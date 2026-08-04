Goal.com
CanlıBiletler
Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Kadın transfer rekorları tarihi: Kadın futbolunun en pahalı oyuncularının listesi

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Women's Champions League
ABD 1
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
M.City
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Kadın futbolunda harcamalar artarken, yalnızca 2025 yılında Chelsea, Arsenal, Orlando Pride ve London City Lionesses dünya rekorunu kırdı

Kadın futbolu dünya genelinde büyümeyi sürdürürken, sporun transfer rekoru da büyüyor. Hatta yalnızca 2025 yılında dünya rekoru tam dört kez kırıldı. Bu da Chelsea'nin, 2020 yazında Pernille Harder'ı kadın futbolu tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için ödediği paranın artık en pahalı transferler listesinde oldukça alt sıralarda kaldığı, hatta ilk 40'ın içinde bile yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder'ın yerini aldı ve bu listenin zirvesine çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 20'de bile değil. Üstelik İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025'te İngiltere'ye dönerek Chelsea'ye katıldığında daha yüksek bedelli bir anlaşmanın da parçası oldu.

Peki, kadın futbolu tarihindeki en yüksek gelir getiren transferler hangileri? GOAL, sporun bugüne kadar gördüğü en pahalı anlaşmaları mercek altına alıyor...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (Madrid CFF'den Bay FC'ye)

    Barbra Banda'nın Orlando Pride'a yaptığı yüksek bonservisli transferden yalnızca birkaç hafta önce, Zambiya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Racheal Kundananji, başka bir NWSL kulübü olan Bay FC'ye katılarak kadın futbolunda dünyanın en pahalı oyuncusu olmuştu. Lige yeni katılan ekip, onu Madrid CFF'den Kaliforniya'ya getirmek için 862.000 dolar (685.000 sterlin) ödeyerek dikkat çekmişti. Kundananji, Madrid CFF formasıyla ligde çıktığı 43 maçta 33 gol atmıştı.

    Kundananji henüz ABD'de o seviyeye tam olarak ulaşabilmiş değil, ancak genel olarak Bay FC de 2024'te lige katılmasından bu yana NWSL'de gerçek bir iz bırakabilmiş değil.

    • Reklam
  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (Barcelona'dan Chelsea'ye)

    Walsh, Chelsea'nin orta saha oyuncusu için sansasyonel bir son gün hamlesini tamamladığı Ocak 2025'te İngiltere'ye döndü. İlk bonservis bedelinin yaklaşık 460.000 £ (572.000 $) olduğu bildirilse de ek ödemeler ve bonuslar bunun muhtemelen artacağı anlamına geliyordu. 2024-25 sezonunun sonunda İspanyol medyası bunun tam olarak gerçekleştiğini bildirdi; Chelsea, dünyanın en iyi ön liberolarından biri için sonuçta 850.000 € (714.000 £/884.000 $) ödedi.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (Club Olimpia'dan Washington Spirit'e)

    Claudia Martinez, 2025'in çıkış yapan yıldızlarından biriydi. Bunda, Paraguay'ın yarı finale bile kalamadığı Copa America'da sadece beş maçta altı gol attığı ve henüz 17 yaşındayken Gol Krallığı ödülünü paylaştığı müthiş performansın büyük payı vardı. 

    Washington Spirit de genç forvette gördüklerinden açıkça etkilenmişti ve onu birkaç ay sonra, Ocak 2026'da kadrosuna kattı. ESPN'in haberine göre NWSL ekibi, Martinez'in 18. yaş gününü kutlamasından sadece birkaç gün sonra onu Club Olimpia'dan transfer etmek için tam 950.000 dolar ödedi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (Houston Dash'tan Lyon'a)

    NWSL'de sadece bir sezon geçirdikten sonra Tarciane, Şubat 2025'te Lyon'a imza attığında tüm zamanların en pahalı ikinci oyuncusu oldu. L'Equipe'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncu için ödenen bonservis yaklaşık 960.000 dolar (762.000 sterlin) oldu. Bu rakam, Fransa kadınlar birinci ligi için bir rekordu ve transfer sadece birkaç hafta daha önce gerçekleşmiş olsaydı onu dünya rekorunun sahibi yapacaktı.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (Washington Spirit'ten Kansas City Current'a)

    11 Şubat'ta NWSL'de birkaç dakika içinde yaşanan çılgın gelişmeler sırasında aynı gün iki oyuncu daha 1 milyon dolarlık kulübe katıldı ve bu süreç Croix Bethune ile başladı. 2024'te hem NWSL Yılın Çaylağı hem de Yılın Orta Sahası seçilen 24 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce kendisini draftta 3. sıradan seçen Washington Spirit'ten takas talep etti ve 1 milyon dolar (£732.000) karşılığında Kansas City Current'e geçti.

