



Edon Zhegrova sahada yanıt verdi.Juventus'un, Kosovalı kanat oyuncusunu yaz boyunca proje dışında bırakma ihtimalini de değerlendirdiği bir dönemin ardından, 1999 doğumlu oyuncu öne çıktı ve Mapei Stadyumu'nda attığı iki golle, 3-2 Sassuolo yenilgisiyle sonuçlanan maçta Juventus'u son ana kadar oyunun içinde tuttu.





Juventus'un yaz dönemindeki kararı, Fabrizio Romano tarafından YouTube kanalında aktarılmıştı. Juventus, Zhegrova için transfer piyasasında bir çözüm bulma ihtimalini değerlendirmişti, ancak seçeneklerin hiçbiri anlaşmayla sonuçlanmadı. Lazio hiçbir zaman gerçekten somut bir seçenek olmadı, Atalanta bazı değerlendirmelerde bulundu ancak formül üzerinde somut şekilde düşünme aşamasına gelmedi; Al-Ittihad ile de orta yol bulunamadı ve Suudi kulübü başka oyuncuları tercih etti.





Zhegrova böylece Torino'da kaldı. Ancak bu kalışı, Juventus'un onu UEFA listesinin dışında bırakmasına da yol açtı; çünkü kulüp, piyasanın hâlâ açık olduğu ülkelerde (Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi hâlâ açık) oyuncu için yine de yeni bir çözüm bulabileceğine inanıyordu. Ancak sonunda transfer piyasası bir çözüm üretmedi ve Kosovalı oyuncu Juventus'ta kaldı.