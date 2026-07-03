Kaçmayı reddetmesine rağmen... Nagelsmann, Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti

Alman futbol yetkilileri, Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası’ndaki başarısızlık ve son 32 turunda elenme nedenlerine ilişkin açıklamalarını dinlediler.

Ancak o zamana kadar görevini sürdüren teknik direktörün açıklamaları yeterince ikna edici olmamış gibi görünüyor.

Toplantının ardından, katılımcıların Nagelsmann’a görevinden gönüllü olarak istifa etmeyi düşünmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde belirttikleri bildirildi.

Nagelsmann şimdi, Alman milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmeyi kabul etmeye karar verdi. Alacağı tazminat ise ona bir nevi teselli olacak; tahminlere göre bu tazminat yaklaşık 7 milyon avro olacak.