    Bethune, Spirit'in 2025'te NWSL Championship maçına çıkmasına yardımcı olurken NWSL Best XI oylamasında ikinci takım onuru aldı ve Paris 2024'te olimpiyat altını kazanan Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımının da bir parçasıydı.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (Kansas City Current'tan Bay FC'ye)

    Bethune'ün Current'a transferi açıklanmadan sadece birkaç dakika önce kulüp, 2025 NWSL Yılın Çaylağı ödülünde finalist olan Claire Hutton'ın, 1,1 milyon dolar (£805.000) değerindeki bir anlaşmayla Bay FC'ye katılmak üzere ayrıldığını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, genç yaşta A takıma yükselmesinden bu yana Kansas City için kilit isimlerden biri olmuş, takımın 2025'te NWSL Shield'ı kazanmasına yardımcı olmuştu ve şimdi bu yeteneklerini Emma Coates'in Bay FC'nin başındaki ilk sezonu öncesinde Kaliforniya'ya taşıyacak.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (Manchester United'dan Chelsea'ye)

    Melvine Malard'ın Temmuz 2026'da Manchester United'dan Chelsea'ye transferi için farklı bonservis bedelleri bildirildi. Ancak çoğu haber, bonservis bedelinin yaklaşık 850.000 sterlin (1,14 milyon dolar) seviyesinde olduğunu belirtti; bu da Manchester United için kulüp rekoru bir satış anlamına gelirken, Chelsea tarihindeki 1 milyon doları aşan üçüncü anlaşma oldu.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (San Diego Wave'den Chelsea'ye)

    Naomi Girma, Ocak 2025'te Chelsea tarafından £883.000 karşılığında transfer edildi. Bu bedel $1.100.000'a denk geliyor ve böylece onu kadın futbolunda bir milyon dolarlık ilk oyuncu yaptı. 

    Henüz sadece 24 yaşında olmasına rağmen Girma, şimdiden dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta belki de en iyisi olarak görülüyor. Bu itibarı, San Diego Wave ile NWSL'deki ilk üç sezonunda edindi ve bunu, kendisi ile takımının altın madalya kazandığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD formasıyla sergilediği performanslarla kesin olarak pekiştirdi.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (North Carolina Courage'dan Gotham'a)

    İki NWSL kulübü arasındaki en yüksek bedelli transfer, 2025'in ortasında Gotham'ın Jaedyn Shaw için 1.250.000 dolar (£909.000) ödemesiyle gerçekleşti. Shaw, henüz 17 yaşındayken 2022 sezonunun ortasında lige katıldıktan sonra hemen dikkatleri üzerine çekti ve San Diego Wave formasıyla Chicago'ya karşı gol atarak organizasyondaki ilk maçında ağları havalandıran en genç oyuncu oldu. Yıldızı parlamaya da devam etti; özellikle de Wave'in NWSL Shield'ı kazandığı 2023 sezonunda.

    Ancak batı kıyısında kalmadı. Shaw, Ocak 2025'te NWSL tarihinin o tarihe kadarki en değerli takaslarından biriyle North Carolina Courage'a geçti, fakat aynı yılın ilerleyen bölümünde Gotham'ın onu kadrosuna katmak için lig rekoru bir bonservis ödemesiyle bu rakam geride bırakıldı. Birkaç ay sonra Shaw, kariyerinin ilk NWSL Championship zaferini kutluyor, sezonun final maçında Washington Spirit'e karşı alınan galibiyette başrol oynuyordu.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (Liverpool'dan Arsenal'a)

    Girma, Arsenal'ın Temmuz 2025'te Olivia Smith'i kadın futbolunda bonservisi bir milyon sterlini aşan ilk oyuncu yapmasına kadar altı ay boyunca kadın futbolunda transfer bonservisi dünya rekorunu elinde tuttu. Arsenal, daha önce yıl içinde FA Cup çeyrek finallerinde 20 yaşındaki oyuncunun büyüsünün kurbanı olmuş, Smith Liverpool'u sürpriz bir galibiyete taşırken buna yakından tanıklık etmişti. Bu nedenle onun yeteneği konusunda hiçbir yanılgıya düşmediler ve hizmetlerini güvence altına almak için kadın futbolunda daha önce görülmemiş bir bonservis ödemeye hazır oldular.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (Tigres'ten Orlando Pride'a)

