The United Stand'e konuşan Rooney, genç kanat oyuncusu Lacey'nin yedek kulübesinde bırakılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski golcü, rahat skorun genç oyuncuyu denemek için ideal bir ortam yarattığını düşündü.

"Görmek istediğim şey, görmediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradığım şey, maç zaten bitmişken Shea Lacey'nin oyuna girmesiydi" dedi Rooney. "Genç oyuncular için maç bittikten sonra bu, biraz süre alma ve o seviyede neler yapabileceklerini gösterme fırsatıdır."

Rooney, Marcus Rashford'un benzer şartlar altında gelen ünlü çıkışıyla paralellik kurarak, kısa bir oyuna girişin bir kariyeri başlatabileceğine dikkat çekti.

"Shea Lacey'yi oyuna girerken görmek isterdim, sadece sezon öncesinde gördüklerimizden bir kesit görmek için" diye ekledi. "Bunlar, sezon boyunca bunu yapabildiğiniz çok fazla anın olmadığı küçük anlar. Bu yüzden biraz kaçırılmış bir fırsattı."



