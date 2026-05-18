WSL 2025-26 Player of the Season gfx
Ameé Ruszkai

Kadınlar Süper Ligi Yılın Oyuncusu: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo ve GOAL'un 2025-26 sezonu için hazırladığı en iyi 20 oyuncu listesi - sıralamalı

Ve böylece bir Kadınlar Süper Ligi sezonu daha geride kaldı. Chelsea’nin altı yıllık hakimiyetinin ardından, bu sezon da büyük bir sürpriz yaşandı: Manchester City 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı; geçen sezon öncesinde kupayı kazanan son takım olan Arsenal ise, onlara en yakın rakip olduğunu kanıtladı.

Dikkatler artık hemen yaz aylarına yönelecek, özellikle de transfer söylentileri şimdiden bolca dolaşmaya başlamışken. Sam Kerr ve Beth Mead gibi yıldız oyuncular, bu sezon sonu takım değiştireceklerini çoktan açıkladı; Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Khadija Shaw’un geleceğine dair haberler ise herkesin ilgisini çekiyor.

Ancak odak noktası değişmeden önce, bu WSL sezonuna ve özellikle de sezon boyunca kimlerin performanslarının hatırlanacağına bakmak için bolca zaman var. Daha fazla uzatmadan, GOAL, 2025-26 WSL sezonunun en iyi 20 oyuncusunu sıralıyor...

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    20Lauren James (Chelsea)

    Chelsea için tuhaf bir yıldı; sezon boyunca yaşanan sakatlıklar, takımın sadece WSL şampiyonluğunu savunma yeteneğini sınırlamakla kalmadı, aynı zamanda dört cephede diğer kupalar için mücadele etmesini de engelledi. Bu oyuncuların ne kadar önemli olduğunu, bu sezon Blues’un en iyi üç oyuncusu arasında yer alan ikisinin de bu listede yer almamış olması en iyi şekilde ortaya koyuyor.

    Bunlardan biri, bu listeye giremeyen Veerle Buurman'dı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun ilk yarısı boyunca kadronun kenarında kaldı, ancak yeni yılda diğer stoperlerin sakatlıklarla boğuşması üzerine şans bulmaya başladı ve 11 lig maçında ilk 11'de yer aldı; bunların dokuzu 2026'da oynandı.

    Diğeri ise oynadığı maçlarda genellikle sahadaki en iyi oyuncu olan Lauren James'tir. Forvet, sezonun ilk yarısının çoğunu kaçırdı, ancak Kasım ortasında geri döndü ve Ocak ayına kadar bir saatten fazla süre almadı. Ancak, Sonia Bompastor'un James'in sürelerini yeniden artırma konusundaki sabrı büyük ölçüde karşılığını verdi ve bu, İngiliz yıldızın sezonun sonuna doğru büyüleyici en iyi formuna yaklaşmasına yol açtı.

    Chelsea'nin WSL şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olmak için çok geç kalınmıştı, ancak James'in sihirli performansı, Blues'un Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nı kazanmasını sağladı. 14 lig maçında attığı 5 gol ve yaptığı 4 asistle Bompastor'un kadrosunda ikinci sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde sadece 13 oyuncunun gerisinde kaldı. Ayrıca, bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, WSL'de kilit paslar sıralamasında 14. sırada yer aldı.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    19Fran Kirby (Brighton)

    Londra'nın mavi köşesindeki dokuz yıllık kariyeri boyunca Chelsea'nin İngiliz kadın futbolundaki hakimiyetinde kilit bir rol oynayan Fran Kirby, şimdi yeteneğini ve tecrübesini yeni bir projeye taşıdı ve Brighton'da bıraktığı iz son derece büyük oldu. Bu sezonun en önemli başarısı, Seagulls'un FA Cup finaline yükselmesi ve bu ayın sonunda Wembley'de Man City ile karşılaşacak olmasıdır, ancak Kirby'nin WSL'de yarattığı etki de olağanüstü olmuştur.

