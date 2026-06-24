Kadın futbolunda transfer rekorları: Kadın futbolundaki en pahalı oyuncuların listesi

Kadın futbolu dünya çapında büyümeye devam ettikçe, bu spor dalındaki transfer rekoru da yükseliyor. Hatta, sadece 2025 yılında dünya rekoru en az dört kez kırıldı. Bu, Chelsea'nin 2020 yazında kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretiyle Pernille Harder'ı kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde oldukça gerilere düştüğü, hatta ilk 30'a bile giremediği anlamına geliyor.

Keira Walsh, 2022 yazında Harder’ın yerini alarak bu listenin zirvesine yükseldi; ancak Manchester City’den Barcelona’ya yaptığı transfer artık ilk 15’te bile yer almıyor. Hatta İngiliz orta saha oyuncusu, Ocak 2025’te İngiltere’ye dönerek Chelsea’ye katıldığında, daha pahalı bir transferin parçası oldu.

Peki, kadın futbol tarihinin en kazançlı transferleri hangileridir? GOAL, bu spor dalında bugüne kadar gerçekleşen en pahalı transferleri mercek altına alıyor...