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imago-sport-1084502810.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Çeviri:

“Kabullenmesi zor!” Youri Tielemans, Manchester United’ın Atletico Madrid’e yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında ilk dakika dolmadan gol yemelerini “hazmetmenin zor olduğunu” kabul etti

Y. Tielemans
M. United
Atletico Madrid - M. United
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Youri Tielemans, Manchester United'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e deplasmanda yenildiği maça kâbus gibi başlamasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Belçikalı orta saha oyuncusu, takımının maçın ilk dakikasında aldığı darbenin ardından toparlanamamasından yakındı. Manchester United, İspanya'nın başkentinde aldığı 2-0'lık yenilgiyle ağır yara aldı.

  • Erken gelen hata Avrupa hedefini suya düşürdü

    Belçikalı orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde İspanya deplasmanında oynadıkları maçın ilk dakikasında gol yemenin kendileri için ne kadar zor hazmedilir olduğunu kabul etti. Diogo Dalot'un Alex Baena'yı takip edememesi, oyun kurucunun Pablo Barrios'u gol pozisyonuna sokmasını sağladı. Barrios, henüz 47. saniyede Senne Lammens'i mağlup etti. Bu gol, Atletico'nun turnuva tarihindeki en hızlı ikinci golü olarak kayıtlara geçti ve konuk ekibin maç planını daha baştan bozdu.

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    “Bunu kabullenmek zordu”

    Teknik direktör Michael Carrick, Carlos Baleba’yı ilk kez ilk 11’de sahaya sürmek de dahil olmak üzere başlangıç kadrosunda beş değişiklik yapmasına rağmen Manchester United, ilk yarıda Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford ile yakaladığı umut verici fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibinin erken golünün yarattığı psikolojik darbeye değinen Tielemans, UEFA’ya şunları söyledi: “Bunu kabullenmek zor çünkü maça olumlu yaklaşmaya, iyi bir başlangıç yapmaya çalışıyorsunuz ama hemen gol yiyorsunuz. Kabullenmesi zordu.”

  • Oyundan atılma, ikinci yarıdaki geri dönüş umutlarını söndürdü

    İkinci yarıya istekli başlayan takım, Tielemans'ın havadan gönderdiği pasla Bruno Fernandes'i bulmasının ardından beraberlik golüne yaklaştı. Kaptanın 70. dakikadaki şutu ise Jan Oblak'ın koruduğu kalenin üst direğine çarptı. Ancak bu ivme dört dakika sonra Leny Yoro'nun Jonathan David'i yere indirdiği için doğrudan kırmızı kart görmesiyle kayboldu. Beş dakika sonra da Ademola Lookman galibiyeti perçinledi.

    Devre arasındaki takım konuşmasını ve kurdukları baskıyı gole dönüştürememelerini anlatan Tielemans, şunları ekledi: "Bence sonrasında bazı fırsatlar yakaladık. Maça geri dönmeye çalıştık ama bu fırsatlardan hiçbirini değerlendiremedik. Devre arasında birbirimizle konuştuk. Daha agresif olmalı ve daha atak oynamaya çalışmalıydık. Bence birkaç iyi anımız oldu ama yeterli değildi."

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    Elland Road öncesinde baskı artıyor

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olan ilk İngiliz kulübü hâline gelen United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti de beş maça çıktı. İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 12 maçta yalnızca ikinci kez yenilmesi, geçen hafta sonu Tottenham Hotspur ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Carrick üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Manchester United, şimdi Leeds United deplasmanındaki zorlu derbi öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Takım, ilk altı lig maçının ardından 1986'dan bu yana en düşük puan toplamına sahip olmanın yükünü de taşıyor.

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