"Yine elendik, yine İtalya Dünya Kupası'na katılamayacak: Bu kabul edilemez bir utanç. İtalyan futbolu yeniden kurulmalı ve bu, Gabriele Gravina'nın istifasıyla başlamalı," diye açıkladı İtalya'nın en güçlü ikinci iktidar partisi Lega bir basın açıklamasında.
"Kabul edilemez bir utanç": İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki fiyaskosunun ardından politikacılar federasyon başkanının istifasını istiyor
Ancak Gravina istifa etmekten söz etmek istemiyor. "Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nu önümüzdeki hafta toplanmak üzere çağırdık. Anında istifa edilmesi yönündeki talepleri anlıyorum, ancak tüzüğe göre bu tür kararlar Federasyon Yönetim Kurulu'na aittir," dedi 2018'den beri İtalya Federasyonu Başkanı olan Gravina, İtalyan basınına verdiği demeçte. Ayrıca FIGC Başkanı, teknik direktör Gennaro Gattuso'dan "görevine devam etmesini" istediğini de belirtti.
- AFP
Spor direktörü Gianluigi Buffon'un geleceği de belirsiz
Gravina sözlerine şöyle devam etti: "Bu durumun 'nesnel sorumluluğu' Futbol Federasyonu'na, yani bana aittir." Gravina, "büyük bir kriz" olduğunu ve "İtalyan futbolunun yeniden yapılandırılması gerektiğini" belirtiyor. Ancak bunun sadece federasyonla ilgili bir mesele olmadığını vurgulayan Gravina, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından şunları söyledi: "Ligler var, kulüpler var. Bu nedenle neyin değiştirilmesi gerektiği konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekiyor."
Salı akşamı Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında 1-4 yenildikten sonra, spor direktörü Gianluigi Buffon'un geleceği de belirsiz hale geldi. "Bu yenilginin ardından kendimize zaman tanımalıyız. Sezon Haziran ayında sona eriyor. Önümüzdeki üç ay boyunca bana güven gösteren federasyona hizmet etmeye devam edeceğim," dedi Buffon. "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmaktı. Bu başarısızlık acı veriyor ve hayal kırıklığı nedeniyle rasyonel tepki verilememe tehlikesi var," diye ekledi.