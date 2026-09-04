2026-27 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin tablosu, Nyon’daki kura çekiminin ardından resmen belli oldu. Arsenal’ı zorlu bir görev bekliyor; Londra ekibi, son dönemin devleri Barcelona ve Lyon ile eşleşti. 1. torbada yer alan Arsenal, Benfica, Paris FC, HB Koge ve Inter maçlarını da içeren zorlu bir fikstürden geçmek zorunda kalacak.

Avrupa futbolunda geniş kesimlerce yenilmesi en zor takım olarak görülen Barcelona, Arsenal için en üst seviye ölçüt olacak. Katalan ekibinin fikstüründe ayrıca Bayern Münih, Roma, Paris FC, Servette ve HB Koge maçları da yer alıyor.