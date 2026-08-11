Chelsea, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Real Sociedad'ı yenmek zorunda. İki ayaklı bu eşleşmenin ilk maçı bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da oynanacak. Sociedad daha önce yalnızca bir kez UWCL'de yer aldı ve 2022-23 sezonunda elemenin ikinci turunda elendi. Geçen sezon Liga F'i üçüncü sırada tamamlaması, onlara ilk kez ana turnuvaya kalma adına bir fırsat daha verdi ancak 2021 finalistlerinden biri olan ve son dört sezonun üçünde yarı finale çıkan Chelsea ile eşleşmelerinin ardından elemelerde zorlu bir sınav verecekler.

Chelsea geçen sezon zorlu bir dönem geçirdi, hatta bu, yedi yıldaki en kötü Women's Super League sezonları oldu. Ancak bunda sakatlıklar büyük rol oynadı ve kulüp, bu hayal kırıklığına güçlü bir yanıt vermek adına yaz transfer döneminde aktif davrandı; Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni ve Manaka Matsukubo gibi isimleri kadrosuna kattı. UWCL lig aşamasına kalamamaları gerçekten büyük bir sürpriz olur.