    Smith'in Arsenal'a transferi, kadın futbolunda dünya transfer rekorunu bir aydan biraz daha uzun süre elinde tuttu. Ağustos 2025'te ise Orlando Pride, Meksikalı yıldız Ovalle'yi kadrosuna katmak için daha da yüksek bir bonservis ödeyerek bu rekoru kırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Tigres formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından daha önce Avrupa'nın tüm büyük kulüpleriyle anılmıştı. Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Wolfsburg'un tamamı onunla ilgileniyordu. Ancak kariyerinin bir sonraki bölümü bunun yerine ABD'de geçecek. Oyuncu, son NWSL şampiyonu ile 1,5 milyon dolar (£1,1 milyon) tutarında dünya rekoru bonservis bedeli karşılığında sözleşme imzaladı.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City'den Chelsea'ye)

    2025 yazındaki WSL son transfer gününde Chelsea'nin Alyssa Thompson için ödediği bonservis bedeline dair çok sayıda farklı haber yapıldı. İlk olarak The Athletic, rakamın £1 milyon seviyesinin hemen altında kaldığını yazdı. Ardından hem The Telegraph hem de The Guardian bunun aksini öne sürdü. Son iki yayın organı, anlaşmanın Chelsea için kulüp rekoru olduğunu, Girma için ödenen bonservis bedelini geride bıraktığını ve dünya rekoruna dönüşebileceğini belirtirken, başlangıç rakamının Orlando Pride'ın Lizbeth Ovalle için ödediği bedelin altında olduğu görülüyordu.

    Ancak FIFA, Ocak 2026'da 2025'e ait küresel transfer raporunu yayımladığında Thompson'ın bonservis bedelini Ovalle'ninkinin üzerinde sıraladı. ESPN de ilk anlaşma döneminde bu rakamın $2 milyon'a (£1,5 milyon) kadar çıkabileceğini belirtmişti.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (Manchester City'den Barcelona'ya)

    İlk bonservis bedeli açısından bakıldığında, Kerolin'in Manchester City'den Barcelona'ya 1,25 milyon £ (1,68 milyon $) karşılığında transferi, kadın futbolu tarihinin en büyük üçüncü anlaşması olarak kayda geçti. Brezilyalı milli oyuncu, NWSL ekibi North Carolina Courage'dan İngiltere'ye yalnızca Ocak 2025'te gelmişti ancak sadece 18 ay sonra, Alexia Putellas ile Salma Paralluelo'nun ayrılıklarının ardından Barcelona'nın çok yönlü bir hücum oyuncusu için kesenin ağzını açmasıyla Katalonya'nın yolunu tuttu.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken'den Real Madrid'a)

    Felicia Schroder'in 2026 yazında Hacken'den Real Madrid'e transferini tamamlamasının ardından, bu hamle geniş ölçüde dünya rekoru bir transfer olarak lanse edildi. Ancak aşılması gereken çıta sürekli olarak Ovalle'nin Orlando Pride'a transferi olarak gösterildi; buna karşın birçok gazeteci ve FIFA'nın bizzat yayımladığı bir transfer raporu, Grace Geyoro'nun London City Lionesses'a transferinin, Meksika milli oyuncusunu NWSL'ye götüren transferden daha büyük olduğunu belirtti.

    Hacken'den bir sözcü Reuters'a şu açıklamayı yaptı: "Bu, bu bonservis bedelinin bir önceki rekor ücret olan 1,5 milyon doların üzerinde olmasına dayanıyor; bu rekor ücret de o dönemde Orlando Pride tarafından doğrulanmıştı. Ancak bu bonservis bedelinin tam olarak ne olduğu, kamuoyuyla paylaştığımız bir şey değil."

    Bazı durumlarda ücret 1,5 milyon euroya (£1,3 milyon/1,7 milyon dolar) yuvarlanırken, İsveç medyası bunun yaklaşık 15 milyon İsveç kronu seviyesinde olduğunu bildirdi; bu da yaklaşık 1,35 milyon euroya (£1,16 milyon/1,56 milyon dolar) denk geliyor.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG'den London City Lionesses'a)

    2025 yazındaki WSL son transfer gününde yeni bir kadın futbolu transfer rekoru kırıldı; London City Lionesses, üst ligdeki ilk sezonu öncesinde Paris Saint-Germain kaptanı Grace Geyoro'yu kadrosuna katmak için 1,65 milyon euro (£1,43 milyon/$1,93 milyon) ödedi. London City, aynı zamanda PSG'nin ezeli rakibi Lyon'un da sahibi olan Michele Kang'in milyarlarca dolarlık desteğine sahip ve kulüp, WSL'deki ilk sezonuna hazırlanırken bu parayı fazlasıyla harcadı.

    London City, Geyoro için dünya rekoru düzeyinde bir bonservis ödendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak bunun aksi birçok gazeteci tarafından haberleştirildi ve birkaç ay sonra yayımlanan FIFA'nın resmi küresel transfer raporu, Geyoro'yu 2025'te kadın profesyonel futboldaki en büyük uluslararası transfer olarak Thompson, Ovalle ve Girma'nın transferlerinin üzerinde gösterdi.