Kadınlar Süper Ligi Yılın Oyuncusu: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo ve GOAL'un 2025-26 sezonu için hazırladığı en iyi 20 oyuncu listesi - sıralamalı

Chelsea için tuhaf bir yıldı; sezon boyunca yaşanan sakatlıklar, takımın sadece WSL şampiyonluğunu savunma yeteneğini sınırlamakla kalmadı, aynı zamanda dört cephede diğer kupalar için mücadele etmesini de engelledi. Bu oyuncuların ne kadar önemli olduğunu, bu sezon Blues’un en iyi üç oyuncusu arasında yer alan ikisinin de bu listede yer almamış olması en iyi şekilde ortaya koyuyor.

Bunlardan biri, bu listeye giremeyen Veerle Buurman'dı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun ilk yarısı boyunca kadronun kenarında kaldı, ancak yeni yılda diğer stoperlerin sakatlıklarla boğuşması üzerine şans bulmaya başladı ve 11 lig maçında ilk 11'de yer aldı; bunların dokuzu 2026'da oynandı.

Diğeri ise oynadığı maçlarda genellikle sahadaki en iyi oyuncu olan Lauren James'tir. Forvet, sezonun ilk yarısının çoğunu kaçırdı, ancak Kasım ortasında geri döndü ve Ocak ayına kadar bir saatten fazla süre almadı. Ancak, Sonia Bompastor'un James'in sürelerini yeniden artırma konusundaki sabrı büyük ölçüde karşılığını verdi ve bu, İngiliz yıldızın sezonun sonuna doğru büyüleyici en iyi formuna yaklaşmasına yol açtı.

Chelsea'nin WSL şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olmak için çok geç kalınmıştı, ancak James'in sihirli performansı, Blues'un Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nı kazanmasını sağladı. 14 lig maçında attığı 5 gol ve yaptığı 4 asistle Bompastor'un kadrosunda ikinci sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde sadece 13 oyuncunun gerisinde kaldı. Ayrıca, bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, WSL'de kilit paslar sıralamasında 14. sırada yer aldı.