Getty Images Sport
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'Kabul edilemez' - Phil Parkinson, Wrexham'ın Championship karşılaşmasında Birmingham City'ye yenilmesinin ardından 'şoke oldu'
Birmingham, Wrexham'ın galibiyet hasretini uzattı
Wrexham'ın Championship sezonuna yaptığı ağır başlangıç, Birmingham'a sahasında 2-1 yenilmesiyle devam etti. Ev sahibi ekip, zorlu gecede rahat şekilde ikinci planda kaldı; konuk takım ise çok daha fazla gol bulabilirdi.
Konuk ekipte maçın kazandıran ismi Phil Neumann oldu. Savunma oyuncusu, iki kafa golü atarak Birmingham'ın sezona galibiyetsiz başlangıcını sona erdirdi ve aynı zamanda Wrexham'ın sezonun ilk bölümündeki sıkıntılarını da uzattı.
Callum Doyle, ikinci yarının canlı başlangıcında kısa süreliğine ev sahibine beraberliği getirdi. Ancak Neumann'ın 60. dakikanın hemen ardından attığı ikinci kafa golü, sonunda puanları konuk ekibe kazandırdı.
- Getty Images Sport
Parkinson, yenilen basit goller karşısında şoke oldu
Wrexham Teknik Direktörü Parkinson, maç sonrasındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Hayal kırıklığı yaşayan deneyimli çalıştırıcı, Neumann'ın ilk golde savunmaya fiziksel üstünlük kurmasının ardından takımının savunma performansı karşısında tamamen şaşkına döndüğünü kabul etti.
Parkinson, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm zamanım boyunca, sanırım yediğimiz en yumuşak iki gol bunlardı" dedi. "Kendimize bir şans vermeli ve ceza sahasını bu akşam yaptığımızdan daha iyi savunmalıyız. İlk pozisyonda onların iki oyuncusu da gol atabilirdi ve bu kabul edilemez.
"İkinci yarıda aradığımız momentumu yakaladık, daha fazla inanç ve karakterle oynadık, maça ortak olduk ve sonra ikinci toptan, kötü bir uzaklaştırmanın ardından gol yedik, bu kabul edilemez."
Hücumda inanç eksikliği
Wrexham maç boyunca topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu, ancak ilk 45 dakikada Birmingham kalesinde neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Buna keskin bir tezat oluşturan şekilde konuk ekip, devre arasına girilmeden önce August Priske ve Jay Stansfield ile altın fırsatları değerlendiremeyerek skoru çoktan koparmış olmalıydı.
"Goller karşısında şok oldum," diye itiraf etti Parkinson. "İlk yarıda yeterli kararlılıkla oynamadık, son üçte inanç eksikti. Sanki sorumluluk almak yerine başka birinin bir şey yapmasını bekleyen oyunculardan kurulu bir takım gibi göründük.
"Bunu devre arasında konuştuk ve ikinci yarının başında sahaya gerçekten çok iyi çıktığımızı düşündüm, olmak istediğimiz takım gibi göründük, ama böyle goller yiyip bir futbol maçını kazanmayı bekleyemezsiniz."
- Getty Images Sport
Wrexham ilk lig galibiyetini arıyor
Hayal kırıklığı yaratan iç saha yenilgisi, Wrexham'ı bu sezon Championship'teki ilk üç maçında yalnızca iki puanda bıraktı. Parkinson'ın ekibi daha önce de sezona Cardiff City ve Watford karşısında aldığı can sıkıcı 1-1'lik beraberliklerle başlamıştı.
Bu tablo, Premier League'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atmayı uman sahipler Ryan Reynolds ve Rob Mac için zorlu bir başlangıca işaret ediyor. Wrexham geçen sezon yükselme play-off'larında yer alma fırsatını kıl payı kaçırmıştı ve yeniden iddialı olabilmek için hızla toparlanması gerekiyor.
Wrexham, ligdeki ilk galibiyetini ararken hemen toparlanmak zorunda. Takım, çarşamba günü deplasmanda Millwall ile karşılaşarak yeniden sahaya çıkacak.
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