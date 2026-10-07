Genç oyun kurucu Franco Mastantuono, sahada kahramanının yanında dururken ne kadar duygulandığını anlattı. Mastantuono, "Çok heyecanlıydım, çünkü o çocukluğumdan beri idolümdü. Üzgün olmama rağmen güçlü görünmeye çalıştım" itirafında bulundu.

"Ona, nasıl biri olduğunu düşününce yoluna devam etmesini söylerdim. O harika bir oyuncu, gerçek bir kaptan."

"O her zaman benim bayrak taşıyıcım, ilham kaynağım oldu."