"Kabul edilemez" - Liam Rosenior, Arsenal yenilgisinde sezonun dokuzuncu kırmızı kartını gördükten sonra Chelsea'nin "derin" disiplin sorunları konusunda hayal kırıklığını dile getirdi
Chelsea'nin kırmızı kart alışkanlığının ardında
Maç, Jurrien Timber'ın 66. dakikadaki kafa vuruşuyla kazanan tarafın belli olduğu, Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı golün William Saliba'nın açılış golünü iptal ettiği bir maçtı. Ancak Neto'nun itiraz ve profesyonel faul nedeniyle aldığı iki sarı kart, konuk takımı zor durumda bıraktı. Maçın ardından konuşan eski Chelsea forveti Sutton, Portekizli oyuncunun sergilediği soğukkanlılık eksikliğine inanamadığını belirterek, takımın sahada 11 oyuncuyu tutamamasından duyduğu genel hayal kırıklığını dile getirdi.
Rosenior acil bir kültür değişikliği talep ediyor
Rosenior, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için Chelsea'nin disiplin sorunlarının "derinlerine inmeye" çalışacağına söz verdi. Rosenior gazetecilere, "Disiplin konusunda kesinlikle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Koçluk ekibiyle, kulüp çalışanlarıyla ve oyuncularla konuşmam gerekiyor, çünkü bu durum kabul edilemez" dedi. "Özellikle son iki maçta, çok iyi bir takıma karşı bile kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık. Oyunumuzda birçok iyi yön olduğunu görebilirsiniz. Teknik, taktik ve oyun kalitesi açısından birçok iyi yönümüz var. Ancak bunu ortadan kaldırmazsak, bize pahalıya mal olacak."
Teknik direktör, sorunun sadece oyunculara para cezası vererek çözülemeyeceğini hemen belirtti. "Oyunculara para cezası verebilirsiniz. Mesele ceza değil. Mesele nedenini bulmak. Pedro Neto'nun bugün veya Wes Fofana'nın geçen hafta o anda, kırmızı kart görürsem para cezası alacağım diye düşündüğünü sanmıyorum. Odaklanma ve konsantrasyon konusunda düzeltmemiz gereken şeyler var. Sezon başından beri kulübün performansının iyi olmadığını biliyorum ve şimdi de kötüye gidiyor. Benim görevde olduğum dönemde bu sorunları yaşamadığımız 10 maç vardı, ancak son iki maçta iki kez yaşadık. Derinlerde yatan bir sorun var ve bunun nedenini bulmamız gerekiyor."
Kaptan James iç inceleme çağrısında bulundu
Kulüp kaptanı Reece James de durumun ciddiyetini vurgulayarak, bu tür olayların sıklığının Chelsea'nin en üst düzeyde rekabet etme yeteneğini engellediğini kabul etti. James, takımın kalitesini zaman zaman gösterdiği halde, kırmızı kartların tekrarlayan niteliğinin önemli bir engel olduğunu itiraf etti. O, bu olaylara karışan oyuncuların çeşitliliğinin, tek bir kişinin hatasından ziyade sistemik bir sorunu işaret ettiğini ve bu durumun antrenmanlar sırasında teknik ekibin bir çözüm bulmasını zorlaştırdığını belirtti.
James, Sky Sports'a durumu dürüstçe açıkladı: "Bu konuyu konuştuk, birçok kez gündeme geldi, her seferinde farklı bir oyuncu, aynı oyuncu değil. İçeride bu konuyu gözden geçirmeli ve iyileştirmeye devam etmeliyiz. Bu bir sorun, dünyanın en zorlu liginde oynuyoruz, en üst veya en alt sıradaki takımlarla 11'e 11 oynadığınızda zor, 11'e 10 oynadığınızda ise kimle oynarsanız oynayın daha da zor. Takım ve teknik kadroya güvenim tam, bugün işler bizim istediğimiz gibi gitmedi ama yeniden toparlanıp tekrar denemeliyiz."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, Arsenal'e 2-1 yenilerek 45 puanla altıncı sıraya geriledi. Çarşamba akşamı Villa Park'ta Aston Villa ile karşılaşacak olan Chelsea, galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor.
