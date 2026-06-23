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Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Kaçınılmaz olmaya çalışmak" – Transfer söylentilerinin dolaştığı bu dönemde, Zlatan’ın desteğinden 57 milyon dolarlık fiyat etiketine kadar, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Dünya Kupası’na yaptığı etkileyici başlangıcın ardından kazanacak çok şeyi var

Analysis
F. Balogun
ABD
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası

Dünya, bu Amerikalı forvet hakkında giderek daha fazla bilgi ediniyor; eğer performansını sürdürürse, hem ABD’de hem de Avrupa’da herkesin bildiği bir isim haline gelebilir.

Son bir buçuk haftadır Folarin Balogun, efsanelerle kesişen bir yol izledi. Bu kesişmelerin bazıları sohbetler yoluyla gerçekleşirken, bazıları da skor tabelasında yaşandı. Ancak gerçek şu ki, Balogun’un adı son birkaç gündür sürekli olarak büyük isimler arasında yer aldı.

İlk maç turunun ardından, ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane ile birlikte Altın Ayakkabı yarışının tam ortasındaydı. İkinci maç turunun ardından ise, kendi deyimiyle "kahramanları" olan Zlatan Ibrahimović ve Thierry Henry ile röportaj yaptı. Hepsi de seçkin golcüler ve birdenbire Balogun, en azından şimdilik, aralarında kendine bir yer buldu.

Peki ya bu durum geçici bir şey değilse? Bu Dünya Kupası, ABD Milli Takımı'ndaki performanslarıyla hem ABD'de hem de yurtdışında adını çok daha fazla duyurmayı başaran Balogun için şüphesiz bir sıçrama tahtası oldu. İki maçın ardından, Amerikalı forvet bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi ve böyle bir durum söz konusu olduğunda, o oyuncunun hikayesi genellikle yazın ötesine uzanır.

Avrupa’da kulüplerin, Balogun’un Dünya Kupası’na yaptığı çarpıcı başlangıcı gördükten sonra ona ilgi gösterdiği bildiriliyor. ABD’de ise forvet, Amerikan futbolunun en yeni tanınmış ismi haline geldikçe, üzerinde adı yazılı formalar ülke çapında tükeniyor.

Peki şimdi ne olacak? İşte asıl soru bu, değil mi? Bu yazın ilk günlerinde Balogun şimdiden büyük bir kazanan, ancak henüz yolun başındayız. Birkaç önemli maç daha oynarsa, 24 yaşındaki oyuncu, birkaç hafta öncesine kıyasla hayran olduğu isimlere aniden çok daha yakın bir noktada bulabilir kendini.

"Messi, Mbappé ve Haaland gibi oyuncuları gördüğünüzde, onların varlığı kaçınılmaz," dedi Pazartesi günü gazetecilere. "Maç başına bir gol atıyorlar, bazen daha da fazlasını. Benim için önemli olan, o seviyeye ulaşmaya çalışmak: ben de kaçınılmaz olmak, istikrarlı olmak. Bunu başaracak potansiyelin bende olduğuna eminim."

Ibrahimovic de bu görüşe katılanlar arasında. Pazartesi günü Amerikalı oyuncuyla konuşan efsanevi İsveçli, sadece kendisinin yapabileceği şekilde bir meydan okuma yaptı.

"Şimdi de çabalamaya devam et, yetinme," dedi Ibrahimovic, FOX'ta. "Şu anda benim listemde ilk 10'dasın. Seni ilk beşte görmek istiyorum."

Elbette oraya ulaşmak için yapılması gereken işler var, ancak büyük Ibra’nın desteği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle Balogun, bu yaz kariyerinin ve hayatının gidişatını değiştirebilecek bir konumda bulunuyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Dünya Kupası'ndaki performanslar

    2023 yılında ABD Milli Takımı’na katılmasından önce, forvet hattını yönetecek bir üst düzey forvetin takıma nasıl bir hava katacağı konusunda pek çok spekülasyon vardı. Aslında, PSV’de Ricardo Pepi’nin gösterdiği gelişime bakılırsa, ABD, Balogun olmasa bile bu Dünya Kupası’na böyle bir forvetle katılmış olacaktı.

    Ancak Balogun, bu yaz USMNT'yi yeni zirvelere taşırken dünyanın en iyileriyle rekabet ettiği, kendine özgü bir kategoride yer alıyor.

