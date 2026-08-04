Kadın transfer rekoru tarihi: Kadın futbolunda en pahalı oyuncuların listesi

Kadın futbolu dünya genelinde büyümeye devam ederken, sporun transfer rekoru da büyüyor. Hatta yalnızca 2025 yılında dünya rekoru ücreti tam dört kez kırıldı. Bu da Chelsea'nin 2020 yazında Pernille Harder'i kadın futbolu tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde oldukça alt sıralara düştüğü ve ilk 40'ın bile içinde yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder'ın yerini aldı ve bu listenin zirvesine çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 20'de bile değil. Hatta İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025'te İngiltere'ye dönerek Chelsea'ye katıldığında daha pahalı bir anlaşmanın da parçası oldu.

Peki, kadın futbolu tarihindeki en yüksek bedelli transferler hangileri? GOAL, sporun bugüne kadar gördüğü en pahalı anlaşmaları inceliyor...