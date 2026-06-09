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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını kaçırmanın İngiltere için ne anlama geleceği: Lionesses yaralarını sararken play-off'lara hazırlanıyor

Women's football
İngiltere
World Cup
World Cup Qualification UEFA
İngiltere - Ukrayna
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Cuma günü Mallorca’da İspanya ile karşı karşıya gelen İngiltere için her şey elindeydi; bu maçın galibi, 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacaktı. Mağlubiyetten kaçınan Lionesses, Brezilya'ya gitme biletini kapacak ve gelecek yazın şampiyonluğu için en büyük rakiplerinden birinin play-off'lara kalmasını sağlayacaktı. Bu büyük bir fırsattı, ancak inanılmaz koşullar altında bu fırsatı kaçırdılar ve Sarina Wiegman yönetimindeki bu takımın en büyük mağlubiyeti olarak öne çıkan 4-0'lık bir yenilgiye uğradılar.

"Çok çekişmeli bir maç olacağını tahmin ediyordum," dedi İngiltere teknik direktörü maçın ardından – ve böyle bir tahminde bulunmakta son derece haklıydı. Bu iki takımın karşılaştığı maçlardan sadece birinde fark bir golden fazla olmuştu ve bu da 2017 yılına kadar uzanıyordu. Genellikle, bu maçlar ince farklarla sonuçlanan çekişmeli mücadeleler olur.

Cuma günü de maç böyle başladı, ancak 19. dakikada Patri Guijarro skoru açtığında, Lionesses alışılmadık bir şekilde çöktü. Wiegman, "Bu gece bir fark vardı çünkü hayal kırıklığı yarattık," diye ekledi.

Bu, Hollandalı teknik direktörün görev süresindeki en ağır yenilgiyle sonuçlanmakla kalmadı (aynı zamanda İngiltere'nin 2009'dan bu yana aldığı en ağır yenilgiydi), aynı zamanda Avrupa şampiyonlarının bu son derece zorlu grupta 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı için yarışta liderlik koltuğunu kaybetmesine de neden oldu.

İspanya artık üstünlük sağladı ve Salı günü beklendiği gibi İzlanda'yı yenerse Brezilya'daki turnuvaya katılma hakkını garantileyecek. Lionesses ise play-off'lardan kaçınmak için İskandinav ülkesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu son derece düşük bir ihtimal.

Peki, bu durum İngiltere'nin turnuva hazırlıkları açısından ne anlama geliyor? Ve bu, Lionesses ve gelecek yaz Dünya Kupası'nı kazanma umutları için ne kadar büyük bir darbe?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Hala onay bekleniyor

    Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, İngiltere’nin play-off’lara kalma ihtimali yüksek olsa da, Brezilya’daki turnuvaya katılamaması yine de büyük bir şok olur.

    Play-off'larda iki tur var ve her ikisi de çift maçlı olacak, bu da Lionesses'i devirecek tek maçlık bir sürpriz sonucun olasılığını azaltıyor. Wiegman'ın takımı da bu grubun en iyi takımlarından biri olacak; ilk turda C Ligi'nden bir takımla, ikinci turda ise A Ligi'nde dördüncü sırada yer alan bir takımla ya da B Ligi'nden bir takımla karşılaşacak.

    Esasen, Cuma günkü sonucun Dünya Kupası'na katılma şanslarını çok fazla etkilemesi söz konusu değil; sadece Brezilya'ya giden yolun şekli değişiyor ve uzuyor.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Öğrenme imkânları en aza indirildi

    Ancak bu değişiklikler İngiltere için pek de ideal değil; zira en iyi senaryo, otomatik olarak turnuvaya katılmak ve yılın son iki milli maç aralığında istedikleri dostluk maçlarını düzenleme fırsatını yakalamak olurdu.

    2023 turnuvası öncesinde, ilk kez finale yükselmeden önce Lionesses, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi takımlarla karşılaştı ve aynı zamanda Brezilya ile Finalissima'da oynayarak, Avrupa'nın sınırları dışına çıkıp dünya çapında çeşitli rakiplerle kendilerini sınama fırsatı buldu.

    Bu, Yeni Yıla kadar askıya alınmak zorunda kalacak. Şimdilik Lionesses, ya alışık oldukları ya da yenmeleri beklenen ya da her ikisi birden olan takımlarla karşılaşmak zorunda kalacak. Şu andan yıl sonuna kadar öğrenme fırsatı çok az.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Farklı zorluklar sizi bekliyor

    Bu büyük bir darbe, çünkü Wiegman Cuma günü İspanya karşısında yaşananların nedenini kesinlikle ortaya çıkarmak istiyor.

    "Şu anda yapmaya çalıştığım şey, bunun nedenini düşünmek," dedi yenilginin ardından. "Neyin gerçekten yanlış gittiğini görmemiz gerekiyor."

    Elbette, İngiltere teknik ekibi maçı analiz edip sorunları geriye dönük olarak anlamaya çalışabilir, ancak Lionesses'i mümkün olan en kısa sürede elit rakiplerle tekrar sahaya çıkarmak, rekabetçi bir ortam olmasa da sorunları daha derinlemesine incelemek için iyi bir test ortamı olacaktır.

    Özellikle savunmada incelenmesi gereken sorunlar var, ancak İngiltere, play-off'larda İspanya karşısında olduğu gibi aynı şekilde sınanmayacak. Lionesses kiminle karşılaşırsa karşılaşsın, top hakimiyetini ele alması ve büyük ölçüde kontrataklarla tehdit oluşturması beklenecek. Bu, baskı altında olmak ve dünyanın en iyi takımlarından birinin arka arkaya gelen saldırılarına nasıl dayanacağını bulmak zorunda olmakla aynı şey değil.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Deneyler askıya mı alındı?

