"Kabul edilemez bir başarısızlık" - Florentino Pérez, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından soyunma odasına giderek Real Madrid oyuncularına "beklentileri karşılayamadıklarını" söyledi

Raporda, kulüp yönetimi için önemli bir tartışma konusunun, yaz transfer döneminde yüksek bedellerle kadroya katılan oyuncuların yeterince katkı sağlayamaması olduğu belirtiliyor. Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras ve Dean Huijsen olmak üzere dört önemli takviyeye yaklaşık 180 milyon euro yatırım yaptı. Münih'teki kritik karşılaşmada sadece İngiliz bek Alexander-Arnold ilk 11'de yer aldı. Mastantuono uzatma dakikalarında kısa süreli bir giriş yaparken, Carreras ve Huijsen yedek kulübesinde kaldı, bu da transfer stratejisiyle ilgili endişeleri artırdı.

Bu hayal kırıklığını daha da artıran ise Brezilyalı genç yıldız Endrick'in durumu. Kulüp, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için 60 milyon euro harcadıktan sonra, eski teknik direktör Xabi Alonso'nun kararıyla forvet oyuncusu Ocak ayında Olympique Lyon'a kiralandı.