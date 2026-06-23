"Kaçınılmaz olmaya çalışmak" – Transfer söylentilerinin dolaştığı bu dönemde, Zlatan’ın desteğinden 57 milyon dolarlık fiyat etiketine kadar, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Dünya Kupası’na yaptığı etkileyici başlangıcın ardından kazanacak çok şeyi var

Son bir buçuk haftadır Folarin Balogun, efsanelerle kesişen bir yol izledi. Bu kesişmelerin bazıları sohbetler yoluyla gerçekleşirken, bazıları da skor tabelasında yaşandı. Ancak gerçek şu ki, Balogun’un adı son birkaç gündür sürekli olarak büyük isimler arasında yer aldı.

İlk maç turunun ardından, ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane ile birlikte Altın Ayakkabı yarışının tam ortasındaydı. İkinci maç turunun ardından ise, kendi deyimiyle "kahramanları" olan Zlatan Ibrahimović ve Thierry Henry ile röportaj yaptı. Hepsi de seçkin golcüler ve birdenbire Balogun, en azından şimdilik, aralarında kendine bir yer buldu.

Peki ya bu durum geçici bir şey değilse? Bu Dünya Kupası, ABD Milli Takımı'ndaki performanslarıyla hem ABD'de hem de yurtdışında adını çok daha fazla duyurmayı başaran Balogun için şüphesiz bir sıçrama tahtası oldu. İki maçın ardından, Amerikalı forvet bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi ve böyle bir durum söz konusu olduğunda, o oyuncunun hikayesi genellikle yazın ötesine uzanır.

Avrupa’da kulüplerin, Balogun’un Dünya Kupası’na yaptığı çarpıcı başlangıcı gördükten sonra ona ilgi gösterdiği bildiriliyor. ABD’de ise forvet, Amerikan futbolunun en yeni tanınmış ismi haline geldikçe, üzerinde adı yazılı formalar ülke çapında tükeniyor.

Peki şimdi ne olacak? İşte asıl soru bu, değil mi? Bu yazın ilk günlerinde Balogun şimdiden büyük bir kazanan, ancak henüz yolun başındayız. Birkaç önemli maç daha oynarsa, 24 yaşındaki oyuncu, birkaç hafta öncesine kıyasla hayran olduğu isimlere aniden çok daha yakın bir noktada bulabilir kendini.

"Messi, Mbappé ve Haaland gibi oyuncuları gördüğünüzde, onların varlığı kaçınılmaz," dedi Pazartesi günü gazetecilere. "Maç başına bir gol atıyorlar, bazen daha da fazlasını. Benim için önemli olan, o seviyeye ulaşmaya çalışmak: ben de kaçınılmaz olmak, istikrarlı olmak. Bunu başaracak potansiyelin bende olduğuna eminim."

Ibrahimovic de bu görüşe katılanlar arasında. Pazartesi günü Amerikalı oyuncuyla konuşan efsanevi İsveçli, sadece kendisinin yapabileceği şekilde bir meydan okuma yaptı.

"Şimdi de çabalamaya devam et, yetinme," dedi Ibrahimovic, FOX'ta. "Şu anda benim listemde ilk 10'dasın. Seni ilk beşte görmek istiyorum."

Elbette oraya ulaşmak için yapılması gereken işler var, ancak büyük Ibra’nın desteği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle Balogun, bu yaz kariyerinin ve hayatının gidişatını değiştirebilecek bir konumda bulunuyor.