Opta Paolo’nun bildirdiğine göre, Kenan Yıldız ve Jeff Ekhator, son iki Serie A sezonunda en az 50 maça çıkan en genç iki oyuncu: Yıldız 71 maça çıktı (hepsi Juventus formasıyla), Ekhator ise 54 maça çıktı (hepsi Genoa formasıyla).
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Juventus, Yıldız ve Ekhator’un rekoru: Serie A’da en az 50 maça çıkan en genç iki oyuncu
Gelecek sezondan itibaren Jeff Ekhator (11/11/2006 doğumlu) ve Kenan Yıldız (4/5/2005 doğumlu) ikisi de Juventus’ta forma giyecek. İlginç bir istatistik: Juve, ligin en önemli genç oyuncularına yatırım yapıyor.
Juve, Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyonavroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını da ekleyerek Genoa’dan satın aldı.