    Play-offlar da yine çekişmeli ve son derece önemli maçlara sahne olacak; bu da, İngiltere bu eşleşmelerden birinin ilk ayağında gerçekten sarsılmaz bir üstünlük sağlamadıkça, deneme yapma ve kadro rotasyonu yapma imkânının son derece kısıtlı olacağı anlamına geliyor.

    Elbette bu İngiltere takımında çok fazla deneyim var, çünkü oyuncuların çoğu geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer alıyordu. Ancak uluslararası sahnede çok az deneyimi olan birçok oyuncu da var.

    Lionesses 2025'in sonunda bir dizi hazırlık maçı oynadığında, Wembley'de İspanya'ya karşı galibiyete imza atan Lucia Kendall gibi bir oyuncunun ortaya çıkmasına olanak sağlarken, sol bek pozisyonunda ihtiyaç duyulan Taylor Hinds gibi bir oyuncuya da fırsat verdi. Wiegman, kazanılması gereken maçlarda bu tür fırsatları vermekte zorlanabilir.

    Yeni yılda, İngiltere'nin bu hazırlık maçlarını düzenleme fırsatı bulacağı zaman, eğer beklendiği gibi eleme turunu geçerse, dikkatler muhtemelen yaklaşan Dünya Kupası'na hazırlanmaya yönelecektir. Özellikle ilk maçlarda gerçekten deneme yapma şansı olabilir, ancak turnuva yaklaştıkça bu ihtimal azalacaktır.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    Umut ışıkları

    Elbette her şey olumsuz değil. Cuma günkü yenilgi, İngiltere için uzun vadede fayda sağlayacak önemli bir ders olabilir. Lauren Hemp’in Pazartesi günü söylediği gibi: “Bence bu tür maçlarda en çok şey öğrenilir.” Ve Lionesses’in bu tür maçları pek fazla yok.

    İspanya, Cuma günü olduğu gibi önceki bazı karşılaşmalarda da üstünlük kurmakla tehdit etmişti, ancak son zamanlarda İngiltere'nin çoğu zaman kazandığı daha çekişmeli maçlarda son vuruşlarında yetersiz kaldılar. Sonuçlar günün sonunda en önemli şey olsa da, bunlar zaman zaman Wiegman'ın takımındaki bazı çatlakları örtbas etti; bu çatlaklar Mallorca'da tam anlamıyla ortaya çıktı.

    Play-off'ların da bazı faydaları olacak. Lionesses çok fazla deplasman maçı oynamıyor, sadece elemelerde gerekli olanları oynuyorlar; bu konu, Cuma günkü yenilginin ardından gündeme geldi. Hazırlık maçları genellikle kendi sahasında düzenleniyor; 2024'ün başından beri başka bir yerde maç oynamadılar ve o da tarafsız sahadaydı. Rakibin ev sahibi olduğu İngiltere'nin son hazırlık maçı Nisan 2021'deydi. Play-off'larda iki deplasman maçıyla bu tür deneyimlere daha fazla maruz kalmak kötü bir şey değil.

    Ayrıca, iyi takımlarla çok çekişmeli maçlar oynama şansı da var. C Ligi'ndeki rakipler ilk turda sorun teşkil etmemelidir, ancak ikinci turda tehdit oluşturabilecek potansiyel rakipler vardır; ancak Lionesses yine de galip gelirse, bu da olumsuz bir durum olmayacaktır.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    Dezavantajlı durumda

    İngiltere bu play-off maçlarına hazırlanırken, mevcut dünya şampiyonu ve Lionesses’in kupa yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan İspanya ise, Dünya Kupası’nda karşılaşma ihtimali bulunan daha az tanıdık takımlara hazırlık amacıyla, futbol dünyasının en iyi milli takımları ve uluslararası rakiplerle maçlar oynayacak.

    Mart ayında Asya Kupası'nı kazanarak turnuvaya katılma hakkını elde eden Japonya da benzer bir hazırlık sürecinden geçecek. Cuma gecesi Norveç'i yenerek grup birincisi olan Almanya ve Salı günkü maçlar öncesinde A2 Grubu'nu lider tamamlama şansının yüksek olduğu Fransa da aynı şekilde hazırlık yapacak. Bu arada, ABD ise 2024 yazındaki Olimpiyat zaferinden bu yana Japonya, Kolombiya, Brezilya, Hollanda ve daha birçok takımla maçlar oynayarak birkaç aydır bu aşamada bulunuyor.

    Dolayısıyla İngiltere, şu anda Dünya Kupası kupası için yarışan diğer birçok ana rakibe kıyasla dezavantajlı durumda. İdeal olmayan bu durumdan en iyi şekilde yararlanmak ve önce play-off'lardan, ardından da gelecek yılın ilk birkaç ayında rakiplerini seçme şansına sahip olacakları dönemde her şeyi en iyi şekilde değerlendirmek, Lionesses'e kalmış.

    Şimdilik odak noktası Salı günü Ukrayna maçı ve Cuma günkü yenilgiye bir yanıt vermek olacak. Otomatik olarak eleme turuna kalma şansı hala var, ancak bu şans çok az. Bunun yerine öncelik, işleri düzeltmek ve play-off'lara iyi bir konumda girmek, mümkün olan en iyi şekilde farklı bir yol izlemeye hazır olmak ve bu düşüşe rağmen İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ciddi bir aday olmaya devam ettiğini kanıtlamak olmalı.

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