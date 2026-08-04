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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Kadın transfer rekoru tarihi: Kadın futbolunda en pahalı oyuncuların listesi

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Women's Champions League
ABD 1
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
M.City
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Kadın futbolunda harcamalar artarken, sadece 2025'te Chelsea, Arsenal, Orlando Pride ve London City Lionesses'ın tamamı dünya transfer rekorunu kırdı

Kadın futbolu dünya genelinde büyümeye devam ederken, sporun transfer rekoru da büyüyor. Hatta yalnızca 2025 yılında dünya rekoru ücreti tam dört kez kırıldı. Bu da Chelsea'nin 2020 yazında Pernille Harder'i kadın futbolu tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde oldukça alt sıralara düştüğü ve ilk 40'ın bile içinde yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder'ın yerini aldı ve bu listenin zirvesine çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 20'de bile değil. Hatta İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025'te İngiltere'ye dönerek Chelsea'ye katıldığında daha pahalı bir anlaşmanın da parçası oldu.

Peki, kadın futbolu tarihindeki en yüksek bedelli transferler hangileri? GOAL, sporun bugüne kadar gördüğü en pahalı anlaşmaları inceliyor...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (Madrid CFF'ten Bay FC'ye)

    Barbra Banda'nın Orlando Pride'a yüksek bonservisli kendi transferinden yalnızca birkaç hafta önce, Zambiya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Racheal Kundananji, bir başka NWSL kulübü olan Bay FC'ye katıldığında dünyanın en pahalı kadın futbolcusu olmuştu. Lige yeni katılan ekip, Madrid CFF'den Kaliforniya'ya getirdiği oyuncu için 862.000 dolar (£685.000) ödeyerek dikkat çekmişti. Kundananji, bu kulüpte 43 lig maçında 33 gol atmıştı.

    Kundananji henüz ABD'de tam olarak o seviyeye çıkamadı, ancak genel olarak Bay FC de 2024'te lige katıldığından bu yana NWSL'de gerçek anlamda iz bırakabilmiş değil.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (Barcelona'dan Chelsea'ye)

    Walsh, Chelsea'nin orta saha oyuncusu için transfer döneminin son gününde yaptığı sansasyonel hamleyi tamamlamasıyla Ocak 2025'te İngiltere'ye döndü. İlk bonservis bedelinin yaklaşık 460.000 £ (572.000 $) olduğu bildirilse de, ek ödemeler ve bonuslar bunun muhtemelen yükselmesi anlamına geliyordu. 2024-25 sezonunun sonunda İspanyol medyası bunun tam olarak böyle gerçekleştiğini bildirdi; Chelsea, dünyanın en iyi ön liberolarından biri için nihayetinde 850.000 € (714.000 £/884.000 $) ödedi.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (Club Olimpia'dan Washington Spirit'e)

    Claudia Martinez, Paraguay formasıyla sadece beş maçta altı gol attığı ve takımının yarı finale bile kalamadığı müthiş bir Copa America sayesinde 2025'in çıkış yapan yıldızlarından biri oldu ve henüz 17 yaşındayken Gol Krallığı'nı paylaştı. 

    Washington Spirit de genç hücum oyuncusunda gördüklerinden kesinlikle etkilendi ve onu birkaç ay sonra, Ocak 2026'da kadrosuna kattı. ESPN'in haberine göre NWSL ekibi, Martinez'in 18. yaş gününü kutlamasından sadece birkaç gün sonra onu Club Olimpia'dan transfer etmek için tam 950.000 dolar ödedi.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (Houston Dash'ten Lyon'a)

    NWSL'de yalnızca bir sezonun ardından Tarciane, Şubat 2025'te Lyon'a transfer olduğunda tüm zamanların en pahalı ikinci oyuncusu oldu. L'Equipe, 21 yaşındaki oyuncu için ödenen bonservis bedelinin yaklaşık 960.000 dolar (762.000 sterlin) olduğunu bildirdi. Bu rakam, Fransa kadınlar birinci liginde bir rekor niteliği taşıyordu ve anlaşma sadece birkaç hafta önce gerçekleşmiş olsaydı onu dünya rekorunun sahibi yapacaktı.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (Washington Spirit'ten Kansas City Current'a)

    11 Şubat'ta NWSL'de yaşanan çılgın birkaç dakika içinde, aynı gün 1 milyon dolar kulübüne katılan iki oyuncu daha oldu ve bu süreç Croix Bethune ile başladı. 2024'te hem NWSL'de Yılın Çaylağı hem de Yılın Orta Sahası seçilen 24 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce draftta 3. sıradan seçen Washington Spirit'ten takas talep etti ve 1 milyon dolar (£732.000) karşılığında Kansas City Current'a katıldı.

