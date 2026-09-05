Kolo Muani'nin son bir yıldaki yolculuğu çalkantılı geçti; Premier League'deki hayal kırıklığı yaratan dönemi, birçok kişinin İngiliz futboluna ne kadar uygun olduğunu sorgulamasına neden oldu. Tottenham'daki kiralık macerası beklenen etkiyi yaratmayınca, Fransız oyuncu yenilenmiş bir amaç duygusu ve önceki döneminin neden planlandığı gibi gitmediğine dair net bir anlayışla Juventus'a döndü. Forvet, iki lig arasındaki belirgin farkın altını çizerek İngiliz futbolunun çılgın temposunun, oyuna daha hesaplı yaklaşımıyla örtüşmediğini söyledi.

"İngiliz futbolu gerçekten sürekli bir ceza sahasından diğerine giden, durmaksızın box-to-box bir oyun; buna karşılık İtalya'da oyun son derece taktiksel: Sadece ayaklarınızla değil, kafanızla da oynamalısınız. Sonrasında haftalık antrenmanlarda çok çalışıyorsunuz ama ben bundan memnunum" dedi Corriere della Sera'ya.