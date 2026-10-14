İkinci yarıya istekli başlayan takım, Tielemans'ın havadan gönderdiği pasla Bruno Fernandes'i bulmasının ardından beraberlik golüne yaklaştı. Kaptanın 70. dakikadaki şutu ise Jan Oblak'ın koruduğu kalenin üst direğine çarptı. Ancak bu ivme dört dakika sonra Leny Yoro'nun Jonathan David'i yere indirdiği için doğrudan kırmızı kart görmesiyle kayboldu. Beş dakika sonra da Ademola Lookman galibiyeti perçinledi.

Devre arasındaki takım konuşmasını ve kurdukları baskıyı gole dönüştürememelerini anlatan Tielemans, şunları ekledi: "Bence sonrasında bazı fırsatlar yakaladık. Maça geri dönmeye çalıştık ama bu fırsatlardan hiçbirini değerlendiremedik. Devre arasında birbirimizle konuştuk. Daha agresif olmalı ve daha atak oynamaya çalışmalıydık. Bence birkaç iyi anımız oldu ama yeterli değildi."