    17 maçta attığı 2 gol ve yaptığı 3 asist (bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı) bu konudaki başarısını tam olarak yansıtmıyor. Seagulls kadrosunda son üçte bir alanda Kirby'den daha isabetli pas atan tek isim Jelena Cankovic'tir. Kirby ayrıca kilit paslarda ikinci, kaleyi bulan şutlarda ise üçüncü sırada yer almaktadır. Akıcı hareketleri ve takım arkadaşlarıyla kusursuz bir uyum içinde oynama yeteneği, Brighton'ın böylesine harika bir sezon geçirmesinin en büyük nedenlerinden biri olmuştur. Ayrıca, onun liderlik rolü de göz ardı edilemez.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    18Jess Park (Manchester United)

    Bu sezon bir dönem, Jess Park Avrupa'nın en formda forvetlerinden biriydi. Yaz aylarında Manchester City'den transfer olan İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester United'ın hücum hattının sağ kanadında serbest bir rol üstlendi; bu da yeteneğini en üst düzeye çıkarmasına büyük katkı sağladı ve bugüne kadarki en verimli WSL sezonunu geçirmesine yol açtı. Bu sezon Park'tan daha fazla golde doğrudan rol alan sadece altı oyuncu vardı; Park'ın altı golü ve beş asistiyle Red Devils'ın toplam gol sayısının yüzde 29'unu oluşturdu.

    Kabul etmek gerekir ki, sezonun sonunda bir düşüş yaşandı ve Park, sezonun son beş maçında ne gol ne de asist yapabildi. Bu yüzden bu listede daha üst sıralarda yer almıyor; United'ın son haftalardaki genel zorlukları da buna katkıda bulundu. Ancak forvetin bu katkılarıyla ligdeki diğer oyuncular arasında hala bulunduğu konum, yeni bir takımda yeni bir rolde geçirdiği ilk yılında bu sezon ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu, gelecek için umut verici.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    17Mariona Caldentey (Arsenal)

    2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer alan Mariona Caldentey, Arsenal'deki ikinci sezonunda o seviyelere tam olarak ulaşamasa da, Gunners'ın ligi ikinci sırada bitirmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını göz ardı etmek büyük bir haksızlık olur. Bu durum, belki de bu ayın başlarında Brighton ile oynanan ve berabere biten maçta olduğu gibi, İspanya milli takım oyuncusunun kadroda yer almadığı anlarda en belirgin şekilde ortaya çıktı. Kuzey Londra ekibi, Caldentey devre arasında oyuna girene kadar cansız ve etkisizdi ve 1-0 gerideydi. O sahaya çıkar çıkmaz her şey daha iyiye doğru değişti.

    30 yaşındaki oyuncunun bu sezonun bir önceki sezon kadar manşetlere taşınmamasının en büyük nedeni, üstlendiği rolün farklı olmasıydı. İngiltere'ye geldiğinde daha ileride çok fazla süre alan Caldentey, bu sezon orta sahanın daha gerisinde oynadı, bu nedenle keskin katkıları aynı göz alıcı gol ve asist sayılarına dönüşmedi.

    Ancak diğer bazı istatistiklere bakıldığında, bu gözle görülür durum doğrulanıyor ve onun hala ne kadar önemli ve parlak bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Bu sezon son üçte bir alanda Caldentey'den daha isabetli pas atan kimse olmadı; ikinci sıradaki oyuncudan 200'den fazla fark attı ve sadece Man City'nin kanat oyuncusu Lauren Hemp ondan daha fazla kilit pas attı.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    16Kiko Seike (Brighton)

    Brighton'ın bu kadar muhteşem bir sezon geçirmesinin birçok nedeninden biri, kritik anlarda sahneye çıkabilecek çok sayıda farklı oyuncuya sahip olmasıdır; bu yıl WSL'de daha fazla golcüye sahip olan tek takımlar Chelsea ve Manchester United'dır. Yine de Kiko Seike, bu sorumluluğu diğer tüm oyunculardan daha fazla üstlenmiş ve attığı sekiz golle WSL gol krallığı sıralamasında yedinci sırayı paylaşmaktadır.

    Japon milli oyuncunun iki asistini de ekleyince, Brighton'ın ligdeki gollerinin %37'sinde doğrudan rol oynadı ve bu, takıma kattığı diğer her şeyi tartışmaya bile başlamadan önce. Seike'nin hareketleri, pres yapması ve çeşitli pozisyonlarda etkili olma yeteneği, Seagulls'un başarısının anahtarı oldu ve hücumun, baş antrenör Dario Vidosic'in istediği gibi akıcı ve savunması zor olmasını sağladı.

