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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kaçmayı reddetmesine rağmen... Nagelsmann, Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti

Dünya Kupası
Almanya
J. Nagelsmann
Almanya

Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Almanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti.

Almanya milli takımı, Paraguay'a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası'nda son 32 turunu geçemedi.

"Bild" gazetesi, Nagelsmann'ın Alman Futbol Federasyonu'ndan gelen baskıların ardından görevinden istifa etmekten başka seçeneği kalmadığını yazdı.

Paraguay'a yenildikten sonra Nagelsmann istifayı reddetmiş ve o sırada "Ben kesinlikle kaçan biri değilim" demişti.

Ancak Frankfurt'taki Alman Futbol Federasyonu genel merkezinde, Federasyon Başkanı Bernd Neudorf, Alman Futbol Ligi Başkanı Hans-Joachim Watzke, sportif direktör Rudi Völler ve federasyon genel müdürü Andreas Rittig’in de katıldığı 3 saatlik toplantı sırasında kendisine uygulanan sessiz baskıların ardından işler büyük bir dönüş yaşadı.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann’ın gerekçeleri Alman Futbol Federasyonu’nu ikna etmedi

    Alman futbol yetkilileri, Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası’ndaki başarısızlık ve son 32 turunda elenme nedenlerine ilişkin açıklamalarını dinlediler.

    Ancak o zamana kadar görevini sürdüren teknik direktörün açıklamaları yeterince ikna edici olmamış gibi görünüyor.

    Toplantının ardından, katılımcıların Nagelsmann’a görevinden gönüllü olarak istifa etmeyi düşünmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde belirttikleri bildirildi.

    Nagelsmann şimdi, Alman milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmeyi kabul etmeye karar verdi. Alacağı tazminat ise ona bir nevi teselli olacak; tahminlere göre bu tazminat yaklaşık 7 milyon avro olacak.

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