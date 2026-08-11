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Romee Leuchter Linda Caicedo Lauren James PSG Real Madrid Chelsea splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme kurası: Chelsea, Real Madrid ve PSG rakiplerini öğrendi, kazananlar UWCL lig aşamasına yükselecek

Women's Champions League
Chelsea FC Women
Real Madrid Femenino
Paris Saint Germain
Women's football
Ajax
Inter
Austria Wien W
Brann
Czarni Sosnowiec
Eintracht Frankfurt
HB Koege
Juventus
Oud-Heverlee Leuven
PSV
Servette
SKN St. Poelten
Sparta Prague
VfL Wolfsburg
Real Sociedad

Chelsea, Real Madrid ve Paris Saint-Germain, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turundaki rakiplerini öğrendi. 2026-27 sezonu UWCL'nin lig aşamasına kalabilmek için ön eleme etabının son turunu geçmeleri gerekecek. Ajax ve Inter gibi takımların muhtemel rakipler arasında yer aldığı süreçte, salı günkü kura ilgi çekici eşleşmeler ortaya çıkardı.

  • Chelsea, Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde Real Sociedad ile karşılaşacak

    Chelsea, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Real Sociedad'ı yenmek zorunda. İki ayaklı bu eşleşmenin ilk maçı bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da oynanacak. Sociedad daha önce yalnızca bir kez UWCL'de yer aldı ve 2022-23 sezonunda elemenin ikinci turunda elendi. Geçen sezon Liga F'i üçüncü sırada tamamlaması, onlara ilk kez ana turnuvaya kalma adına bir fırsat daha verdi ancak 2021 finalistlerinden biri olan ve son dört sezonun üçünde yarı finale çıkan Chelsea ile eşleşmelerinin ardından elemelerde zorlu bir sınav verecekler.

    Chelsea geçen sezon zorlu bir dönem geçirdi, hatta bu, yedi yıldaki en kötü Women's Super League sezonları oldu. Ancak bunda sakatlıklar büyük rol oynadı ve kulüp, bu hayal kırıklığına güçlü bir yanıt vermek adına yaz transfer döneminde aktif davrandı; Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni ve Manaka Matsukubo gibi isimleri kadrosuna kattı. UWCL lig aşamasına kalamamaları gerçekten büyük bir sürpriz olur.

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  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Real Madrid, PSG ve diğerleri, UWCL elemelerindeki rakiplerini öğrendi

    Salı günü eşleşen diğer dikkat çekici mücadeleler arasında Eintracht Frankfurt ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşma da yer alıyor. Frankfurt, geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirdi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi, ancak sonunda şampiyon olan Hacken'e elendi. PSG ise buna karşılık 2025-26 sezonunda özellikle Avrupa'da korkunç bir sezon geçirdi; altı maçta topladığı yalnızca iki puanla Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan durumunda sondan ikinci sırada yer aldı. 2026-27'de o aşamaya geri dönebilmek için gelişim göstermeleri gerekecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde üç kez çeyrek finale kalan Real Madrid, bu turnuvada 2023-24 sezonunda son sekize yükselen Ajax ile final eleme turundaki bir diğer dikkat çekici eşleşmede karşı karşıya gelecek. Serie A'da geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Inter ise iki kez şampiyon olan Wolfsburg ile karşılaşacak.

    Bu eşleşmelerin tamamı, dahil olan kulüplerin bir şampiyonluk kazanarak değil, kendi liglerindeki sezon sonu sıralamalarına göre katılım hakkı elde ettiği eleme turunun lig yolunda yer alıyor. Bir de şampiyonlar yolu bulunuyor; burada PSV Eindhoven, yakın dönemin çeyrek finalistleri Brann ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamalarına kalan Belçika ekibi OH Leuven gibi ülkelerinde şampiyon olan takımlar yer alıyor.

  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi: Tam liste

    Lig yolu:

    Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain

    St Polten - Juventus

    Wolfsburg - Inter

    Chelsea - Real Sociedad

    Ajax - Real Madrid


    Şampiyonlar yolu:

    Sparta Praha - Servette

    PSV Eindhoven - HB Koge

    Brann - Austria Wien

    OH Leuven - Czarni Sosnowiec

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  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Sırada ne var?

    Kadınlar Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu eşleşmeleri iki ayak üzerinden oynanacak. İlk maçlar 26 Ağustos'ta, rövanşlar ise bir hafta sonra 2 Eylül'de yapılacak. Dokuz galip takım, Barcelona, Lyon, Bayern Münih, Arsenal, Hacken, Roma, Benfica, Paris FC ve Manchester City'nin zaten katılma hakkı kazandığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek. Lig aşaması fikstürünü belirleyecek kura çekimi ise 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    Öte yandan, UWCL üçüncü tur eleme eşleşmelerindeki dokuz mağlup takım, geçen sezon ilk kez başlatılan UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci eleme turuna girecek. İlk organizasyonu, iki ayaklı finalde bir başka İsveç ekibi Hammarby'yi mağlup eden Hacken kazandı. UWEC elemelerinin ikinci turu eylül ayının son bölümünde oynanacak ve Rangers, Hearts, Fenerbahçe ile Sporting gibi takımlar da burada yer alacak. Bu tur, kuradaki takım sayısını 16'ya indirecek ve ardından bu ekipler doğrudan eleme formatındaki turnuvaya dahil edilecek. Son 16 turu ekim ayının son bölümünde başlayacak.