    Bethune, Spirit'in 2025'te NWSL Championship maçına çıkmasına yardımcı olurken NWSL Best XI oylamasında ikinci takım onuru aldı ve Paris 2024'te olimpiyat altını kazanan Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımının da bir parçasıydı.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (Kansas City Current'tan Bay FC'ye)

    Bethune'ün Current'a transferi açıklanmadan sadece birkaç dakika önce kulüp, 2025 NWSL Yılın Çaylağı ödülünde finalist olan Claire Hutton'ın, $1,1 milyon (£805.000) değerindeki bir anlaşmayla Bay FC'ye katılmak için ayrıldığını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, ilk takıma genç yaşta girdiğinden beri Kansas City'nin kilit isimlerinden biri olmuş, takımın 2025'te NWSL Shield'ı kazanmasına yardımcı olmuştu ve şimdi bu yeteneklerini Emma Coates'in Bay FC'nin başındaki ilk sezonu öncesinde Kaliforniya'ya taşıyacak.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (Manchester United'dan Chelsea'ye)

    Melvine Malard'ın Temmuz 2026'da Manchester United'dan Chelsea'ye transferi için farklı bonservis bedelleri bildirildi. Ancak çoğu haber, bedelin yaklaşık 850.000 £ (1,14 milyon $) seviyesinde olduğunu belirtti; bu da Manchester United için kulüp rekoru bir satış anlamına gelirken, Chelsea tarihinde 1 milyon doları aşan üçüncü transfer oldu.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (San Diego Wave'den Chelsea'ye)

    Naomi Girma, Ocak 2025'te Chelsea'ye 883.000 £ karşılığında transfer oldu. Bu bedel 1.100.000 $'a denk geliyor ve böylece onu kadın futbolunda ilk milyon dolarlık oyuncu yaptı. 

    Henüz 24 yaşında olmasına rağmen Girma, şimdiden dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta en iyisi olarak görülüyor. Bu itibarı San Diego Wave ile NWSL'deki ilk üç sezonunda kazandı ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD formasıyla sergilediği performanslarla bunu kesin olarak pekiştirdi; o turnuvada kendisi ve takımı altın madalya kazandı.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (North Carolina Courage'dan Gotham'a)

    İki NWSL kulübü arasındaki en kazançlı transfer, 2025'in ortasında Gotham'ın Jaedyn Shaw için 1.250.000 dolar (£909.000) ödemesiyle gerçekleşti. Lige 2022 sezonunun ortasında, henüz 17 yaşındayken katılan Shaw, San Diego Wave formasıyla Chicago'ya karşı ağları sarsarak turnuvadaki ilk maçında gol atan en genç oyuncu olup hemen dikkatleri üzerine çekti. Shaw'ın yıldızı parlamaya da devam etti; özellikle de Wave'in NWSL Shield'ı kazandığı 2023 sezonunda.

    Yine de batı yakasında kalmadı. Ocak 2025'te Shaw, NWSL tarihinin bugüne kadarki en değerli takaslarından birinde North Carolina Courage'a geçti ancak bu, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Gotham'ın onu kadrosuna katmak için lig rekoru bir bonservis bedeli ödemesiyle gölgede kaldı. Birkaç ay sonra Shaw, Washington Spirit'e karşı alınan galibiyette sezonun final maçında yıldızlaşarak kariyerinin ilk NWSL Championship zaferini kutluyordu.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (Liverpool'dan Arsenal'a)

    Girma, Temmuz 2025'te Arsenal'ın Olivia Smith'i kadın futbolunda bonservisi bir milyon sterlini bulan ilk oyuncu yapmasına kadar altı ay boyunca kadın futbolunda transfer bonservisi dünya rekorunu elinde tuttu. Arsenal, yılın başlarında FA Cup çeyrek finallerinde 20 yaşındaki oyuncunun büyüsüne kurban gitmiş, Smith Liverpool'u sürpriz bir galibiyete taşırken onun yeteneği konusunda hiçbir yanılgıya kapılmamıştı. Hatta kulüp, onu kadrosuna katmak için kadın futbolunda daha önce görülmemiş bir bonservis bedeli ödemeye razı olmuştu.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (Tigres'ten Orlando Pride'a)

    Smith'in Arsenal'a transferi, kadın futbolunda dünya transfer rekorunu bir aydan biraz fazla süre elinde tuttu; ardından Orlando Pride, Ağustos 2025'te Meksikalı sansasyon Ovalle'yi kadrosuna katmak için daha da yüksek bir bonservis ödedi. Daha önce Tigres formasıyla gösterdiği olağanüstü performansın ardından 25 yaşındaki oyuncu, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Wolfsburg'un ilgisiyle Avrupa'daki tüm büyük kulüplerle anılmıştı. Ancak kariyerinin bir sonraki bölümü bunun yerine ABD'de geçecek; zira oyuncu, hüküm süren NWSL şampiyonuna 1,5 milyon dolar (£1,1 milyon) tutarındaki dünya rekoru bonservis bedeliyle imza attı.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City'den Chelsea'ye)