    Takım arkadaşı Christian Pulisic, Balogun’un Dünya Kupası’ndaki ilk maçının ardından “Bu çocuk çılgın,” dedi. “Şu anda kale önünde çok tehlikeli. Ona sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız. Umarız bu performans böyle devam eder.”

    Her şey Paraguay maçında başladı ve oldukça hızlı gelişti. O maçta 24 yaşındaki forvet, ilk yarıda iki gol attı; bir golü de iptal edildi. İlk golü, ancak bir forvetin bitiriciliğiyle tanımlanabilecek muhteşem bir ilk vuruştu. İkincisi mi? O gol biraz daha çaba gerektirdi; Balogun topu aldı, iki savunma oyuncusunu geçip zamanını iyi kullandıktan sonra topu üst köşeye füzesi gibi gönderdi. Bu, üst düzey bir bitirişti.

    "Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda gol atacağımı hayal etmiştim," demişti o gece. "İki gol atarak bu hayali gerçeğe dönüştürdüm. İkinci gol de muhteşem bir goldu. Gerçekten rüya gibi, rüya gibi bir geceydi."

    O geceki performansı, Balogun’a turnuvanın ilk birkaç günü boyunca Altın Ayakkabı yarışında liderlik kazandırdı. Ancak bu durum, Mbappé, Messi, Haaland ve Kane sahneye çıkana kadar sadece birkaç maç sürdü.

    "Bence bu can sıkıcı," dedi gülerek, gol krallığı yarışında bu isimlerin gerisinde kalması sorulduğunda.

    Avustralya karşısında gol sayısını artıramadı, ancak kesinlikle fark yarattı. Maçın başlarında, Seattle seyircisinin coşkuyla desteklediği bir anda, Balogun Avustralya savunmasının sağ kanadından hızla ilerledi. Socceroos, onun son çizgiye kadar koşup içeriye doğru kesip ceza sahasına tehlikeli bir orta göndermesini engelleyemedi. Cameron Burgess’in bu topu ağlara göndermekten başka çaresi yoktu. Sonuç olarak bu gol kendi kalesine atılmış bir gol olarak kaydedildi, ancak pasın hazırlayıcısı tamamen Balogun’du.

    İki maç boyunca Balogun, bir üst düzey forvetin sahip olması gereken tüm özellikleri sergiledi: zamanlama, hız, top sürme, topu tutma ve tabii ki bitirme. Söylentilerin şimdiden onun adını gündeme getirmeye başlaması hiç de şaşırtıcı değil.

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  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    Potansiyel talipler

    Aslında, bir süredir Balogun’u takip eden kulüpler var. Özellikle Premier Lig kulüpleri için, herhangi bir kadroda yerli oyuncu olarak sayılacağı için onun transferi son derece mantıklı. Geçen sezon Monaco formasıyla tüm turnuvalarda attığı 19 gol, ABD Milli Takımı’ndaki başarıları gibi, onu tekrar büyük kulüplerin radarına soktu.

    Ancak ortalıkta daha fazla söylenti dolaşıyor; bunlardan biri de oldukça çılgın bir iddia.

    Veri analizi şirketi SciSports, Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak isteyen Barcelona için Balogun'un neredeyse ideal bir seçim olacağını belirten bir araştırma yayınladı. Bu araştırmada istatistikler kullanılarak oyun stili, potansiyel, sahada kalma süresi ve taktiksel uyum gibi kriterlere göre uygunluk değerlendiriliyor. Balogun'un istatistiksel olarak bu pozisyona uygun olması, bir takıma neler katabileceğini gösteriyor.

    Başka bağlantılar da var. Football Insider, Everton’ın ilgilenen kulüpler arasında olduğunu belirtiyor. L’Equipe ise ilgilenen başka Premier Lig kulüpleri olduğunu yazdı. Kuşkusuz, durumu merakla izleyen pek çok kulüp olacaktır.

    Balogun bu durumdan faydalanabilir. Şu anki kulübü Monaco, Ligue 1’deki sıralaması nedeniyle hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi’ne katılma şansını kaçırdı ve bunun yerine gelecek yıl Konferans Ligi’nde yer almaya razı oldu. Ancak Balogun, geçen sezon bu turnuvada attığı beş golle kanıtladığı gibi, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu.

    Monaco da bu durumdan fayda sağlayabilir. Kulüp, 2023 yılında Balogun'u Arsenal'den transfer etmek için 35 milyon doların biraz altında bir bedel ödemişti. The Athletic'e göre, kulüp şu anda en az 57 milyon dolar istiyor ve 2028'de sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle forvetten 22 milyon dolarlık bir kâr elde etmeyi umuyor. Balogun, Dünya Kupası'nda parlamaya devam ederse, bu rakam daha da artabilir.

