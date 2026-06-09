Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını kaçırmanın İngiltere için ne anlama geleceği: Lionesses yaralarını sararken play-off'lara hazırlanıyor

"Çok çekişmeli bir maç olacağını tahmin ediyordum," dedi İngiltere teknik direktörü maçın ardından – ve böyle bir tahminde bulunmakta son derece haklıydı. Bu iki takımın karşılaştığı maçlardan sadece birinde fark bir golden fazla olmuştu ve bu da 2017 yılına kadar uzanıyordu. Genellikle, bu maçlar ince farklarla sonuçlanan çekişmeli mücadeleler olur.

Cuma günü de maç böyle başladı, ancak 19. dakikada Patri Guijarro skoru açtığında, Lionesses alışılmadık bir şekilde çöktü. Wiegman, "Bu gece bir fark vardı çünkü hayal kırıklığı yarattık," diye ekledi.

Bu, Hollandalı teknik direktörün görev süresindeki en ağır yenilgiyle sonuçlanmakla kalmadı (aynı zamanda İngiltere'nin 2009'dan bu yana aldığı en ağır yenilgiydi), aynı zamanda Avrupa şampiyonlarının bu son derece zorlu grupta 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı için yarışta liderlik koltuğunu kaybetmesine de neden oldu.

İspanya artık üstünlük sağladı ve Salı günü beklendiği gibi İzlanda'yı yenerse Brezilya'daki turnuvaya katılma hakkını garantileyecek. Lionesses ise play-off'lardan kaçınmak için İskandinav ülkesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu son derece düşük bir ihtimal.

Peki, bu durum İngiltere'nin turnuva hazırlıkları açısından ne anlama geliyor? Ve bu, Lionesses ve gelecek yaz Dünya Kupası'nı kazanma umutları için ne kadar büyük bir darbe?