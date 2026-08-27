Rashford’ın yeteneğinden hiçbir zaman şüphe duyulmadı; olağanüstü yetenekli bir genç olarak A takıma çıkış yapmasının ardından dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Manchester United formasıyla ilk takımda goller peş peşe gelirken, İngiltere ile de milli formayı ilk kez giydi.

Profesyonel kariyerinin zirvesine 2022-23 sezonunda, tüm kulvarlarda 30 gol kaydettiğinde ulaştı ve bu performansı kazançlı yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi. Ancak haftalık 300.000 sterlinlik bu yatırımın karşılığı pek alınamadı.

Form düşüklüğü yaşamasının ardından, Rashford 2024-25 sezonunun ikinci yarısı için Aston Villa’ya kiralandı. Geçen sezonu Barcelona’da geçirdi, La Liga şampiyonluğu yaşadı ve 14 kez fileleri havalandırdı. Camp Nou’dakiler kalıcı transfer konusunda anlaşma sağlamadı.