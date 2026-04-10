"Kadınları kırmak istemedim" - Santos'un yıldız oyuncusunun sarı karta gösterdiği öfkeli tepkinin ardından Neymar, tartışmalı hakem eleştirisine yanıt verdi
Serie A hakemiyle yaşanan gerginlik
Neymar, bu ayın başlarında Santos'un Remo'yu 2-0 yendiği maçta cinsiyetçilik tartışması başlatmasının ardından ilk kez konuştu. Forvet, birçok kişinin kadınlara karşı hakaret içeren bulduğu bir şekilde maç hakeminin tavrını sorguladıktan sonra zor durumda kalmıştı.
Olay, Vila Belmiro'daki karşılaşmanın 85. dakikasında meydana geldi. Sert bir müdahaleye maruz kalan Neymar'ın itirazları, otomatik olarak cezaya yol açan bir sarı kartla sonuçlandı ve bu da forvetin Maracana'da Flamengo ile oynanacak önemli maçta forma giyememesine neden oldu. Santos, bu maçta 3-1 mağlup oldu. Maçın hemen ardından hayal kırıklığına uğrayan Neymar, Sampaio'nun performansını sert bir şekilde eleştirdi ve gazetecilere şunları söyledi: "Bu haksızlık. Maçın sonunda arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim, sonra sarı kart gördüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım kötü bir ruh haliyle (chico) uyandı ve maça öyle çıktı."
Brezilya argosunda "chico", adet kanamasını ifade edebilir; bu da, hakemin kötü mizacını adet gören bir kadına benzeten cinsiyetçi iması nedeniyle bu yorumu son derece saldırgan hale getirir.
Neymar tartışmalı sözlerini açıkladı
34 yaşındaki oyuncu, resmi YouTube kanalında paylaştığı bir videoda, yakın arkadaşları ve ailesiyle yediği akşam yemeği sırasında yaşanan tartışmayı ele aldı. Kullanılan sözlere değinen Neymar, şöyle konuştu: "Bunu şakacı bir şekilde söyledim; onun sinirli olduğunu ve fazla konuşmak istemediğini kastetmiştim... Hiçbir kadını kırmak gibi bir niyetim yoktu.
"Chico" ifadesinin bunun kısaltması olduğunu bilmiyordum. Sadece stresli olduğunu ve konuşmak istemediğini söylemeliydim. Hiçbir şekilde kötü bir niyetim yoktu. Günümüzde işler çok değişiyor. Bu tartışmalar herkesin evriminin bir parçası."
Sahne arkasında yaşanan yüzleşme ve arkadaşın öğütleri
YouTube'da yayınlanan görüntüler, bu tartışmanın sadece medyanın gündeminde değil, Neymar'ın yakın çevresinde de konuşulduğunu ortaya koydu. Yemek sırasında, Neymar'ın yakın arkadaşlarından birinin eşi olan Bianca Coimbra, bu sözlerin neden kadın düşmanı bir anlam taşıdığını açıklamak için fırsatı değerlendirdi ve şöyle dedi: "Tarihsel olarak, kadınlar adet dönemlerinde küçümsenir. 'O adet döneminde' diye yanlış bir karar verdiğini söylediğinde, aslında bir kadının adet döngüsü sırasındaki kararlarını geçersiz kılıyorsun."
Neymar, rahat bir buluşma olması gereken etkinliğin, davranışları hakkında derin bir tartışmaya dönüştüğünü kabul etti. "Sessiz bir akşam yemeği olması gerekiyordu, ama sonunda tartışmalı bir hale geldi (güler)," diye ekledi. "Medya benim adımla ilgili bir tartışma yarattığında, ben ve arkadaşlarım bunu tartışırız. Farklı düşüncelerimiz var ve bu, herkesin zihnini biraz daha açıp diğerini anlaması için iyi bir şey."
Artan baskı ve disiplin denetimi
Neymar, yaptığı yorumun yarattığı tepkiyle sosyal medyada büyük bir fırtınanın ortasında kaldı ve pek çok kişi daha sert disiplin cezaları uygulanmasını talep etti. Sözleri nedeniyle anında bir ceza almaktan kurtulsa da, ligin bu tür olaylara karşı tutumu giderek sertleşiyor. Örneğin, Gustavo Marques daha önce Brezilya birinci liginde cinsiyetçi yorumlar yaptığı için 12 maçlık bir ceza almıştı. Santos için ise odak noktası sahada kalmaya devam ediyor; takım, bu hafta sonu Atletico Mineiro ile karşılaşacak ve Serie A'da küme düşme bölgesinden daha da uzaklaşmayı hedefliyor.