    Brighton teknik direktörü, geçen ay Seike'nin formu sorulduğunda "Bence bu sadece özgüven meselesi" demişti. "O büyüyor, öğreniyor ve geçen yılki deneyimlerini kavrıyor. Şimdi, [bu takımdaki] ikinci yılında, takım arkadaşlarına ve rakiplere aşina." Bu durum göz önüne alındığında, 29 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl ligdeki üçüncü sezonunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    15Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

    Arsenal, bu sezon stoper pozisyonunda pek çok sakatlık sorunu yaşadı. İngiltere’nin Euro 2025’te şampiyon olduğu turnuvada geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Aralık ayına kadar forma giyemeyecek olan Leah Williamson’ın yokluğunda sezona başlayan genç oyuncu Katie Reid, Williamson’ın yokluğunda o kadar iyi bir performans sergilemiş ve ilk kez Lionesses kadrosuna çağrılmışken, tam da bu sırada ağır bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi.

    Böylece sıra Lotte Wubben-Moy'a geldi ve o da bu fırsatı iyi değerlendirdi. Kasım başından sezon sonuna kadar Arsenal'in WSL maçlarının ikisi hariç hepsinde ilk 11'de yer alan 27 yaşındaki oyuncu, ciddi şekilde zayıflamış savunma hattını dengelemek için etkileyici bir istikrar sergiledi. Gunners'ın yılı ligin en iyi savunma istatistikleriyle bitirmesi, büyük ölçüde bu İngiltere milli oyuncunun performanslarına bağlıydı.

  • Olivia Holdt Tottenham Women 2025-26Getty Images

    14Olivia Holdt (Tottenham)

    Geçen sezon Ocak ayında Tottenham'a katıldıktan sonra yeteneğinin ipuçlarını gösteren Olivia Holdt, Kuzey Londra'daki ilk tam sezonunda muhteşem bir performans sergiledi; orta saha oyuncusu 21 maçta 8 gol ve 3 asistle sezonu tamamladı.

    24 yaşındaki oyuncu, özellikle muhteşem goller atma yeteneği ile tanınıyor. Bu gollerin ikisi Ayın Golü adaylığı kazandı, ancak aynı zamanda maçları belirleyen bir yeteneği de var. Holdt'un attığı gollerin dördü, 2-1'lik galibiyetlerde galibiyet golü oldu ve Spurs'un WSL'deki en iyi sezonunu geçirmesine yardımcı oldu.

    Tottenham'ın Mart ayında Holdt ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalaması hiç de şaşırtıcı değil. "Bence onda daha da fazla potansiyel var," demişti baş antrenör Martin Ho o zamanlar; neden böyle düşündüğünü anlamak hiç de zor değil.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    13Katie McCabe (Arsenal)

    Şubat ayı başında Arsenal’in bu yaz Katie McCabe’i bedelsiz olarak serbest bırakacağına dair haberler ortaya çıktığında, bu durum şaşırtıcıydı. Kulüpte geçirdiği 11 yılın büyük bir bölümünde olduğu gibi, İrlanda milli takım kaptanı tüm sezon boyunca kilit bir oyuncu olmuştu ve önümüzdeki birkaç ayda, Gunners’ın sakatlıklarla başa çıkması nedeniyle stoper ve hatta orta sahada da görev alarak daha da önemli bir rol üstlenecekti.

    Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, Mart ayı sonunda McCabe'in ilk kez bu pozisyonda oynadığı maçın ardından, "Devre arasında ondan stoperde oynamasını istedik" dedi. "Hem Aaron [D'Antino, yardımcı antrenör] hem de ben yanına gidip, bu pozisyonla veya oyun planıyla ilgili herhangi bir sorusu olup olmadığını sorduk. [O da] 'Hayır, her şey yolunda' dedi. Böylece sahaya çıktı ve rolünü yerine getirdi. O harika bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu."

    Bu, McCabe'in sezon sonuna kadar birkaç kez yapacağı bir şeydi ve Steph Catley'in yokluğunu telafi etmeye yardımcı oldu. Catley, sakatlık nedeniyle bir dizi maçı kaçırmasaydı ve ondan önce Asya Kupası'na katılmasaydı muhtemelen listede yer alacaktı. Performansları, Arsenal'in ligin en iyi savunma rekorunu korumasına kilit rol oynadı.