    2025 yazında WSL transfer döneminin son gününde Chelsea'nin Alyssa Thompson için ödediği bonservis bedeliyle ilgili çok sayıda farklı haber yapıldı. İlk olarak The Athletic, bunun £1 milyon seviyesinin biraz altında kaldığını yazdı; ardından hem The Telegraph hem de The Guardian aksini öne sürdü. Son iki kaynak, anlaşmanın Chelsea için kulüp rekoru olduğunu, Girma için ödenen bedeli aştığını ve dünya rekoruna dönüşebileceğini, ancak başlangıçta Orlando Pride'ın Lizbeth Ovalle için ödediği rakamın altında göründüğünü belirtti.

    Ancak FIFA, Ocak 2026'da 2025'e ilişkin küresel transfer raporunu yayımladığında Thompson'ın bonservis bedelini Ovalle'inkinin üstünde sıraladı; ESPN ise ilk anlaşma sırasında bunun $2 milyon (£1,5 milyon) değerine kadar çıkabileceğini belirtmişti.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (Manchester City'den Barcelona'ya)

    İlk bonservis bedeli açısından bakıldığında, Kerolin'in Manchester City'den Barcelona'ya €1,2 milyon ($£1,02 milyon/$1,38 milyon) karşılığındaki transferi, kadın futbolu tarihinin en büyük üçüncü anlaşması konumunda. Brezilyalı milli oyuncu, NWSL'deki North Carolina Courage'dan Ocak 2025'te İngiltere'ye transfer olmuştu ancak sadece 18 ay sonra, Alexia Putellas ve Salma Paralluelo'nun ayrılıklarının ardından Barcelona çok yönlü bir hücum oyuncusu için kesenin ağzını açınca Katalonya'nın yolunu tuttu.

    Transfer için çeşitli haberlerde farklı bonservis bedelleri belirtilse de Manchester City, kulüp açıklamasında bunun €1,2 milyonluk bir anlaşma olduğunu doğruladı.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken'den Real Madrid'a)

    Felicia Schroder, 2026 yazında Hacken'den Real Madrid'e transferini tamamladığında bu hamle geniş çapta dünya rekoru olarak lanse edildi. Ancak aşılması gereken çıta sürekli olarak Ovalle'nin Orlando Pride'a transferi olarak gösterildi; buna karşın birçok gazeteci ve FIFA'nın bizzat yayımladığı bir transfer raporu, Grace Geyoro'nun London City Lionesses'a transferinin Meksika milli oyuncusunu NWSL'ye götüren transferden daha büyük olduğunu belirtti.

    Hacken'in bir sözcüsü Reuters'a şu açıklamayı yaptı: "Bu, önceki rekor bedel olan 1,5 milyon $'dan daha yüksek bir bonservis bedeline dayanıyor; bu rekor bedel o dönemde Orlando Pride tarafından doğrulanmıştı. Ancak bu bonservis bedelinin tam olarak ne olduğu, kamuoyuyla paylaştığımız bir bilgi değil."

    Bazı durumlarda ücret 1,5 milyon €'ya (£1,3 milyon/1,7 milyon $) yuvarlanırken, İsveç medyası bunun 15 milyon İsveç kronu civarında olduğunu bildirdi; bu da yaklaşık 1,35 milyon €'ya (£1,16 milyon/1,56 milyon $) denk geliyor.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG'den London City Lionesses'a)

    2025 yazında WSL son transfer gününde yeni bir kadın transfer rekoru kırıldı; London City Lionesses, Paris Saint-Germain kaptanı Grace Geyoro'yu üst ligdeki ilk sezonu öncesinde kadrosuna katmak için €1,65 milyon (£1,43 milyon/$1,93 milyon) ödedi. London City, PSG'nin ezeli rakibi Lyon'un da sahibi olan Michele Kang'ın milyarlarca avroluk desteğini alıyor ve kulüp, WSL'deki ilk sezonu öncesinde hazırlık kapsamında bu parayı fazlasıyla harcadı.

    London City, Geyoro için dünya rekoru düzeyinde bir bonservis ödendiği yönündeki iddiaları reddetti. Ancak bunun aksi birçok gazeteci tarafından haberleştirildi ve birkaç ay sonra yayımlanan FIFA'nın resmi küresel transfer raporu, Geyoro'yu Thompson, Ovalle ve Girma'nın transferlerinin önünde, 2025 yılında kadın profesyonel futbolundaki en büyük uluslararası transfer olarak listeledi.