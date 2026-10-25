89' FIRSAT - Cabal'a savunma arkasına harika bir uzun pas geliyor. Falcone ile karşı karşıya kalan Cabal, dengesini kaybetmiş halde topu inanılmaz bir şekilde üstten auta gönderiyor.
85' - Boga bireysel bir girişimde bulunuyor. Sağ ayağıyla falsolu vuruşunda top dışarı gidiyor.
78' İNANILMAZ HATA! - Atağı başlatan Woltemade, Boga'nın çalım girişiminde seken topu kazanarak atağı tamamlıyor. Falcone ile karşı karşıya kaldığında sağ ayağıyla köşeye göndermek istediği top çok farklı şekilde üstten auta gidiyor. Ancak oyun duruyor; Alman oyuncu atağın başında ofsayttaydı.
75' FIRSAT - Hücuma katılıp ileri çıkan Danilo Veiga, ceza sahasının ortasına yerden bir orta yapıyor. Esteban, Lucumì'den önce davranıp topa topuğuyla vuruyor ancak Vicario şutu kolayca kurtarıyor.
63' Lucumì'nin kötü top kaybı, bu kez Maleh'e ceza sahası çizgisi üzerinden vuruş imkânı veriyor. Ancak sol ayağıyla yaptığı cılız vuruş dışarı gidiyor.
57' - Rakibin kullandığı kornerin uzaklaştırılmasının ardından Lecce yıldırım hızıyla kontra atağa çıkıyor. Tiago Gabriel'in savunma arkasına gönderdiği topa yetişen N'Dri, hemen ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Kalulu'nun müdahalesiyle yön değiştiren top yine Portekizli savunmacı Tiago Gabriel'e geliyor. Yükselip kafayı vuruyor ancak topu dışarı gönderiyor.
49' FIRSAT - Geubbels'in harika pasıyla ceza sahasının ortasında topu kontrol eden Maleh sol ayağıyla vuruyor. Gatti'nin kritik müdahalesiyle yön değiştiren top kornere çıkıyor. Kornerin ardından Gaspar'ın kafa vuruşunu Vicario kolayca kurtarıyor.
46' - Lecce hemen tehlike yaratıyor. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu alan Ngom'un sağ ayağıyla yaptığı cılız vuruşu Vicario kalenin ortasında kurtarıyor.
41' GOL - Woltemade güzel bir topu kontrol edip takımına kazandırıyor ve Juventus atağını başlatıyor. Kolo Muani oyunu Gatti'ye açıyor. Gatti de topu hemen ceza sahası çizgisi üzerindeki Douglas Luiz'e bırakıyor. Douglas Luiz'in sağ ayağıyla gelişine uzak köşeye çektiği şutta top, uzak direğin de yardımıyla Falcone'yi geçiyor. Kaleci müdahalesinde kusursuz değil.
36' FIRSAT - Douglas Luiz'in savunma arkasına gönderdiği topa Tiago Gabriel'den sıyrılan Kolo Muani hareketleniyor. Topu göğsüyle kontrol edip dönüyor ve hafif çapraz bir pozisyondan uzak köşeye vuruyor. Ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruş fazla cılız kalıyor ve top uzak köşede kaleyi bulmuyor.
29' GOL - Serbest vuruşta çalışılmış bir organizasyon: Douglas Luiz, Lecce savunma hattını şaşırtan bir top gönderiyor. Veiga'nın unuttuğu McKennie, ofsayta düşmeden hareketleniyor ve kayarak yaptığı vuruşta topa Falcone'yi geçmesine yetecek kadar, temiz olmasa da dokunuyor.
25' - Lecce kontra atağa iyi çıkıyor. Top sağdan sola aktarılarak ceza sahasının köşesi hizasındaki Fatah'a ulaşıyor. İsveçli oyuncu topu sağına çekip Kalulu'yu geçiyor ve falsolu bir vuruş yapıyor. Ancak top, Vicario'nun koruduğu kalenin çok üzerinden gidiyor.
5' - Woltemade, Kolo Muani'yi savunma arkasına kaçırıyor. Son çizgiye inen Kolo Muani, ceza sahasının ortasındaki Alman santrfora orta yapıyor. Ancak Woltemade topa düzgün vuramıyor ve şut çekemiyor.
1' FIRSAT - Vicario çok büyük bir risk alıyor. Topu ayağıyla uzaklaştırmakta çok gecikiyor ve sonunda vuruşunu yaptığında N'Dri kayarak müdahale ediyor. Topa müdahale eden N'Dri'nin ardından top, Juventus kalecisinin şansına yalnızca auta çıkıyor.
0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de
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