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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Kadın futbolunda transfer rekorları: Kadın futbolundaki en pahalı oyuncuların listesi

Women's football
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Women's Champions League
ABD 1
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
M.City
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
L. da Silva
S. Coffey
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
Portland Thorns
Chicago Stars
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia

Kadın futbolundaki harcamaların artmasıyla birlikte, Chelsea, Arsenal, Orlando Pride ve London City Lionesses, yalnızca 2025 yılında dünya rekorunu kırdı

Kadın futbolu dünya çapında büyümeye devam ettikçe, bu spor dalındaki transfer rekoru da yükseliyor. Hatta, sadece 2025 yılında dünya rekoru en az dört kez kırıldı. Bu, Chelsea'nin 2020 yazında kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretiyle Pernille Harder'ı kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde oldukça gerilere düştüğü, hatta ilk 30'a bile giremediği anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder’ın yerini alarak bu listenin zirvesine yükseldi; ancak Manchester City’den Barcelona’ya yaptığı transfer artık ilk 15’te bile yer almıyor. Hatta İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025’te İngiltere’ye dönerek Chelsea’ye katıldığında, daha pahalı bir transferin parçası oldu.

Peki, kadın futbol tarihinin en kazançlı transferleri hangileridir? GOAL, bu spor dalında bugüne kadar gerçekleşen en pahalı transferleri mercek altına alıyor...

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15Ludmila (Chicago Stars’tan San Diego Wave’e)

    Brezilyalı yıldız Ludmila, 2026 yılının başında Chicago Stars’tan San Diego Wave’e 800.000 dolar (582.000 sterlin) tutarında bir başlangıç bedeli karşılığında transfer olarak, NWSL tarihindeki en yüksek bedelli ikinci lig içi transferin bir parçası oldu.

    31 yaşındaki forvet, kadın futbolunda tanınmış bir isimdir. 2017'den 2024'e kadar Atlético Madrid'de geçirdiği dönemde özellikle parlak bir performans sergilemiş ve 137 lig maçında 59 gol atmıştır. Bu performansları, Chicago'yu 2024 sezonunun ortasında onunla üç yıllık bir sözleşme imzalamaya ikna etmiştir.

    Ancak oyuncu, sadece bir buçuk sezon kulüpte kaldıktan sonra San Diego, değeri 1.000.000 $'a (727.000 £) kadar çıkabilecek bir teklifle harekete geçti.

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14Sam Coffey (Portland Thorns’tan Manchester City’ye)

    Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk yarışında önemli bir farkla lider konumda bulunan Manchester City, zaten mükemmel bir konumda olan kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla 2026 Ocak transfer dönemine girdi ve Sam Coffey’i kadroya katarak dünya çapında bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

    Hem Portland Thorns hem de ABD Kadın Milli Takımı'nda futbolun en iyi 6 numaralı oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamış olan Coffey'in, City'ye 650.000 sterlin (875.000 dolar) gibi kulüp rekoru bir transfer ücretiye mal olması hiç de sürpriz olmadı. Takımın 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilirse, bu transferin karşılığını hemen alacaktır.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13Racheal Kundananji (Madrid CFF’den Bay FC’ye)

    Barbra Banda’nın Orlando Pride’a yaptığı yüksek bedelli transferden sadece birkaç hafta önce, Zambiya milli takım arkadaşı Racheal Kundananji, başka bir NWSL kulübü olan Bay FC’ye katılarak dünyanın en pahalı kadın futbolcusu olmuştu. Lige yeni katılan bu takım, Madrid CFF'de 43 lig maçında 33 gol atan Kundananji'yi Kaliforniya'ya getirmek için 862.000 dolar (685.000 sterlin) ödeyerek güçlü bir mesaj verdi.

    Kundananji, ABD'de henüz o seviyelere ulaşamadı, ancak Bay FC de genel olarak 2024 yılında lige katıldığından bu yana NWSL'de henüz gerçek bir iz bırakamadı.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12Keira Walsh (Barselona’dan Chelsea’ye)

    Walsh, Ocak 2025’te İngiltere’ye geri döndü; Chelsea, transfer döneminin son gününde bu orta saha oyuncusu için sansasyonel bir transfer gerçekleştirdi. İlk transfer bedelinin yaklaşık 460.000 sterlin (572.000 dolar) olduğu bildirildi, ancak ek ödemeler ve primler nedeniyle bu rakamın artması muhtemeldi. 2024-25 sezonunun sonunda İspanyol basını, tam da bu şekilde gerçekleştiğini bildirdi; Blues, dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri için nihayetinde 850.000 avro (714.000 sterlin/884.000 dolar) ödedi.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11Claudia Martinez (Club Olimpia’dan Washington Spirit’e)

    Claudia Martinez, yarı finale bile kalamayan Paraguay milli takımında sadece beş maçta altı gol attığı ve 17 yaşında Altın Ayakkabı ödülünü paylaşmayı başardığı inanılmaz bir Copa América performansı sayesinde 2025 yılının en çok öne çıkan yıldızlarından biri oldu. 