    WSL'de isabetli ortalarda ilk beşte yer alan ve ayrıca Gunners kadrosunda top çalma, top uzaklaştırma ve son üçte bir alanda isabetli paslarda ilk üçte yer alan McCabe'in, sezonun son maçı olan Liverpool karşılaşması öncesinde ayrılığı kesinleşmeden önce kulüp yönetiminin onun geleceği hakkındaki kararını değiştirdiği haberleri hiç de şaşırtıcı değil.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    12Alyssa Thompson (Chelsea)

    Alyssa Thompson, Chelsea’nin onu kadrosuna katmak için kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden birini ödemesinin ardından, omuzlarında büyük bir baskı altında kulübe katıldı. Bompastor’un kadrosundaki çok sayıda sakatlık nedeniyle bu sorumluluk daha da arttı; bu da, henüz 20 yaşında olmasına, ilk kez evinden uzaklara taşınmasına ve zaman zaman pozisyonunun dışında oynamasına rağmen, Thompson’ın hemen sonuç vermesi gerektiği anlamına geliyordu.

    Bu durumda, sergilediği performans daha da büyük bir övgüyü hak ediyor. 20 maçta 7 gol ve 3 asist kaydeden Thompson, bu maçların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Yalnızca yerel lig istatistiklerine bakıldığında, forvetin Angel City'deki ikinci sezonu daha verimli geçmişti; ancak bu, daha büyük NWSL'de 26 maç oynamasına izin verilmesi sayesinde olmuştu.

    Genç kanat oyuncusunun düzeltmesi gereken bazı pürüzler hala var, ancak WSL'deki ilk sezonunu kilit paslarda ligde beşinci sırada tamamlayan Thompson için bu sezon gerçekten cesaret verici geçti.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    11Kerolin (Manchester City)

    Kerolin'in WSL'de sadece dokuz maça ilk onbirde başlamasına rağmen bu listede bu kadar üst sıralarda yer alması, bu sezon Manchester City'nin ilk onbirinde düzenli olarak yer almamasına rağmen yarattığı olağanüstü etkiyi açıkça ortaya koyuyor. Ligde sadece 895 dakika sahada kalmasına rağmen, Brezilya milli takım oyuncusu dokuz gol ve beş asist kaydetti; bu da ortalama her 64 dakikada bir gol katkısı yaptığı anlamına geliyor. Ligde sadece üç oyuncu daha fazla gol ve asist kaydetti.

    Bazen biraz istikrarsızdı, ki Andree Jeglertz'in ilk 11'inde her zaman yer almadığı düşünülürse bu belki de şaşırtıcı değil, ancak zirve performansları gerçekten olağanüstüydü. Bunu en iyi özetleyen şey, Etihad Stadyumu'nda Chelsea'ye karşı attığı hat-trick oldu; bu gol, City'nin puan tablosunun zirvesinde aşılmaz bir 11 puanlık fark yaratmasına yardımcı oldu.

    Sezonun son aşamalarında Vivianne Miedema'nın yokluğundan dolayı daha merkezi bir pozisyonda oynayan Kerolin'in, City'nin daha fazla maça çıkacağı ve bu yıl önemli bir faktör olmayan rotasyonun gerekli hale geleceği gelecek yıl nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    10Lauren Hemp (Manchester City)

    Sadece gol ve asistlere bakıldığında, bu sezon Lauren Hemp’in yaklaşık sekiz yıl önce Manchester City’deki ilk yılından bu yana WSL’de geçirdiği en verimsiz sezon oldu. Ancak, her yıl gol ve asist toplamının çift haneli rakamlara ulaştığı son altı sezonla bu sezon arasındaki fark, bu sezonki katkılarının ona ilk kez WSL şampiyonluğunu kazandırmış olmasıdır.

    Hemp'in sol kanattaki oyununun ne kadar önemli olduğunu gösteren başka birçok istatistik de var. WSL'de kimse, İngiltere milli takım oyuncusu kadar çok kilit pas yapmadı veya çok sayıda gol fırsatı yaratmadı. Hemp'in altı asistiyle ligde ikinci sırada yer alması da bu durumu doğruluyor.

