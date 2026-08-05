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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, zirve ve hayal kırıklıkları: Zhegrova, ne gol! David sınıfta kaldı

Juventus
Serie A
E. Zhegrova
J. David

Spalletti’nin Chelsea’ye karşı kazanılan maçta takımında öne çıkanlar ve sınıfta kalanlar


Hong Kong'da Luciano Spalletti'nin Juventus'u ile Xabi Alonso'nun Chelsea'si arasındaki hazırlık maçı, Edon Zhegrova'nın golü sayesinde Torino ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.


Aşağıda Juventus'ta (bugün pembe forma, siyah şort ve siyah çoraplarla sahadaydı) öne çıkanlar ve sınıfta kalanlar yer alıyor.


  • TOP - ZHEGROVA

    Maça çok iyi başlamıyor: bir top kontrolünü kaçırıyor ve bir takım arkadaşının istemeden yaptığı çalım hareketinin de etkisiyle topu kaybediyor, ardından ilkinde zaten sıyrılmışken ikinci bir çalımda ısrar ediyor ve topu içeriye çeviriyor, ancak bu sırada takım arkadaşları fazla ileri gitmiş oluyor. Sonrasında ise çok güzel bir golle kendini affettiriyor: Yildiz'in asistinde Kosovalı oyuncu, uzak direğe giden falsolu sol ayağıyla skoru açıyor. Gol onu yükseltiyor ve maçının devamında sonunda teknik kaliteyi etkinlikle birleştiren oyunlar ortaya koyuyor.


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  • BOGA

    İlk yarıda iyi hareketliliği ve birkaç şutuyla öne çıktı; bunlardan biri Sanchez tarafından iyi kurtarıldı.



  • Cambiaso

    Maçın ilk bölümünde Juventuslu oyuncular arasında en hareketlisi o; sağ kanatta süreklilik ve kaliteyle kendini gösterirken aynı zamanda savunma aşamasında da kendi bölgesini iyi kapatıyor.


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  • HAYAL KIRIKLIĞI - MILIK

    Takım arkadaşlarına göre maç ritmini bulmakta daha fazla zorlanıyor, takım arkadaşlarının yönlendirmelerine çoğu zaman geç tepki veriyor; ilk yarıda Miretti'nin bir dokunuşunda olduğu gibi. Uzaktan deniyor, şut az farkla dışarı gidiyor ama bu yeterli olmuyor.


  • DOUGLAS LUIZ

    Brezilyalı oyuncu, Continassa'da kalma niyetini açıkladı ve çaba gösteriyor, ancak şu an için performansı Spalletti'nin istediği seviyede değil: temposu ağır, dikine pasları ise neredeyse hiç yok.


  • DAVID

    Sahada sadece birkaç dakika kaldı ve Spalletti maçın ardından bunun nedenini şöyle açıkladı: "David’in yaklaşık yarım saat oynaması gerekiyordu. Sonunda, maçın sonunu beklemek yerine onu doğrudan oyunun içine sokmayı tercih ettim. Eğer son 15 dakikada ona fazla dakika oynatma riski doğarsa, yeniden oyundan alırsınız. Bunlar sezonun bu döneminde normal durumlardır ve bir şekilde ya da başka bir şekilde yönetilebilirler." Ancak Kanadalı oyuncunun az süre aldığı bu performans hafızalara kazınacak türden değildi: silik bir performans sergiledi ve sıyrılıp kaleye vurma fırsatı bulduğu tek pozisyonda ise bunun yerine topu ortaya çevirmeyi denedi. Spalletti bundan hoşlanmadı.


  • MAÇ KARNESİ

    Chelsea-Juventus 0-1


    Goller: 68' Zhegrova


    Chelsea (4-2-3-1): Sanchez (46' Penders); Palestra (65' Adarabioyo), Tosin (46' Sarr), Fofana (66' Subuloye), Hato (66' Anselmino), Nicoll-Jazuli (67' Lavia), Caicedo (66' Essugo), Quenda (46' Estevao), Joao Pedro (66' Delap), Gittens (65' Satpaev); Welbeck (46' Jackson, 82' Mudryk). Tek. direktör: Xabi Alonso.


    Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (63' Cabal), Gatti (75' Rugani), Kelly, Celik; Locatelli (46' Bremer), Douglas Luiz (63' Yildiz); Boga (46' Zhegrova), Miretti (63' Koopmeiners), Cambiaso (46' Owusu, 75' Arthur); Milik (46' David, 75' Durmisi). Tek. direktör: Spalletti.


    Sarı kartlar: Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)


    Kırmızı kartlar:



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