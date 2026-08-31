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'Kaçan bir fırsat!' - Wayne Rooney, Ipswich galibiyetinde Michael Carrick'i Manchester United'ın 'hayal kırıklığı yaratan' kararı nedeniyle eleştirdi
Beş gollü toparlanma öncesi erken korku
Manchester United, Hull City karşısında aldığı şaşırtıcı 2-0’lık yenilginin ardından Old Trafford’da Ipswich Town’u 5-2 gibi net bir skorla mağlup ederek toparlandı. Leif Davis’in yeni yükselen konuk ekibi maçın başında sürpriz şekilde öne geçirmesiyle işler ilk etapta karanlık görünüyordu ve bir başka kötü sonucun endişesi doğmuştu.
Ancak Bruno Fernandes’in muhteşem hat-tricki acımasız geri dönüşe öncülük etti. Jacob Greaves’in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo’nun geç dakikalardaki golü farkı açarken, Chuba Akpom’un uzatma dakikalarındaki golü yalnızca teselli niteliğinde kaldı.
Karşılaşma ikinci yarıda büyük ölçüde kontrol altındayken Carrick, yedek kulübesini kullanmayı tercih etti. Teknik adam, Benjamin Sesko, Andrey Santos ve Noussair Mazraoui gibi tecrübeli kadro oyuncularını oyuna sürerken, altyapıdan isimlere şans vermek yerine oturmuş oyuncuların maç kondisyonunu önceledi.
- Every Second Media
Rooney, Lacey’nin kısa süreli görünüşünü kaçırdığı için hayıflandı
The United Stand'e konuşan Rooney, genç kanat oyuncusu Lacey'nin yedek kulübesinde bırakılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski golcü, rahat skorun genç oyuncuyu denemek için ideal bir ortam yarattığını düşündü.
"Görmek istediğim şey, görmediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradığım şey, maç zaten bitmişken Shea Lacey'nin oyuna girmesiydi" dedi Rooney. "Genç oyuncular için maç bittikten sonra bu, biraz süre alma ve o seviyede neler yapabileceklerini gösterme fırsatıdır."
Rooney, Marcus Rashford'un benzer şartlar altında gelen ünlü çıkışıyla paralellik kurarak, kısa bir oyuna girişin bir kariyeri başlatabileceğine dikkat çekti.
"Shea Lacey'yi oyuna girerken görmek isterdim, sadece sezon öncesinde gördüklerimizden bir kesit görmek için" diye ekledi. "Bunlar, sezon boyunca bunu yapabildiğiniz çok fazla anın olmadığı küçük anlar. Bu yüzden biraz kaçırılmış bir fırsattı."
Carrick, takımın kritik zihniyetini övdü
Rooney'nin eleştirisine rağmen, zorlu geçen bir haftanın ardından Carrick için baskın duygu rahatlamaydı. Teknik direktör, Ipswich karşısında erken geriye düştükten sonra, özellikle de Hull karşısında alınan can yakıcı yenilginin ardından, kadrosunun psikolojik dayanıklılığını övdü.
Carrick basına yaptığı açıklamada, "Daha önce geçen haftayı geride bırakmaya çalışmaktan bahsetmiştik ve sonra dilerseniz küçük bir aksilik yaşadık, bir gol geriye düştük" dedi. "Ama çocukların o aşamada gösterdiği inatçılık, inanç, özgüven ve birliktelik... Bence bu benim için gerçekten çok sevindiriciydi."
Takımın ortak çabasının temelinde, sezonun ilk maçına ilk 11'de çıkan Kobbie Mainoo vardı. Carrick, geri dönen milli oyuncuyu övmekte gecikmedi ve manşetleri Fernandes'in kapacağını ancak Mainoo'nun "müthiş" olduğunu ve tüm performansın temelini oluşturmak açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Everton deplasmanı, uzun süredir beklenen Şampiyonlar Ligi dönüşünden önce geliyor
Manchester United, bir sonraki Premier League maçında Everton deplasmanına giderken bu dominant performansı artık sıçrama tahtası olarak kullanmalı. Merseyside deplasmanının ardından Manchester United, büyük heyecanla beklenen bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 2023-24 sezonundan bu yana yer almayan United, 2026-27 kıta serüvenine Old Trafford'da Azerbaycan ekibi Sabah FK'yi ağırlayarak başlayacak.
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