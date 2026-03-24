Juventus, yaz transfer dönemi için bir strateji planlamaya başladı: ilk temaslar, araştırılması gereken hedefler ve olası transferler için bir fırsat olup olmadığını anlamaya yönelik girişimler. Fikirler arasında forvette bir değişiklik yapma düşüncesi de var: Uzun süredir forvette olası bir değişiklikten söz ediliyor; Jonathan David'in satılması ve geçen sezonun ikinci yarısında zaten siyah-beyaz formayı giymiş olan Kolo Muani için yeni bir girişimde bulunulması gündemde. Juve, yaz transfer döneminde onu Torino'ya geri getirmeye çalışmıştı (PSG, zorunlu satın alma şartı konulmasını istemişti, ancak oyuncu transfer döneminin son gününde Tottenham'a kiralık olarak gitti).
Juventus yine Kolo Muani'nin peşinde: transfer bedeli, maaşı, sözleşme süresi ve Jonathan David ile olası takas
PSG'nin Kolo Muani için yaptığı teklif
Sezon sonunda Spurs'tan ayrılacak ve kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Paris'e geri dönecek; Fransız kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor: 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro artı 15 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen oyuncu, PSG'nin gelecek dönem bilançosunda yaklaşık 30 milyon euroluk bir yük oluşturacak. Kolo Muani'yi transfer etmek için gereken rakam budur. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus bu yatırımı gerçekleştirebilir ve hatta Jonathan David'i de anlaşmaya dahil etmeyi düşünebilir: İtalya'da istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kanadalı forvet, onu Belçika'nın Gent takımından Lille'e transfer eden PSG'li Ocampos'un çok hoşuna gidiyor.
KOLO MUANI-DAVID TAKASI: KİM KAZANIR?
PSG'nin sportif direktörü David'in kalitesinden emin ve Kolo Muani ile olası bir takas, ekonomik açıdan her iki kulübe de fayda sağlayacaktır: Juventus, geçen yaz bedelsiz transfer edilen bir oyuncuyu satarak toplamda kâr elde ederken, PSG ise Luis Enrique'nin planlarında artık yer almayan bir oyuncuyu göndererek zararı önlemiş olacaktır. Maaşları benzer çünkü her ikisinin de maaşı yaklaşık 6-7 milyon ve buna bonuslar ekleniyor, yaşları da aşağı yukarı aynı: Kanadalı oyuncu birkaç yaş daha genç ama her ikisi de yeniden yükselişe geçmek için kendini kanıtlama ve istikrar arıyor.