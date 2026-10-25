Juventus, Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasında Lecce deplasmanında McKennie ve Douglas Luiz'in golleriyle aldığı net 2-0'lık galibiyetle yeniden kazandı. Üstelik bunu genel olarak ikna edici bir oyunla yaptı.

Juventus ilk 45 dakikaya iyi başladı. Vicario'nun N’Dri'ye doğru yaptığı hatalı uzaklaştırmanın yarattığı ilk tehlike dışında Lecce'nin ani ataklarında neredeyse hiç zorlanmadı. Kolo Muani-Woltemade ikilisi parlamasa da maçın sonucunu Douglas Luiz-McKennie iş birliği belirledi. Brezilyalı oyuncu, Amerikalı futbolcunun takımını öne geçirdiği golü hazırladı; ardından ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla çapraz köşeye yaptığı tek vuruşla Juventus formasıyla ilk golünü kaydetti.

Di Francesco ikinci yarıda elinden geldiğince oyuncu değişiklikleri yaptı (Tiago Gabriel de sakatlanarak oyundan çıktı). Lecce'nin pres gücü ve becerisi arttı ancak Vicario kalesini iyi korudu. Lecce pozisyonlar bulsa ve Juventus'un oyununda belirgin bir düşüş yaşansa da Vicario, maç boyunca sıra dışı bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı.

Spalletti böylece hem ligde bir beraberlik ve Lazio karşısında ağır bir yenilginin ardından oyuncularının morali hem de kendi koltuğu üzerindeki baskının biraz azalması açısından kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuç, Juventus'u bugün 4. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasında bulunan Como'nun 3 puan gerisinde tutması bakımından da büyük önem taşıyor.





LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLLER: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)







