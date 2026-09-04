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Kadınlar Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Arsenal, Barcelona sınavıyla karşı karşıya; Chelsea ve Manchester City'nin lig aşamasındaki kaderi belli oldu
Ağır toplar lig aşamasında karşı karşıya geliyor
2026-27 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin tablosu, Nyon’daki kura çekiminin ardından resmen belli oldu. Arsenal’ı zorlu bir görev bekliyor; Londra ekibi, son dönemin devleri Barcelona ve Lyon ile eşleşti. 1. torbada yer alan Arsenal, Benfica, Paris FC, HB Koge ve Inter maçlarını da içeren zorlu bir fikstürden geçmek zorunda kalacak.
Avrupa futbolunda geniş kesimlerce yenilmesi en zor takım olarak görülen Barcelona, Arsenal için en üst seviye ölçüt olacak. Katalan ekibinin fikstüründe ayrıca Bayern Münih, Roma, Paris FC, Servette ve HB Koge maçları da yer alıyor.
- Getty Images Sport
Chelsea ve Manchester City kaderini öğrendi
1. Torba'nın bir diğer güçlü takımı Chelsea, son derece ilgi çekici bir dizi eşleşmeye çıktı. Chelsea, üstünlük mücadelesinde taktik savaşa sahne olması beklenen maçlarda Fransız devleri Lyon ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fikstürü ayrıca Roma, Hacken, Austria Wien ve OH Leuven maçlarıyla tamamlanıyor.
3. Torba'da yer alan City'yi lig aşamasında zorlu bir yol bekliyor. Manchester City, en üst seri başı katmanından PSG ve Bayern Münih ile eşleşti. Ayrıca 2. Torba'dan Real Madrid ve Hacken ile karşılaşacak olan City, bunun yanında Austria Wien ve Inter ile de kozlarını paylaşacak.
Avrupa devleri karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor
Yarışmanın rekor kıran sekiz şampiyonluğa sahip takımı Lyon, Fransız futbolunun standart belirleyicisi olmayı sürdürüyor. Lig aşamasındaki yolculuğunda Chelsea ve Arsenal ile manşetleri süsleyecek maçlara çıkacak. Fransız ekibi ayrıca Juventus, Hacken, Inter ve Servette ile de karşılaşacak.
Bayern de altı rakibini öğrendi ve bu da Barcelona ile PSG'ye karşı devler kapışmasını ortaya çıkardı. Alman ekibinin fikstüründe ayrıca Real Madrid, Benfica, Manchester City ve Austria Wien maçları da yer alıyor. Bu fikstür seti, İspanya, Fransa ve İngiltere'nin en üst liglerinden temsilcileri içermesiyle, tartışmasız şekilde şimdiye kadarki en dengeli ama aynı zamanda en rekabetçi eşleşmelerden biri olarak öne çıkıyor.
- Getty Images Sport
Yükselen güçler ve eleme turu umutları
Madrid, yerleşik elitlerin hakimiyetini kırma arayışını sürdürürken, kurası da bolca konuşulacak eşleşmeler sundu. Real Madrid, PSG ve Bayern'e karşı kendisini test edecek; ayrıca Paris FC, Roma, Inter ve City ile de karşılaşacak. İspanyol ekip, bu seviyede rekabet edebilmek için kadrosuna önemli yatırımlar yaptı ve 1. torbadaki takımlara karşı puan alabilme becerisi, tur atlamaları açısından kritik olacak.
Juventus ve Roma, turnuvada İtalya'yı temsil ediyor ve ikisini de zorlu rakipler bekliyor. Juventus; Lyon, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven ve Austria Wien ile oynayacak. Bu arada Roma'nın fikstüründe Barcelona, Chelsea, Madrid, Benfica, Servette ve OH Leuven maçları yer alıyor.
Son lig sıralamasının eleme turlarındaki yolu belirleyecek olması nedeniyle bu kulüpler her gol için mücadele edecek.
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