Kaçmayı reddetmesine rağmen... Nagelsmann, Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti

Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti.
Almanya milli takımı, Paraguay'a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası'nda son 32 turunu geçemedi.
"Bild" gazetesi, Nagelsmann'ın Alman Futbol Federasyonu'ndan gelen baskıların ardından görevinden istifa etmekten başka seçeneği kalmadığını yazdı.
Paraguay'a yenildikten sonra Nagelsmann istifayı reddetmiş ve o sırada "Ben kesinlikle kaçan biri değilim" demişti.
Ancak Frankfurt'taki Alman Futbol Federasyonu genel merkezinde, Federasyon Başkanı Bernd Neudorf, Alman Futbol Ligi Başkanı Hans-Joachim Watzke, sportif direktör Rudi Völler ve federasyon genel müdürü Andreas Rittig’in de katıldığı 3 saatlik toplantı sırasında kendisine uygulanan sessiz baskıların ardından işler büyük bir dönüş yaşadı.