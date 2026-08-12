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'Kabul edilemez davranış!' - Memphis Depay, sözleşme uzatma konusunda verilen 'tutulmayan sözlerin' ardından öfkeli açıklamasında Corinthians'a savaş açtı
Depay tutulmayan sözlere tepki gösterdi
Depay, Corinthians'ın sözleşmesini yenilemeyeceğini resmen açıklamasının ardından öfkeyle tepki gösterdi ve Hollandalı milli oyuncu kulüpsüz kaldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan 32 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da başarılı ancak sakatlıkların da yaşandığı döneminin ardından, kulüp yönetiminin kendisine ihanet ettiğini düşündüğünü belirterek büyük hayal kırıklığını dile getirdi.
X'te yayımladığı sert açıklamada Depay şöyle dedi: "Corinthians'ın, sözleşmemi 2 yıl daha uzatmak için yürürlükte olan anlaşmamıza uymama kararı aldığını okumak beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenileme, başkanın yanı sıra sportif, hukuk ve finans departmanları tarafından da açıkça kabul edilmişti. Ancak bazı kişiler bu taahhüdü ihlal etmeye karar verdi.
"Ben bu durumu istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü bir şekilde tepki vermek zorundayım. Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak şundan emin olun ki bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğim."
- Getty Images Sport
Mali istikrar, birincil neden olarak gösterildi
Corinthians, durumu açıklamak için kendi uzun açıklamasını yayımladı ve ayrılığı kurumun uzun vadeli varlığını güvence altına almak için gerekli bir adım olarak çerçeveledi. Oyuncunun önceden bir anlaşma olduğu yönündeki iddialarına rağmen kulüp, mevcut ekonomik koşullarının yüksek profilli uluslararası bir yıldızın mali taleplerini karşılamayı taahhüt etmeyi imkânsız kıldığında ısrar etti.
Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sport Club Corinthians Paulista, sporcu Memphis Depay'ın sözleşmesini yenilememe kararı almıştır. Bu karar, yalnızca ve yalnızca kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır; bu da mevcut kaynakların yönetiminde sıkı denge ve sorumluluk gerektirmektedir.
"Memphis Depay'a ve tüm ekibine, müzakerelerin başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalıştıkları için derin minnettarlığımızı ifade etmek isteriz."
Brezilya'da kupa dolu bir miras
Neo Quimica Arena’daki döneminde Depay, sağlıklı olduğu zamanlarda kilit bir figür olduğunu kanıtladı ve kulübün Copa do Brasil’in de aralarında bulunduğu üç büyük kupa kazanmasına yardımcı oldu. 2024’te takıma katılır katılmaz etkisini gösteren yıldız oyuncu, kulübün kaderini değiştiren dokuz maçlık galibiyet serisine öncülük etti.
Kulüp, kararla ilgili açıklamasını şu sözlerle genişletti: "Sürecin geleneksel son tarihin ötesine uzadığını anlıyoruz, ancak bunun temel nedeni seçkin bir sporcu ile ilgileniyor olmamızdır. Yönetim Kurulu ayrıca, sporcunun kulüpte kalmasını mümkün kılmak için çalışan kurumun tüm departmanlarının yorulmak bilmeyen çabalarını da takdir ediyor ve değer veriyor."
- Getty Images Sport
Sportif hırstan önce sürdürülebilirlik
Fernando Diniz'in ekibi, Depay'ın olay yaratan suçlamalarının ardından oluşan krizi yönetmeye çalışırken, başkan Osmar Stabile'ın katılacağı planlı bir basın toplantısıyla bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Oyuncu şu anda bir sonraki adımını düşünürken, Brezilya devini Depay'ın "kabul edilemez" davranışlarını yaptırıma tabi tutma sözü vermesinin ardından olası hukuki ya da disiplin soruşturmaları bekliyor.
Kulübün konuyla ilgili son açıklamasında, alınan kararın zorluğuna vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: "Corinthians'ın mevcut ve gelecekteki mali yükümlülükleri göz önüne alındığında, bu büyüklükte yeni bir taahhüt altına girmenin, şu anda, kurumun sürdürülebilirliğini sağlamak için korumamız gereken mali dengeyle bağdaşmayacağı netleşti. Bunun zor bir karar olduğunun farkındayız, ancak hiç şüphesiz Sport Club Corinthians Paulista'nın geleceği için gerekliydi.
"Herkesin anlayışına teşekkür ediyoruz ve Corinthians'ın güçlü, sağlam ve kazanan kalması için çalışmayı sürdüreceğiz."
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