    Hemp'in kanat oyununa yönelik yılmaz ve bir bakıma klasik yaklaşımı tüm sezon boyunca çok etkili oldu; savunmadaki çalışkanlığı da büyük övgüyü hak ediyor. City'nin 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğuna ulaşmasının en büyük nedenlerinden biri o.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    9Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Sezon başlamadan önce, Kirsty Hanson’ın sezonun büyük bir bölümünde Khadija Shaw’un 2025-26 WSL Altın Ayakkabı ödülü için en yakın rakibi olacağını pek kimse tahmin edemezdi. Ancak Aston Villa'nın forveti, kariyerinin en iyi gol sezonunu yaşadı ve 22 maçta 12 gol atarak, Alessia Russo ve belki de dünyanın en iyi forveti olan Shaw'un ardından gol krallığı sıralamasında üçüncü oldu. Bu büyük bir başarı.

    Bu dönüşü daha da etkileyici kılan şey, beklenen gol (xG) istatistiğinin sadece 6,7 olması ve ligde hiçbir oyuncunun xG'sini bu kadar aşamamış olmasıdır. Nitekim, bu sezon 10 veya daha fazla şut çeken oyuncular arasında Hanson'ın şut dönüşüm oranı WSL'de altıncı sırada yer alıyor.

    Bu, çok verimli bir pozisyon değişikliğinin sonucudur. Geleneksel olarak tam bir kanat oyuncusu olan İskoçya milli takım oyuncusu, bu sezon Villa teknik direktörü Natalia Arroyo tarafından merkez forvet rolüne kaydırıldı ve bu harika sonuç verdi.

    Hanson, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Natalia ilk geldiğinde kanat bekleri kullanıyordu ve hala da kullanıyor" dedi. "Daha içte oynayabileceğimi, forvet rolü üstlenebileceğimi söyledim. O zamanlar bunu bilmediğini sanıyorum ama buraya geldiğimden beri neler yapabileceğimi gösterdim." Bu düzen kesinlikle devam edecek, zira 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Villa'nın WSL'deki gollerinin %43'ünü attı.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    8Toko Koga (Tottenham)

    Bu sezon WSL'de Tottenham'ın Toko Koga'yı kadrosuna kattığı transferden daha iyi bir transfer pek görülmedi. İngiltere'ye nispeten tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu olarak gelmesine rağmen, Japon milli oyuncu son dokuz ay boyunca neden dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü kanıtladı.

    Koga, Spurs'un savunma hattına mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve Avustralya milli takım oyuncusu Clare Hunt ile savunmanın merkezinde harika bir ikili oluşturdu. Bu ikili, geçen sezonun tamamında sadece iki kez kalesini gole kapatan bu takımın, ligin ilk 12 maçında beş kez kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

    Tutarlılığın simgesi olan ve halihazırda çok iyi olmasına rağmen yaşı göz önüne alındığında gelişime açık bir oyuncu olan Koga'yı 2029 yılına kadar sözleşmeyle bağlamış olmaktan Tottenham çok memnun olacaktır, zira Koga giderek daha da iyiye gidecek gibi görünüyor.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    7Jade Rose (Manchester City)

    Bu sezonun en parlak transferlerinden biri olan Jade Rose, Manchester City’nin 10 yıl sonra kazandığı ilk WSL şampiyonluğunda hayati bir rol oynadı. Harvard Üniversitesi’nde geçirdiği dört yılın ardından kulüp futboluna ilk kez adım atan Kanada milli oyuncusu, takıma hemen uyum sağladı ve geçen sezon ligin ilk dört takımı arasında en kötü savunma performansına sahip olan City’nin, bu sezon ligde en az gol yiyen ikinci takım haline gelmesine katkıda bulundu.

    Rose'un kulüpteki ilk maçlarından birinin ardından konuşan City teknik direktörü Jeglertz, "Lige ve profesyonel futbola yeni başladı, bu biraz zaman alacak, ancak son haftalarda ne kadar harika bir oyuncu olacağını gösterdi. Önümüzdeki yıllarda City için harika bir oyuncu olacak" dedi. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, zamanla kendini kanıtlamayı hedeflemiyordu; hemen iz bırakmaya hazırdı.

