90'+3' - Vicario bir kez daha sahnede. Bu kez ceza sahasına yeni giren Mastantuono'nun sol ayağıyla çektiği şutu kritik bir müdahaleyle kurtardı.

90'+2' - Vicario, Brescianini'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şutta müthiş bir kurtarış yaptı. Juventus kalecisi skoru korudu.

85' - Zhegrova'nın soldan ortasında Ekhator, ceza sahasının ortasında kafayı vurdu ancak topu üstten auta gönderdi.

82' - Fiorentina'nın golü iptal edildi! Eski Juventuslu Dragusin, ceza sahasının ortasında kafayla topu Vicario'nun ağlarına gönderdi ancak müdahale etmesini engellediği Bremer'i iki eliyle itmişti.

76' - Alajbegovic sağdan sert bir şutla şansını denedi, bu kez De Gea kurtardı.

66' - JUVENTUS BREMER'LE EŞİTLİĞİ YAKALADI, 2-2! Douglas Luiz'in soldan kullandığı kornerde De Gea büyük bir hata yaptı. Çıkışını yanlış zamanlayan kaleci, Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşuna engel olamadı.

59' - Juventus beraberliğe çok yaklaştı! Soldan yapılan ortada yükselen Douglas Luiz, topu üstten auta gönderdi.

56' - Fiorentina yine geldi: İçe kat eden Mastantuono sol ayağıyla vurdu, top dışarı çıktı.

54' - FIORENTINA NJIE İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ! Jimenez'in soldan çektiği şutu Vicario ceza sahasının ortasına doğru çeldi. Top, McKennie'den önce davranıp ağlara gönderen eski Torino oyuncusunun önüne düştü: 2-1.

45'+1' - Goncalves'in soldan ortasında yükselen Pellegrino, topu az farkla üstten auta gönderdi.

43' - Juventus, Lucumi ile geriden çıkarken inanılmaz bir hata yaptı. Top, ceza sahasının ortasında bomboş olmasına rağmen inanılmaz şekilde topu ayağından çıkaramayan Goncalves'e geldi.

42' - Ndour ceza sahası dışından vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

37' - Juventus ataklarını sıklaştırdı: Kolo Muani yine sağdan Woltemade'ye ortaladı. Woltemade'nin gelişine şutunu De Gea ayağıyla kurtardı. Dönen topu ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye gönderen Koopmeiners ise az farkla auta vurdu.

32' - JUVENTUS WOLTEMADE İLE BERABERLİĞİ YAKALADI! Kolo Muani'den önce topa müdahale etmeye çalışan Viery büyük bir hata yaptı. Fransız oyuncu, Viery'yi ceza sahasında çalımlayıp sağdan ortaladı. Alman oyuncu ayağının içiyle topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ligdeki ilk golünü attı.

22' - Yine Juventus, yine Cabal: Ceza sahasının ortasında hatalı biçimde boş bırakılan Kolombiyalı oyuncu, bu kez kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

21' - Juventus yine tehlikeli geldi: Kolo Muani'nin sağdan ortasında Cabal gelişine vurdu, De Gea harika bir refleksle uzanıp topu kornere çeldi.

10' - Juventus da kornerden karşılık verdi: Savunmacılardan önce davranıp kafayı vuran McKennie'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

4' - FIORENTINA HEMEN ÖNE GEÇTİ, PELLEGRINO! Pedro Goncalves'in soldan kullandığı kornerde yükselen Arjantinli oyuncu, Vicario'yu mağlup ederek skoru 1-0 yaptı ve golünü Batistuta gibi kutladı.