor durumda kalmıştı.

Olay, Vila Belmiro'daki karşılaşmanın 85. dakikasında meydana geldi. Sert bir müdahaleye maruz kalan Neymar'ın itirazları, otomatik olarak cezaya yol açan bir sarı kartla sonuçlandı ve bu da forvetin Maracana'da Flamengo ile oynanacak önemli maçta forma giyememesine neden oldu. Santos, bu maçta 3-1 mağlup oldu. Maçın hemen ardından hayal kırıklığına uğrayan Neymar, Sampaio'nun performansını sert bir şekilde eleştirdi ve gazetecilere şunları söyledi: "Bu haksızlık. Maçın sonunda arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim, sonra sarı kart gördüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım kötü bir ruh haliyle (chico) uyandı ve maça öyle çıktı."

Brezilya argosunda "chico", adet kanamasını ifade edebilir; bu da, hakemin kötü mizacını adet gören bir kadına benzeten cinsiyetçi iması nedeniyle bu yorumu son derece saldırgan hale getirir.