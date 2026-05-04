"Buraya mazeret aramaya gelmedim. Şu ana kadar çok hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu, bizim için kabul edilemez bir sezon ve bu çok zor," dedi Florian Wirtz'in takım arkadaşı.
"Kabul edilemez bir sezon": Liverpool'un bir kez daha yaşadığı başarısızlığın ardından Virgil van Dijk acımasız bir analizde bulundu
"Kendimize acımamalıyız," diye devam eden van Dijk (34), şunları vurguladı: "Çalışmalıyız, durumu tersine çevirmeliyiz ve gelecek sezon bu tür olayların tekrarlanmamasını sağlamalıyız, çünkü bu Liverpool'a yakışmaz."
Geçen Pazar günü alınan yenilgi, son şampiyon için tüm turnuvalarda bu sezonun 18. yenilgisi oldu ve Şampiyonlar Ligi elemeleri mücadelesinde bir gerileme anlamına geldi. Liverpool, Premier Lig'de United'ın arkasında dördüncü sırada yer alıyor.
Arne Slot üzerindeki baskı artıyor - van Dijk sert bir tavır sergiliyor
Jürgen Klopp'un halefi olarak ilk sezonunda şampiyonluğu kazandıktan sonra büyük övgüler alan takım menajeri Arne Slot, şu anda baskı altında. Van Dijk, kulübün beklentisinin başka olduğunu açıkça belirtti: "Her işte en zor olan şey istikrar, ancak sonuçlara ve başarıya giden en iyi yol da budur. Bu istikrarı yakalamalıyız. Gelecek sezon bunu tekrarlayamayacağımızı anlamalıyız. Bu kabul edilemez."
Ancak van Dijk, Manchester'daki maçtan önce seyahatte görülen bazı takım arkadaşlarının boş zamanlardaki davranışlarına yönelik eleştirilere karşı çıktı. "Bunun tatil olup olmadığından emin değilim. Bir şehir gezisiydi," diyen Hollandalı oyuncu, "Biz çocuk değiliz. Herkes yetişkin," diye ekledi.