    Washington Spirit de genç forvetin sergilediği performanstan kesinlikle etkilendi ve birkaç ay sonra, Ocak 2026’da onunla sözleşme imzaladı. ESPN’in haberine göre, NWSL kulübü, Martinez’in 18. yaş gününü kutlamasından sadece birkaç gün sonra, onu Club Olimpia’dan transfer etmek için tam 950.000 dolarlık dev bir bedel ödedi.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Tarciane (Houston Dash’ten Lyon’a)

    NWSL’de sadece bir sezon geçirdikten sonra, Tarciane Şubat 2025’te Lyon ile sözleşme imzalayarak tüm zamanların en pahalı ikinci oyuncusu oldu. L'Equipe'in haberine göre, 21 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti yaklaşık 960.000 dolar (762.000 sterlin) idi. Bu rakam, Fransa kadınlar birinci ligi için bir rekordu ve transfer birkaç hafta önce gerçekleşmiş olsaydı, Tarciane'yi dünya rekoru sahibi yapacaktı.

  • Croix BethuneImagn

    9Croix Bethune (Washington Spirit’ten Kansas City Current’a)

    11 Şubat’ta NWSL’de yaşanan çılgın birkaç dakika içinde, Croix Bethune’un öncülüğünde aynı gün iki oyuncu daha 1 milyon dolarlık kulübe katıldı. 2024 yılında hem NWSL Yılın Çaylağı hem de Yılın Orta Saha Oyuncusu seçilen 24 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce onu genel draft sıralamasında 3. sırada seçen Washington Spirit'ten transfer talebinde bulundu ve 1 milyon dolar (732.000 sterlin) karşılığında Kansas City Current'a transfer oldu.

    Bethune, Spirit'in NWSL Şampiyonası finaline ulaşmasına yardımcı olduğu için 2025 yılında NWSL En İyi 11'i oylamasında ikinci takıma seçildi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD kadın milli takımının bir parçasıydı.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8Claire Hutton (Kansas City Current’tan Bay FC’ye)

    Bethune’un Current’a transferinin açıklanmasından sadece birkaç dakika önce, kulüp, 2025 NWSL Yılın Çaylağı ödülünün finalistlerinden Claire Hutton’ın 1,1 milyon dolarlık (805.000 sterlin) bir sözleşmeyle Bay FC’ye transfer olduğunu duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, henüz genç yaşta A takım kadrosuna girdiğinden beri Kansas City'nin kilit isimlerinden biri olmuştu ve takımın 2025'te NWSL Shield'ı kazanmasına katkıda bulunmuştu. Şimdi ise Emma Coates'in Bay FC'nin başına geçeceği ilk sezon öncesinde yeteneklerini Kaliforniya'ya taşıyacak.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7Naomi Girma (San Diego Wave’den Chelsea’ye)

    Ancak bu dünya rekoru, Ocak 2025’te Chelsea tarafından 883.000 sterlin karşılığında transfer edilen Naomi Girma’ya gitti; bu rakam 1.100.000 dolara denk geliyor ve böylece Girma, kadın futbolunda ilk milyon dolarlık oyuncu oldu. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen Girma, en iyisi olmasa da dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ünü, San Diego Wave formasıyla NWSL’deki ilk üç sezonunda kazandı ve 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ABD milli takımıyla sergilediği performanslarla kesinleştirdi; bu turnuvada kendisi ve takımı altın madalya kazandı.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6Jaedyn Shaw (North Carolina Courage’dan Gotham’a)

    İki NWSL kulübü arasında gerçekleşen en yüksek bedelli transfer, 2025 yılının ortalarında Gotham’ın Jaedyn Shaw için 1.250.000 dolar (909.000 sterlin) ödemesiyle gerçekleşti. 2022 sezonunun ortasında, henüz 17 yaşındayken lige katılan Shaw, hemen dikkatleri üzerine çekti ve San Diego Wave formasıyla Chicago karşısında gol atarak ligdeki ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Yıldızı, özellikle Wave'in NWSL Shield'ı kazandığı 2023 sezonunda da parlamaya devam etti.

