Depay, Corinthians'ın sözleşmesini yenilemeyeceğini resmen açıklamasının ardından öfkeyle tepki gösterdi ve Hollandalı milli oyuncu kulüpsüz kaldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan 32 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da başarılı ancak sakatlıkların da yaşandığı döneminin ardından, kulüp yönetiminin kendisine ihanet ettiğini düşündüğünü belirterek büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

X'te yayımladığı sert açıklamada Depay şöyle dedi: "Corinthians'ın, sözleşmemi 2 yıl daha uzatmak için yürürlükte olan anlaşmamıza uymama kararı aldığını okumak beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenileme, başkanın yanı sıra sportif, hukuk ve finans departmanları tarafından da açıkça kabul edilmişti. Ancak bazı kişiler bu taahhüdü ihlal etmeye karar verdi.

"Ben bu durumu istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü bir şekilde tepki vermek zorundayım. Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak şundan emin olun ki bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğim."