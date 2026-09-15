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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Zhegrova yeniden doğdu ama Avrupa Ligi'nde oynayamıyor ve Atalanta ocak ayı için onu düşünüyor

Juventus
Transfers
E. Zhegrova
Atalanta

Sassuolo formasıyla iki kez gol atan Kosovalı oyuncu, UEFA listesi dışında kaldı ve transfer piyasası yeniden hemen gündeme geldi.


Edon Zhegrova sahada yanıt verdi.Juventus'un, Kosovalı kanat oyuncusunu yaz boyunca proje dışında bırakma ihtimalini de değerlendirdiği bir dönemin ardından, 1999 doğumlu oyuncu öne çıktı ve Mapei Stadyumu'nda attığı iki golle, 3-2 Sassuolo yenilgisiyle sonuçlanan maçta Juventus'u son ana kadar oyunun içinde tuttu.


Juventus'un yaz dönemindeki kararı, Fabrizio Romano tarafından YouTube kanalında aktarılmıştı. Juventus, Zhegrova için transfer piyasasında bir çözüm bulma ihtimalini değerlendirmişti, ancak seçeneklerin hiçbiri anlaşmayla sonuçlanmadı. Lazio hiçbir zaman gerçekten somut bir seçenek olmadı, Atalanta bazı değerlendirmelerde bulundu ancak formül üzerinde somut şekilde düşünme aşamasına gelmedi; Al-Ittihad ile de orta yol bulunamadı ve Suudi kulübü başka oyuncuları tercih etti.


Zhegrova böylece Torino'da kaldı. Ancak bu kalışı, Juventus'un onu UEFA listesinin dışında bırakmasına da yol açtı; çünkü kulüp, piyasanın hâlâ açık olduğu ülkelerde (Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi hâlâ açık) oyuncu için yine de yeni bir çözüm bulabileceğine inanıyordu. Ancak sonunda transfer piyasası bir çözüm üretmedi ve Kosovalı oyuncu Juventus'ta kaldı.

  • Yanıt sahadan geliyor

    Sassuolo karşısında Zhegrova, ikinci yarıda Conceição'nun yerine oyuna girerek Juventus hücumunun çehresini anında değiştirdi. Hız, dripling ve somut katkı: kanat oyuncusu, Juventus'a diğer hücum oyuncularında eksik kalan şeyi verdi. Attığı iki gol, Juventus'un iki kez geri düşmesine rağmen skora ortak olmasını sağladı ve Mapei Stadyumu'ndaki geri dönüşü neredeyse tamamladı. Ancak finalde gülen taraf Sassuolo oldu; uzatma dakikalarının sonunda Adzic'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.


    Bu performans, Zhegrova'nın son aylarda yaşadığı duruma verdiği en güçlü yanıt oldu, ancak Avrupa Ligi'yle ilgili gerçeği değiştirmiyor: Kosovalı oyuncu, Luciano Spalletti tarafından Juventus'un Avrupa listesine dahil edilmedi ve bu nedenle Perşembe akşamı NEC Nijmegen karşısında forma giyemeyecek. Pazar günü ise Atalanta karşısında sonradan oyuna girmek üzere yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.


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  • Atalanta bunu yeniden düşünüyor

    Tam da Atalanta, Zhegrova'nın geleceğinde yeniden başrol oynayabilir.TuttoJuve.com'un aktardığına göre, Bergamo ekibi ocak ayı öncesinde durumu izlemeyi sürdürürkensatın alma opsiyonlu kiralık bir hamleyi de değerlendiriyor. Ancak şu an itibarıyla Juventus'la resmi bir temas ya da sunulmuş bir teklif bulunmuyor. Dolayısıyla bu, henüz başlangıç aşamasındaki bir ihtimal ve kış transfer döneminde iki takımın pozisyonuna bağlı olacak.


    Yaz dönemi, Zhegrova'yı hiç de net olmayan bir konumda bırakmıştı. Buna karşın sahadan ilk sinyal çoktan geldi: Sassuolo karşısında Kosovalı oyuncu kalite ve karakter ortaya koydu, attığı iki golle Juventus'a ayrılması beklenen bir oyuncuyu geri verdi. Şimdi o duble, Juventus formasıyla yeni bir hikâyenin başlangıcı mı olacak, yoksa ocak ayı öncesinde yalnızca bir vitrin mi, bunu görmek gerekiyor; bugün itibarıyla ilk seçenek daha olası görünüyor. Gol bulmakta zorlanan bir takımda, yeniden skor katkısı vermeye başlayarak kendini de yeniden bulmuş görünen bir oyuncudan bugün vazgeçmeyi düşünmek, Juventus açısından anlamsız bir tercih gibi duruyor.

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