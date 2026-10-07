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'Kabullenmesi zor!' - Duygusal Arjantinli üçlü, Lionel Messi olmadan hayatı anlattı
Genç yıldızlar, tarihi vedada duygularıyla mücadele ediyor
Arjantin'in yeni nesil yıldızları, Lionel Messi'nin Monumental Stadyumu'ndaki veda maçında tarif edilemez duygular yaşadıklarını kabul etti. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono ve Enzo Fernandez, Benin'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından kaptanın ayrılığıyla ilgili değerlendirmede bulunan kadro üyeleri arasındaydı.
Daha genç kadro üyeleri, Messi'nin kendi kariyerleri üzerindeki büyük etkisine dikkat çekti.
Enzo Fernandez, soyunma odasındaki duyguyu şu sözlerle özetledi: "Onu çok özleyeceğiz."
- Sebastian Frej
Mastantuono, hayat boyu idolü ve ilham kaynağını övdü
Genç oyun kurucu Franco Mastantuono, sahada kahramanının yanında dururken ne kadar duygulandığını anlattı. Mastantuono, "Çok heyecanlıydım, çünkü o çocukluğumdan beri idolümdü. Üzgün olmama rağmen güçlü görünmeye çalıştım" itirafında bulundu.
"Ona, nasıl biri olduğunu düşününce yoluna devam etmesini söylerdim. O harika bir oyuncu, gerçek bir kaptan."
"O her zaman benim bayrak taşıyıcım, ilham kaynağım oldu."
Martinez, takım üzerindeki duygusal yükü kabul etti
Defans oyuncusu Lisandro Martinez, Messi'nin son iç saha maçı etrafındaki beklentinin kamp içinde benzersiz bir baskı yarattığını açıkladı. Martinez, "Muazzam bir kaygıyla oynadık. Sanki o gün hiç gelmeyecek gibiydi ve bugün geldi" dedi.
"Bunu kabullenmek, ayrılmak ve onun bir sonraki FIFA tarihinde olmayacağını bilmek hâlâ zor."
"Bu anların tadını sonuna kadar çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz, çünkü çok hızlı geçiyorlar."
- ISI Photos
10 numara olmadan geleceğe adım atmak
Arjantin gelecek uluslararası maçlara hazırlanırken, genç çekirdek artık efsanevi kaptanlarından öğrendikleri dersleri sahaya yansıtmak zorunda. Martinez, Fernandez ve Mastantuono gibi oyuncular, bu mirası bir sonraki nesle taşıyacak.
"O, bizim için çok önemli bir insan," diye sözlerini tamamladı Martinez.
Arjantin, bir sonraki milli maç döneminde ikonik lideri olmadan sahaya dönecek.
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