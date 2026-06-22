Juventus, Zaniolo’ya göz dikti: Adzic ve Cabal, Udinese’ye karşılığında sunulacak

Udinese’de yeniden parlamasının ardından – geçen sezonu 5 gol ve 5 asistle tamamladı – Nicolò Zaniolo transfer piyasasının odak noktasında. Friuli ekibi, onu Galatasaray’dan yaklaşık 5 milyon avroya geri satın aldı, ancak maaş konusunda uzlaşamama nedeniyle sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmış durumda: talep ile teklif arasında sezon başına yaklaşık 600-700 bin avro fark var.





Tuttosport’un haberine göre, bu hafta içinde oyuncunun menajerleri ile Pozzo ailesi arasında belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor. Şu anda anlaşmanın bozulması ihtimali de göz ardı edilmiyor; böyle bir senaryo, oyuncunun transferine yol açabilir.



