"Kabul edilemez bir utanç": İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki fiyaskosunun ardından politikacılar federasyon başkanının istifasını istiyor

Gravina sözlerine şöyle devam etti: "Bu durumun 'nesnel sorumluluğu' Futbol Federasyonu'na, yani bana aittir." Gravina, "büyük bir kriz" olduğunu ve "İtalyan futbolunun yeniden yapılandırılması gerektiğini" belirtiyor. Ancak bunun sadece federasyonla ilgili bir mesele olmadığını vurgulayan Gravina, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından şunları söyledi: "Ligler var, kulüpler var. Bu nedenle neyin değiştirilmesi gerektiği konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekiyor."

Salı akşamı Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında 1-4 yenildikten sonra, spor direktörü Gianluigi Buffon'un geleceği de belirsiz hale geldi. "Bu yenilginin ardından kendimize zaman tanımalıyız. Sezon Haziran ayında sona eriyor. Önümüzdeki üç ay boyunca bana güven gösteren federasyona hizmet etmeye devam edeceğim," dedi Buffon. "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmaktı. Bu başarısızlık acı veriyor ve hayal kırıklığı nedeniyle rasyonel tepki verilememe tehlikesi var," diye ekledi.