    Ancak Shaw, batı kıyısında kalmayacaktı. Ocak 2025’te Shaw, NWSL tarihinin o zamana kadarki en değerli transferlerinden biri olarak North Carolina Courage’a geçti; ancak aynı yılın ilerleyen aylarında Gotham, onu kadrosuna katmak için lig rekoru niteliğinde bir ücret ödeyince bu transferin önemi gölgede kaldı. Birkaç ay sonra Shaw, kariyerinin ilk NWSL Şampiyonluğu zaferini kutluyordu; sezonun final maçında Washington Spirit’i mağlup eden takımın yıldızı olmuştu.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5Olivia Smith (Liverpool’dan Arsenal’e)

    Girma, kadın futbolunda transfer ücreti rekorunu altı ay boyunca elinde tuttu; ta ki Arsenal, Temmuz 2025’te Olivia Smith’i ilk milyon poundluk oyuncu yapana kadar. Gunners, yılın başlarında FA Kupası çeyrek finallerinde 20 yaşındaki oyuncunun büyüsüne kapılmıştı; Smith, Liverpool’a beklenmedik bir galibiyet kazandırmıştı. Bu nedenle, kulüp onun yeteneği konusunda hiçbir şüphesi yoktu; hatta onu kadrolarına katmak için kadın futbolunda daha önce hiç görülmemiş bir transfer ücreti ödemeye bile hazırdı.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City’den Chelsea’ye)

    2025 yazında WSL transfer döneminin son gününde Chelsea’nin Alyssa Thompson için ödediği transfer ücretiyle ilgili pek çok farklı haber çıktı. İlk olarak The Athletic, bu tutarın 1 milyon sterlin sınırının biraz altında kaldığını belirtmiş, ardından hem The Telegraph hem de The Guardian farklı bir görüş ortaya koymuştu. Bu iki yayın organı, anlaşmanın Girma için ödenen transfer ücretini aşarak Chelsea için bir kulüp rekoru olduğunu belirtti ve bu rakamın dünya rekoru seviyesine çıkabileceğini ifade etti; ancak bu rakam, Orlando Pride'ın Lizbeth Ovalle'yi kadrosuna katmak için ödediği ücretin biraz altında kalmış gibi görünüyordu.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3Lizbeth Ovalle (Tigres’ten Orlando Pride’a)

    Smith’in Arsenal’e transferi, bir ayın biraz üzerinde bir süre boyunca kadın futbolunda transfer rekorunu elinde tuttu; ancak Ağustos 2025’te Orlando Pride, Meksika’nın yıldızı Ovalle’yi kadrosuna katmak için daha da yüksek bir bedel ödedi. 25 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'nın tüm büyük kulüpleriyle anılmıştı; Tigres'teki olağanüstü performansının ardından Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Wolfsburg gibi kulüplerin hepsi onunla ilgilenmişti. Ancak, kariyerinin bir sonraki bölümü, NWSL'nin son şampiyonu ile 1,5 milyon dolar (1,1 milyon sterlin) tutarında dünya rekoru kıran bir ücret karşılığında sözleşme imzalamasının ardından ABD'de geçecek.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken’den Real Madrid’e)

    Felicia Schroder, 2026 yazında Hacken’den Real Madrid’e transferini tamamladığında, bu transfer dünya rekoru olarak geniş çapta duyurulmuş ve transfer ücretinin 15 milyon İsveç kronu (1,16 milyon sterlin / 1,56 milyon dolar) civarında olduğu bildirilmişti.

    Ancak aşılması gereken eşik olarak sürekli Ovalle’nin Orlando Pride’a transferi gösterilirken, birçok gazeteci ve FIFA’nın kendi transfer raporu, Grace Geyoro’nun London City Lionesses’a transferinin, Meksika milli takım oyuncusunu NWSL’ye götüren transferden daha büyük olduğunu belirtti.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG’den London City Lionesses’e)

    2025 yazında WSL transfer döneminin son gününde yeni bir kadın futbolcu transfer rekoru kırıldı; London City Lionesses, birinci ligdeki ilk sezonuna başlamadan önce Paris Saint-Germain kaptanı Grace Geyoro’yu kadrosuna katmak için 1,65 milyon avro (1,43 milyon sterlin/1,93 milyon dolar) ödedi. PSG'nin ezeli rakibi Lyon'un da sahibi olan Michele Kang'ın milyarlarca dolarlık desteğiyle ayakta duran London City, WSL'ye ilk adımını atmaya hazırlanırken bu parayı cömertçe harcadı.

    London City, Geyoro için dünya rekoru niteliğinde bir transfer ücreti ödendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak birçok gazeteci bunun aksini bildirdi ve birkaç ay sonra yayınlanan FIFA’nın resmi küresel transfer raporunda Geyoro, Thompson, Ovalle ve Girma’nın transferlerinin üzerinde, 2025 yılında kadınlar profesyonel futbolundaki en büyük uluslararası transfer olarak listelendi.