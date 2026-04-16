AFP
Çeviri:
"Kabul edilemez bir başarısızlık" - Florentino Pérez, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından soyunma odasına giderek Real Madrid oyuncularına "beklentileri karşılayamadıklarını" söyledi
Perez, acı bir gerçeklik dersi veriyor
Diario Sport’un haberine göre, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Münih’te 4-3 yenilip toplamda 6-4’lük skorla turnuvadan elendiği maçın hemen ardından Perez, soyunma odasına inerek takımla doğrudan konuştu. Başlangıçta oyuncuların o geceki çabasını takdir etse de, ses tonu kısa sürede derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Perez'in, kısa süren toplantı boyunca çok ciddi bir ifadeyle toplanan oyuncular ve teknik ekibe, "Bugünkü çabalarınızı takdir ediyorum, ancak sezon herkes için gerçek bir hayal kırıklığı oldu" dediği belirtiliyor. "Real Madrid oyuncusu olmanın getirdiği talepleri biliyorsunuz. Biz Real Madrid olduğumuz için şampiyonluksuz bir sezon başarısızlıktır, ancak iki sezon boyunca şampiyonluk kazanamamak kabul edilemez."
- Getty Images Sport
Yeni transferler beklenen etkiyi yaratamadı
Raporda, kulüp yönetimi için önemli bir tartışma konusunun, yaz transfer döneminde yüksek bedellerle kadroya katılan oyuncuların yeterince katkı sağlayamaması olduğu belirtiliyor. Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras ve Dean Huijsen olmak üzere dört önemli takviyeye yaklaşık 180 milyon euro yatırım yaptı. Münih'teki kritik karşılaşmada sadece İngiliz bek Alexander-Arnold ilk 11'de yer aldı. Mastantuono uzatma dakikalarında kısa süreli bir giriş yaparken, Carreras ve Huijsen yedek kulübesinde kaldı, bu da transfer stratejisiyle ilgili endişeleri artırdı.
Bu hayal kırıklığını daha da artıran ise Brezilyalı genç yıldız Endrick'in durumu. Kulüp, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için 60 milyon euro harcadıktan sonra, eski teknik direktör Xabi Alonso'nun kararıyla forvet oyuncusu Ocak ayında Olympique Lyon'a kiralandı.
Arbeloa'nın teknik direktörlük koltuğundaki belirsiz geleceği
Alvaro Arbeloa şimdilik görevde kalmaya devam etse de, takımın başında uzun vadeli bir geleceği yok gibi görünüyor. Perez, eski stoperi mevcut sezonun sonuna kadar teknik direktör koltuğunda tutmayı planlıyor, ancak bu hamle, kulüp kalıcı bir halef ararken zaman kazanmak için atılmış bir adım olarak görülüyor.
Bu sezon Xabi Alonso ve Arbeloa arasında paylaşıldı, ancak ikisi de Madrid'i tekrar şampiyonluk yarışına sokamadı. Perez, özellikle Madrid'in tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde tek bir İspanyol oyuncunun bile yer almadığı bir ilk 11 sahaya sürmesinin ardından, kulüpte şu anda hissedilen kimlik eksikliğine değindi.
- Getty Images Sport
Son düzlükte bir onur talebi
Soyunma odasından ayrılmadan önce Perez, La Liga sezonunun kalan altı maçıyla ilgili olarak oyuncularına son bir ültimatom verdi. 10 Mayıs’ta Camp Nou’da Barcelona ile oynanacak büyük Clasico maçı yaklaşırken, oyuncularından “bu sezonu en azından onurlu bir şekilde bitirmelerini” talep etti. Başkanın sözleri, kupa kazanma şansı kalmasa bile, 24 Mayıs'taki son düdüğe kadar kulübün profesyonel standartlarının korunması gerektiğini hatırlattı.
"Real Madrid oyuncusu olmanın bir futbolcu için bir ayrıcalık olduğunu ve herkesin kulübümüzün formasını giymek istediğini biliyorsunuz. Bir ayrıcalık olmasının yanı sıra, bu formayı giymek bir sorumluluk da gerektirir ve çoğunuz bu sorumluluğu yerine getirmediniz. Kulübün beklentilerini karşılayamadınız," dedi Perez konuşmasında. Real, şu anda lider Barça'nın dokuz puan gerisinde ve bir sonraki maçı Alaves ile evinde oynayacak.