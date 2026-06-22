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grafica ZanioloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Zaniolo’ya göz dikti: Adzic ve Cabal, Udinese’ye karşılığında sunulacak

Juventus
Transfers
Udinese
N. Zaniolo

Udinese, onu Galatasaray’dan satın alma hakkını kullandı, ancak sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmış durumda

Udinese’de yeniden parlamasının ardından – geçen sezonu 5 gol ve 5 asistle tamamladı – Nicolò Zaniolo transfer piyasasının odak noktasında. Friuli ekibi, onu Galatasaray’dan yaklaşık 5 milyon avroya geri satın aldı, ancak maaş konusunda uzlaşamama nedeniyle sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmış durumda: talep ile teklif arasında sezon başına yaklaşık 600-700 bin avro fark var.


Tuttosport’un haberine göre, bu hafta içinde oyuncunun menajerleri ile Pozzo ailesi arasında belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor. Şu anda anlaşmanın bozulması ihtimali de göz ardı edilmiyor; böyle bir senaryo, oyuncunun transferine yol açabilir.


  • Juventus, durumun gelişmesini dikkatle takip ediyor: Yaklaşık 15 milyon avro olan transfer ücreti makul görülüyor ve Torino’lu gazeteye göre, Adzic veya Cabal gibi teknik takaslar da devreye sokulabilir. 1999 doğumlu ofansif orta saha oyuncusuna, Avrupa maçları öncesinde kadrosunu genişletmek için İtalyan oyuncular arayan Fabregas’ın Como takımı da büyük ilgi gösteriyor.


    Zaniolo, Juventus’un orta saha için değerlendirdiği alternatifler arasında yer almaya devam ediyor; buisimlerin başında, Bernardo Silva’yı kaçırdıktan sonra Luciano Spalletti’nin en büyük hedefi haline gelen Brahim Diaz da bulunuyor. Ancak bir şey kesin gibi görünüyor: Maaşında bir artış olmazsa, oyuncu Udine’den ayrılmak zorunda kalacak ve önceliği Serie A’da kalmak olacak.



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