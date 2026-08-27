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Kaçınılmaz olanı geciktirmek mi, yoksa uzun vadeli bir gelecek mi? Marcus Rashford, Manchester United'da kalış süresini nasıl uzatabilir; Manchester United efsanesi Steve Bruce "muhteşem futbolcu"yu değerlendiriyor
Rashford, Barcelona kiralığının ardından Old Trafford'a geri döndü
Rashford’ın yeteneğinden hiçbir zaman şüphe duyulmadı; olağanüstü yetenekli bir genç olarak A takıma çıkış yapmasının ardından dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Manchester United formasıyla ilk takımda goller peş peşe gelirken, İngiltere ile de milli formayı ilk kez giydi.
Profesyonel kariyerinin zirvesine 2022-23 sezonunda, tüm kulvarlarda 30 gol kaydettiğinde ulaştı ve bu performansı kazançlı yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi. Ancak haftalık 300.000 sterlinlik bu yatırımın karşılığı pek alınamadı.
Form düşüklüğü yaşamasının ardından, Rashford 2024-25 sezonunun ikinci yarısı için Aston Villa’ya kiralandı. Geçen sezonu Barcelona’da geçirdi, La Liga şampiyonluğu yaşadı ve 14 kez fileleri havalandırdı. Camp Nou’dakiler kalıcı transfer konusunda anlaşma sağlamadı.
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Rashford'ın Man Utd'da uzun vadeli bir geleceği var mı?
28 yaşındaki oyuncu şimdi kendisini yeniden Manchester'da buldu ve United'ın 2026-27 Premier League sezonuna Hull City deplasmanında aldığı sürpriz 2-0'lık yenilgiyle başladığı maçta sonradan oyuna girdi. Rashford bundan sonra daha ön planda mı olacak, yoksa uzun bir vedaya mı devam edecek?
Bu soru Bruce'a yöneltildiğinde, eski Manchester United kaptanı, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin adresi Free Bets iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Cumartesi günü sahaya girdiğinde Man U'ya biraz canlılık kattığı kesin, bundan hiç şüphe yok.
“Man U onun içine girebilirse ve ondan en iyi verimi alacak biri varsa, benim fikrime göre bu, ona yaklaşımıyla Michael [Carrick] olur. Bence onu gruba yeniden dahil etti, çünkü günün sonunda bu çocuk, önceki teknik direktörle anlaşamayan çok ama çok iyi bir oyuncu. Futbolda bu maalesef olur. Olur.
“Bu yüzden Marcus Rashford'ın tam da bu dönemde geri dönmesi, benim görüşüme göre Manchester United için kesinlikle iyi bir şey, çünkü gerçekten çok odaklanmış görünüyor. Cumartesi günü oyuna girdiğinde çok ama çok iyiydi, Man U'nun hücum hattına kesinlikle biraz canlılık getirdi ve eğer mental olarak doğru durumdaysa, o zaman hepimiz bu çocuğun müthiş bir futbolcu olduğunu biliyoruz.”
Carrick'in, Rashford'dan en iyi verimi alması bekleniyor
United ile bir başka şampiyonluk yaşamış eski yıldız Lee Sharpe, kısa süre önce GOAL'e, Rashford'un ‘Rüyalar Tiyatrosu’ndaki yeniden kadroya dahil edilme ihtimali sorulduğunda şöyle demişti: “Zor bir konu, değil mi? O çok iyi bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da zaman zaman onun kalitesine dair şeyler gördüğümüzü düşündüm, ama mesele tamamen kulaklarının arasındaki şey. Marcus Rashford için mesele her zaman bu oldu.
“Bence ayrılmadan hemen önce çok da aldırmıyormuş gibi görünüyordu ve biraz kendini geri çekti. Bunun saha dışındaki kişisel bir şeyin onu rahatsız etmesinden mi, yönetimle ilgili bir durumdan mı yoksa kulüpteki başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmiyorum, ama Barcelona'ya gitti, iyi bir sezon geçirdi ve belli ki Barcelona'da kalmak istiyordu. Bu olmadı.
“Yetenek olarak ve nasıl bir oyuncu olduğuna bakınca, United kadrosuna geri dönmesi gerçekten çok değerli bir kazanım olurdu diye düşünüyorum. Mesele sadece Marcus'un bunun bir parçası olmak isteyip istemediği, işin içinde yer almak isteyip istemediği ve kalbiyle aklının başka bir yerde olup olmadığı. Eminim Michael Carrick onu memnuniyetle karşılayacak, onunla ilgilenecek ve destek olacaktır, ama asıl mesele Marcus'un kulüpte oynamak isteyip istemediği ve geleceğinin orada olduğunu hissedip hissetmediği.”
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Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Hull yenilgisinin ardından sıradaki rakip Ipswich
United, yeni yükselen Hull karşısındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, önümüzdeki haftalarda Rashford'un yeniden kıvılcım bulmasına ihtiyaç duyabilir. Düzenli forma şansı için Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi isimlerle rekabet ediyor.
Bu sezon yeniden şampiyonluk yarışına girme umutları taşıyan Manchester United, pazar günü Premier League'de lige yeni yükselen bir başka ekip olan Ipswich'i sahasında ağırlayacak.
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