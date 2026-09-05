AFP
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Juventus yıldızı Randal Kolo Muani, Tottenham'daki kiralık dönem felaketinin ardından Serie A'nın kendisi için neden “mükemmel” olduğunu açıkladı
İngiltere ile İtalya arasındaki taktik ayrım
Kolo Muani'nin son bir yıldaki yolculuğu çalkantılı geçti; Premier League'deki hayal kırıklığı yaratan dönemi, birçok kişinin İngiliz futboluna ne kadar uygun olduğunu sorgulamasına neden oldu. Tottenham'daki kiralık macerası beklenen etkiyi yaratmayınca, Fransız oyuncu yenilenmiş bir amaç duygusu ve önceki döneminin neden planlandığı gibi gitmediğine dair net bir anlayışla Juventus'a döndü. Forvet, iki lig arasındaki belirgin farkın altını çizerek İngiliz futbolunun çılgın temposunun, oyuna daha hesaplı yaklaşımıyla örtüşmediğini söyledi.
"İngiliz futbolu gerçekten sürekli bir ceza sahasından diğerine giden, durmaksızın box-to-box bir oyun; buna karşılık İtalya'da oyun son derece taktiksel: Sadece ayaklarınızla değil, kafanızla da oynamalısınız. Sonrasında haftalık antrenmanlarda çok çalışıyorsunuz ama ben bundan memnunum" dedi Corriere della Sera'ya.
- Getty Images Sport
Juventus'ta taktik sığınak bulmak
Kolo Muani için daha önce 22 maçta 10 gol attığı kulüpte başarılı geçen beş aylık dönemin ardından Juventus'a dönme kararı zor olmadı. Piedmont başkentine dönme motivasyonunu değerlendiren forvet, kulüp ve taraftarlarıyla derin bir duygusal bağ kurduğunu ifade etti. Siyah-beyazlılarla geçirdiği ilk dönemin üzerinde kalıcı bir iz bıraktığını, bu nedenle fırsat doğduğunda geri dönme kararını vermenin kolay olduğunu belirtti.
"İlk deneyim harikaydı, takım arkadaşları, teknik ekip, taraftarlar, her şey. Her şey mükemmeldi ve kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim. Sonrasında da onların başlattığı işi bitirmek için geri dönmek önemliydi" dedi Kolo Muani.
Eleştirilerin üstesinden gelmek ve ana odaklanmak
Olumlu bakış açısına rağmen Kolo Muani, geri dönüşünden bu yana eleştirilerden muaf kalmadı. Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, özellikle takımın çok sayıda fırsat ürettiği ancak farkı açamadığı maçların ardından forvetin gol önünde daha bitirici olması gerektiğini yüksek sesle dile getirdi. Hücum oyuncusunun topsuz koşuları ve bağlantı oyunu, Juve hücumuna yeni bir boyut kattığı gerekçesiyle övülse de gol eksikliği konuşulmaya devam ediyor.
“Ben, olumsuz düşünceleri yanımda taşımayan biriyim; hatayı hemen unutmak ve bir sonraki hamleye odaklanmak için çalışırım” dedi. Bu dirençli zihniyeti kendisine aşılayan kişinin teknik direktörü olduğunu belirten oyuncu, saha içindeki bir önceki pozisyondan bağımsız olarak teknik ekibin sürekli konsantrasyon talep ettiğini vurguladı. “Spalletti’nin bize söylediği gibi, her zaman her şeyin üzerinde kalmalıyız. Şu ana odaklanmalısınız” diye ekledi.
- AFP
Bianconeri'yi eski ihtişamına kavuşturmak
Kolo Muani için sezonun geri kalanı adına hedef net: istikrar ve kupa. Şimdi tüm odağı, erken şampiyonluk yarışında önemli ağırlık taşıyan AC Milan karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Her iki kulüp de sezonun ilk iki maçından altı puan çıkardığı için bu mücadele, Juve'nin şampiyonluk iddiası açısından hayati bir turnusol testi niteliği taşıyor.
"Çok önemli bir test olacak. Milan da çok büyük bir takım ve bizim hazır olmamız gerekiyor. Ayrıca merak ediyorum; onlara karşı daha önce hiç oynamadım," diyerek sözlerini tamamladı Kolo Muani.
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