Bu transferin duyurulması üzerine konuşan Diani şunları söyledi: “Buraya imza attığım için gerçekten çok mutluyum. Bu, benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takımı keşfetme fırsatı; bu yeni sayfa açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmak, antrenman sahasında ve stadyumda çalışmak ve taraftarlarla buluşmak için çok heyecanlıyım.

"Bu, bağımsız ve çok hırslı bir kulüp. Kadın futbolunda oldukça nadir görülen bir durum ve ben buna büyük ölçüde inanıyorum. En üst seviyede rekabet etmek, şampiyonluklar kazanmak ve büyük başarılar elde etmek için mutlaka bir erkek kulübüne bağlı kalmamız gerekmiyor. Bu projeye inanıyorum.

"Kulüplerimde ve milli takımda da büyük turnuvalarda oynayarak çok fazla deneyim kazandım. WSL çok rekabetçi bir lig ve bu yeni sayfa açmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Bu yeni ve büyük bir meydan okuma ve ben meydan okumaları seviyorum. Hedeflerimiz var: mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Bu kulüp için bir kupa kazanmak da harika olurdu. Bence çok güzel bir sezon geçireceğiz."