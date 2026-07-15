London City Lionesses
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Kadidiatou Diani, Michele Kang’ın sahibi olduğu Lyon’dan transfer olduktan sonra, Londra City Lionesses’in bu yazki sansasyonel transfer dönemindeki altıncı transferi oldu
Resmi: Diani, Lyon'dan London City'ye transfer oldu
Diani, Pazartesi günü Lyon’dan ayrılacağını sürpriz bir şekilde duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, kulübün kilit isimlerinden biriydi ve sözleşmesinin bitmesine hâlâ bir yıl kalmıştı; ancak üç sezonda altı kupa kazandıktan sonra bu yaz ayrılacağını sosyal medyadan açıkladı.
Birkaç saat içinde, Diani'nin Kang'ın yönettiği bir başka kulüp olan London City Lionesses'e katılacağı yönündeki haberler yaygınlaşınca, bir sonraki durağı belli oldu. Çarşamba sabahı bu haber kesinleşti ve İngiliz kulübü, Diani'nin takıma katıldığını ve üç yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. BBC Sport'un edindiği bilgilere göre, oyuncu için Lyon'a 500.000 sterlin (670.000 dolar) üzerinde bir transfer ücreti ödendi.
- London City Lionesses
Diani’nin Londra City oyuncusu olarak söylediği ilk sözler
Bu transferin duyurulması üzerine konuşan Diani şunları söyledi: “Buraya imza attığım için gerçekten çok mutluyum. Bu, benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takımı keşfetme fırsatı; bu yeni sayfa açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmak, antrenman sahasında ve stadyumda çalışmak ve taraftarlarla buluşmak için çok heyecanlıyım.
"Bu, bağımsız ve çok hırslı bir kulüp. Kadın futbolunda oldukça nadir görülen bir durum ve ben buna büyük ölçüde inanıyorum. En üst seviyede rekabet etmek, şampiyonluklar kazanmak ve büyük başarılar elde etmek için mutlaka bir erkek kulübüne bağlı kalmamız gerekmiyor. Bu projeye inanıyorum.
"Kulüplerimde ve milli takımda da büyük turnuvalarda oynayarak çok fazla deneyim kazandım. WSL çok rekabetçi bir lig ve bu yeni sayfa açmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Bu yeni ve büyük bir meydan okuma ve ben meydan okumaları seviyorum. Hedeflerimiz var: mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Bu kulüp için bir kupa kazanmak da harika olurdu. Bence çok güzel bir sezon geçireceğiz."
WSL şampiyonluğu için bir aday mı? London City Lionesses’in inanılmaz transfer dönemi devam ediyor
Diani’nin transferi, yaz transfer dönemindeki etkileyici hamlelerin devamı niteliğinde olduğu için, London City’nin harika bir sezon geçireceğine inanmak için her türlü neden var. Bu yılın ilerleyen aylarında üçüncü kez Ballon d’Or’u kazanma ihtimali yüksek olan iki kez Ballon d’Or sahibi Putellas, en çok dikkat çeken transfer olsa da, Diani de dünya çapında bir oyuncu; aynı şekilde, tartışmasız dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan eski Barcelona savunmacısı Mapi Leon da öyle.
Öte yandan Earps, geçen sezon zaman zaman zorluklar yaşayan Elene Lete'nin yerine kaleci kadrosunu güçlendirmek üzere takıma katıldı; Nicole Anyomi ise 2025-26 sezonunda Bundesliga'da 20 maçta ilk 11'de yer alarak 13 gol ve 6 asist kaydettikten sonra kulübe katıldı. Çok yönlü Danimarka milli oyuncusu Janni Thomsen, yedi oyuncunun ayrılması ve altı oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte gerçekleşen bu transferleri tamamlıyor.
Baş antrenör Eder Maestre, bu büyük kadro değişikliğinin olumsuz bir etki yaratmamasını sağlamakla görevli olacak ve bu büyük ölçüde değişen kadroda erken bir aşamada uyum sağlayabilmeyi umuyor. Eğer bunu başarabilirse, London City’nin çok iyi bir sezon geçirip, kupa mücadelesi vereceğini ve WSL’nin zirvesinde yer alacağını tahmin etmek zor değil.
- Getty Images
Londra City ve Lyon, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde aynı anda mücadele edebilir mi?
Ancak Diani’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusundaki beyan ettiği isteğine gelince, işler burada biraz belirsizleşiyor. UEFA kuralları şunu belirtiyor: “Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bir UEFA kulüp turnuvasına katılan birden fazla kulüp üzerinde kontrol veya etki sahibi olamaz.”
Erkekler futbolunda ise, örneğin Crystal Palace geçen sezon Avrupa Ligi’nde oynamayı bekliyordu, ancak o dönemki en büyük hissedarı John Textor’un, aynı zamanda Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Lyon’da da kontrol hissesi olması nedeniyle, kulüp Konferans Ligi’ne düşürüldü.
Mayıs ayında çoklu kulüp sahipliği konusunda sorulan bir soruya yanıt veren UEFA Kadın Futbolu Başkanı Nadine Kessler, bu kurala istisna tanınmayacağını söyledi. "Neden erkek futbolunun sportif bütünlüğünü korumak isteyelim de kadın futbolununkini korumayalım? Bu söz konusu bile olamaz," dedi. "Hangi sporda olursa olsun, sportif bütünlüğü korumak istersiniz; bu en önemli şeydir. Birden fazla kulübün aynı sahibi olması ve kadın futbolu arasında bir gelişme var ve bu sahipler oyuna açıkça büyük yatırımlar yapıyorlar ki bu da önemli; ancak aynı zamanda, tek bir futbol turnuvasında oynama söz konusu olduğunda farklı bir yaklaşım ya da istisna olmayacaktır."
Bu durum, London City’nin önümüzdeki sezonda WSL’de ilk üçte bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefini gerçekleştirme şansını nasıl etkileyeceği konusunda ise, bunu ancak zaman gösterecek. Mayıs ayında ESPN, London City’nin hem kendilerinin hem de sekiz kez şampiyon olan Lyon’un UWCL’ye katılmaya hak kazanması durumunda, kulübün bu turnuvada yer almasını sağlayacak ‘olası çözümleri araştırdığını’ bildirmişti.
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