    Bunu nasıl başarıyor? Elbette golleriyle, ama bundan çok daha fazlasıyla.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Balogun’un kattığı değerler

    Balogun’un Paraguay karşısında sergilediği performans sorulduğunda, hem Pulisic hem de Weston McKennie hemen gol vuruşlarından başka konulara yöneldiler. Bunların zaten bariz olduğunu söylediler ve diğer yönlerini vurgulamak gerektiğini belirttiler.

    “Herkes gollere bakacak,” dedi ABD Milli Takımı’nın yıldızı, “ama asıl önemli olan, onun bu stoperlere karşı nasıl mücadele ettiği, topu tutabildiği ve fauller kopardığı.”

    McKennie ise, “Bence bugün Flo’nun farklı bir yönünü gördük,” diye ekledi. “Ağır işleri halledebilen bir oyuncu. Sahaya girip takım için kendini ortaya koyabilen ve aynı zamanda golcü bir oyuncu.”

    Paraguay maçında goller vardı. Balogun’un takım arkadaşlarının da belirttiği gibi, küçük detaylar da vardı. O maçta, Paraguay ceza sahasında en fazla top dokunuşunu (on) yapan oyuncu oydu. Ayrıca beş şutla en fazla şut çekenler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra iki faul kazandı ve nihayetinde Paraguay’ı adeta paramparça eden ABD Milli Takımı’nın presini başlatmada kilit rol oynadı.

    Avustralya maçında ise sahneye Balogun’un hızı çıktı. Maçın açılış golünde iki savunmacıyı geride bıraktı ve ikinci yarının başlarında Avustralya kabuğundan çıkmaya çalıştığında kendi golünü atmak üzereydi. O maçta Avustralya ceza sahasında altı kez topa dokundu, iki faul daha kazandı ve yine durmaksızın pres yaparak takım arkadaşlarının topu hızlı bir şekilde geri kazanmasını sağladı.

    Günümüzün forvetleri sadece golcü değildir; çok daha fazlası olmaları gerekir. Diğer şeylerin yanı sıra, hücumun odak noktası, bağlantı parçası ve ilk savunmacı olmaları gerekir. Dolayısıyla, Balogun’un gol vuruşları manşetlere taşınsa da, onu evlerinden maçı izleyen herkesin gözünde sevimli kılan, tüm bu diğer özellikleridir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Önümüzdeki fırsat

    @JoshChavis65 hesabından atılan bir tweet bu hafta viral oldu. Bu tweet, paylaşan kişinin ünlü olması nedeniyle viral olmadı; ABD’deki pek çok insanın o anda tam da yaşadığı bir durumu dile getirdiği için viral oldu.

    "Beyzbol delisi 7 yaşındaki oğlum hayatında bir futbol topuna dokunmamış bile," dedi, "ama şimdi akşamlarını burada Flo Balogun gibi davranarak geçiriyor."

    Elbette bu, Dünya Kupası yazının yaratabileceği bir etki. Bu etki, bu sefer ev sahibi olan Amerikalı taraftarlar için kesinlikle daha da büyümüş durumda. ABD’nin en son 1994’te ev sahipliği yaptığı zaman, adı duyulmamış bir grup sürpriz takım ulusal ikonlara dönüşmüştü. Peki, gerçek anlamda en üst düzey yeteneklerle dolu bu yazın kadrosu neyi başarmayı umabilir?

    Cevap basit: Her şey. Sadece birkaç hafta önce Balogun, sadık Amerikan taraftarlarının gözdesiydi; şimdi ise sabah programlarında, barlarda ve evet, çocukların bulabildikleri herhangi bir kaleye topu attıkları arka bahçelerde herkesin dilinde. Etrafta koşuşturup USMNT’nin 20 numaralı oyuncusu gibi davranan yeni bir nesil olacak ve bu nesil, bu yaz bittikten çok sonra bile onu takip etmeye devam edecek.

    Bütün bunlar, Balogun’un birdenbire dünyanın ayaklarının altında olduğunu gösteriyor. Bu yaz, turnuvaya katılan 26 Amerikalı oyuncunun her birinin hayatını değiştirebilir ve değiştirecek de. Ancak hiçbiri Balogun kadar fayda görmeyebilir, özellikle de bu ilk iki maç daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıysa.

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