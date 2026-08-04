Kadın transfer rekorları tarihi: Kadın futbolunun en pahalı oyuncularının listesi

Kadın futbolu dünya genelinde büyümeyi sürdürürken, sporun transfer rekoru da büyüyor. Hatta yalnızca 2025 yılında dünya rekoru tam dört kez kırıldı. Bu da Chelsea'nin, 2020 yazında Pernille Harder'ı kadın futbolu tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için ödediği paranın artık en pahalı transferler listesinde oldukça alt sıralarda kaldığı, hatta ilk 40'ın içinde bile yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder'ın yerini aldı ve bu listenin zirvesine çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 20'de bile değil. Üstelik İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025'te İngiltere'ye dönerek Chelsea'ye katıldığında daha yüksek bedelli bir anlaşmanın da parçası oldu.

Peki, kadın futbolu tarihindeki en yüksek gelir getiren transferler hangileri? GOAL, sporun bugüne kadar gördüğü en pahalı anlaşmaları mercek altına alıyor...