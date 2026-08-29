Wrexham Teknik Direktörü Parkinson, maç sonrasındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Hayal kırıklığı yaşayan deneyimli çalıştırıcı, Neumann'ın ilk golde savunmaya fiziksel üstünlük kurmasının ardından takımının savunma performansı karşısında tamamen şaşkına döndüğünü kabul etti.

Parkinson, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm zamanım boyunca, sanırım yediğimiz en yumuşak iki gol bunlardı" dedi. "Kendimize bir şans vermeli ve ceza sahasını bu akşam yaptığımızdan daha iyi savunmalıyız. İlk pozisyonda onların iki oyuncusu da gol atabilirdi ve bu kabul edilemez.

"İkinci yarıda aradığımız momentumu yakaladık, daha fazla inanç ve karakterle oynadık, maça ortak olduk ve sonra ikinci toptan, kötü bir uzaklaştırmanın ardından gol yedik, bu kabul edilemez."