Juventus, Yıldız ve Ekhator’un rekoru: Serie A’da en az 50 maça çıkan en genç iki oyuncu

Gelecek sezondan itibaren Jeff Ekhator (11/11/2006 doğumlu) ve Kenan Yıldız (4/5/2005 doğumlu) ikisi de Juventus’ta forma giyecek. İlginç bir istatistik: Juve, ligin en önemli genç oyuncularına yatırım yapıyor.





Juve, Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyonavroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını da ekleyerek Genoa’dan satın aldı.