    City'nin ilk dört WSL maçından sadece birinde ilk 11'de yer alan Rose, Ekim ayı başında Arsenal'i 3-2 yendikleri maçta geri döndü ve o maçtan sonra ligdeki her dakikada sahada yer aldı. Bu performans, City'nin sekiz maçta kalesini gole kapatmasıyla aynı zamana denk geldi ve bu kesinlikle bir tesadüf değildi. Rose, gelecek için harika bir transfer olacak, evet, ama şimdiden de harika bir transfer oldu.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    6Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Geçtiğimiz sezon WSL’de Chiamaka Nnadozie’den daha iyi bir kaleci yoktu; genel olarak da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı. Paris FC ile Fransa’da beş yıl geçiren ve Nijerya milli takımıyla bir Olimpiyat Oyunları, iki Dünya Kupası ve üç Afrika Uluslar Kupası’nda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, yaşının gösterdiği izlenimden çok daha fazla deneyime sahip. Brighton'daki ilk sezonunda tüm bu deneyimlerini ortaya koyarak takımın savunmasını önemli ölçüde güçlendirdi.

    Geçen yıl, WSL'de etkileyici bir şekilde beşinci sırada bitirmesine rağmen, Seagulls sadece 22 maçta 41 gol yedi ve ligde en kötü dördüncü savunma performansını sergiledi. Bu sezon ise bu sayı 28'e düşürüldü ve ligde en iyi beşinci savunma performansı elde edildi.

    Bunun için tüm savunma ve teknik kadro övgüyü hak etse de, Nnadozie bu gelişmelerin en büyük nedenlerinden biri. xG istatistiklerine göre, Nijeryalı yıldızdan (5,7) daha fazla gol önleyen kaleci yoktu, ayrıca kurtarış yüzdesi (74,7) de sekiz veya daha fazla kurtarış yapan kaleciler arasında ligin en iyisiydi.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasında üçüncü olan Alessia Russo, geçtiğimiz sezon daha da iyi istatistikler ortaya koydu ve ikinci sırada yer alan Arsenal formasıyla WSL'de kariyerinin en yüksek rakamı olan 19 doğrudan gol katkısı kaydetti.

    Russo'nun kilit pas başarı oranı, geçen sezon 90 dakikada 0,8'den bu sezon 1,5'e çıkarak neredeyse iki katına çıktı. Sürekli gelişen 27 yaşındaki oyuncu, son derece istikrarlı bir sezon geçirerek xG istatistiklerini de aştı.

    WSL'nin en skorer oyuncusu Shaw dışında, ligde Russo'dan daha fazla gol katkısı yapan oyuncu yoktu. Russo'nun altı asistlik performansı da, yedi asist kaydeden iki oyuncu dışında kimseyi geride bırakmadı. İngiltere milli takım oyuncusu, geçtiğimiz yıl ligin en verimli ve belirleyici oyuncularından biriydi. Her zamankinden daha istikrarlı bir performans sergilerken, Arsenal için onu bu kadar önemli kılan oyun kurma ve topun olmadığı alanlardaki çalışmalardaki tüm harika özelliklerini de korudu.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    4Vivianne Miedema (Manchester City)

    Sakatlıklarla boğuşulan üç sezonun ardından, Vivianne Miedema’nın yeniden düzenli olarak sahalara dönmesini görmek büyük bir mutluluk oldu. 29 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonundan bu yana ilk kez bu sezon WSL’de 10’dan fazla maça ilk 11’de çıktı; dolayısıyla doğal olarak gol sayısında da çift haneli rakamlara ulaştı. 19 maçta 10 gol atıp 5 asist yaparak Manchester City’nin şampiyonluğuna katkıda bulundu.

    Miedema, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya dönmek zorunda kalarak kişisel nedenlerle son birkaç haftayı kaçırdı ve City'nin onu ne kadar özlediğini görmek, geçtiğimiz sezonki etkisini daha da vurguladı. Ligde sadece üç oyuncu daha fazla gol attı, sadece üç oyuncu daha fazla büyük fırsat yarattı ve sadece beş oyuncu, Shaw ile olan ortaklığı City'nin şampiyonluğunun kilit unsuru olan Hollandalı oyuncudan daha fazla asist yaptı.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij, bir süredir WSL’nin en istikrarlı beklerinden biri olarak öne çıkıyordu, ancak geçtiğimiz sezon bambaşka bir seviyeye ulaştı. Bu ligde geçirdiği önceki üç sezonda edindiği deneyimin yardımıyla ve Man City kadrosunda daha fazla liderlik rolü üstlenerek, 25 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda 3 gol ve 7 asist kaydetmiş ve doğrudan gol katkısı açısından çift haneli rakamlara ulaşan tek savunma oyuncusu olmuştur.

