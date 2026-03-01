Rosenior, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için Chelsea'nin disiplin sorunlarının "derinlerine inmeye" çalışacağına söz verdi. Rosenior gazetecilere, "Disiplin konusunda kesinlikle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Koçluk ekibiyle, kulüp çalışanlarıyla ve oyuncularla konuşmam gerekiyor, çünkü bu durum kabul edilemez" dedi. "Özellikle son iki maçta, çok iyi bir takıma karşı bile kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık. Oyunumuzda birçok iyi yön olduğunu görebilirsiniz. Teknik, taktik ve oyun kalitesi açısından birçok iyi yönümüz var. Ancak bunu ortadan kaldırmazsak, bize pahalıya mal olacak."

Teknik direktör, sorunun sadece oyunculara para cezası vererek çözülemeyeceğini hemen belirtti. "Oyunculara para cezası verebilirsiniz. Mesele ceza değil. Mesele nedenini bulmak. Pedro Neto'nun bugün veya Wes Fofana'nın geçen hafta o anda, kırmızı kart görürsem para cezası alacağım diye düşündüğünü sanmıyorum. Odaklanma ve konsantrasyon konusunda düzeltmemiz gereken şeyler var. Sezon başından beri kulübün performansının iyi olmadığını biliyorum ve şimdi de kötüye gidiyor. Benim görevde olduğum dönemde bu sorunları yaşamadığımız 10 maç vardı, ancak son iki maçta iki kez yaşadık. Derinlerde yatan bir sorun var ve bunun nedenini bulmamız gerekiyor."