    Casparij'in oyun stili yüksek enerjiyle karakterize edilir ve rakibin dikkatini başka yöne çekerek ya da son üçte bir alanda aktif olarak yer alarak atağı destekleme şekli, City'nin ligin en golcü takımı olmasına katkıda bulundu.

    Ancak, savunma performansı da büyük takdir hak ediyor. Sonunda şampiyon olan takımda oynamasına rağmen, Casparij WSL'de en çok top çalma yapan ilk beş oyuncu arasında yer aldı; Yui Hasegawa ise City'den daha fazla top çalma başarısı gösteren tek oyuncuydu. Bu katkıları, takımının dengeli bir performans sergilemesine yardımcı oldu ve ligde en iyi ikinci savunma performansını elde etmesini sağladı.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    2Yui Hasegawa (Manchester City)

    Yui Hasegawa için ne muhteşem bir yıl oldu. Mart ayında Japonya’nın Asya Kupası’nı kazanmasına katkıda bulunan orta saha oyuncusu, daha sonra kulübün 2016’dan bu yana kazandığı ilk WSL şampiyonluğunda kilit bir rol oynayarak Manchester City’deki büyük bir şampiyonluk bekleyişine son verdi.

    Birkaç yıldır dünya klasmanında oynayan ancak buna uygun bir takım başarısı yakalayamayan Hasegawa kadar bu başarıyı hak eden çok az kişi var. Ancak geçen yaz, City'nin yeni teknik direktörü Jeglertz, takımın sistemini özellikle orta sahanın her bir üyesine biraz daha uygun olacak şekilde değiştirdi. Laura Blindkilde Brown veya Sam Coffey ile ikili pivot olarak oynayan Hasegawa, her zamanki gibi oyunu yönlendirebilir ve kontrol edebilir, ancak aynı zamanda ileriye doğru biraz daha etkili olabilirdi.

    Bu, 29 yaşındaki oyuncunun bir kez daha WSL'nin en etkileyici oyuncularından biri olarak öne çıkmasına yardımcı oldu; ligde top çalma sayısında ikinci, son üçte bir alana yapılan paslarda ikinci ve yaratılan büyük fırsatlarda dördüncü sırada yer aldı. Ancak bu sefer, çabalarının karşılığını hak ettiği bir kupa ile de kanıtladı.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    1Khadija Shaw (Manchester City)

    Khadija Shaw hakkında daha ne söylenebilir ki? Jamaika milli takım oyuncusu, geçtiğimiz sezon dünyanın en iyi forveti olduğunu kanıtladı. Dördüncü kez üst üste çift haneli gol sayısına ulaşarak üçüncü kez üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ancak Hasegawa gibi o da bireysel başarılarının takım başarısına dönüşmesini sabırla beklemek zorunda kaldı. Bu yıl sonunda bu gerçekleşti ve Shaw ile Miedema, City'yi uzun zamandır elde edemediği WSL şampiyonluğuna taşıyan ölümcül bir ikili oluşturdu.

    29 yaşındaki oyuncu, bu ligde kendi başına bir klasman oluşturuyor gibi görünüyor ve rakamlar da bunu doğruluyor. Altın Ayakkabı yarışını 8 gol farkla tamamladı, diğer tüm oyunculardan yaklaşık 10 daha fazla xG kaydetti ve diğer herkesten en az 23 şut daha fazla attı. O, WSL'deki - ve tartışmasız dünyanın - en golcü, en tehlikeli ve en yıkıcı forvet.

    Bu da Man City'nin Shaw'ı bedelsiz transferle bırakma kararını daha da şaşırtıcı kılıyor. Bu yıl kulüp için her şey nihayet yoluna girdi ve şimdi yıldız oyuncusu, kupalar için en büyük rakiplerinden biri olan Chelsea'ye transfer olacak gibi görünüyor.

    WSL'nin Altın Ayakkabı ödülünün sahibi için yeni bir sayfa ve yeni bir mücadele bekliyor olsa da, gollerin kesileceğini beklemeyin. Shaw, sonuçta dünyanın en iyisi ve bunu geçtiğimiz sezon boyunca kanıtladı.