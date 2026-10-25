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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus yeniden kazandı: Lecce'yi deplasmanda 2-0 yendi, Şampiyonlar Ligi potasına 3 puan kaldı

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce - Juventus

Juventus yeniden kazandı ve gol yemedi.

Juventus, Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasında Lecce deplasmanında McKennie ve Douglas Luiz'in golleriyle aldığı net 2-0'lık galibiyetle yeniden kazandı. Üstelik bunu genel olarak ikna edici bir oyunla yaptı. 

Juventus ilk 45 dakikaya iyi başladı. Vicario'nun N’Dri'ye doğru yaptığı hatalı uzaklaştırmanın yarattığı ilk tehlike dışında Lecce'nin ani ataklarında neredeyse hiç zorlanmadı. Kolo Muani-Woltemade ikilisi parlamasa da maçın sonucunu Douglas Luiz-McKennie iş birliği belirledi. Brezilyalı oyuncu, Amerikalı futbolcunun takımını öne geçirdiği golü hazırladı; ardından ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla çapraz köşeye yaptığı tek vuruşla Juventus formasıyla ilk golünü kaydetti. 

Di Francesco ikinci yarıda elinden geldiğince oyuncu değişiklikleri yaptı (Tiago Gabriel de sakatlanarak oyundan çıktı). Lecce'nin pres gücü ve becerisi arttı ancak Vicario kalesini iyi korudu. Lecce pozisyonlar bulsa ve Juventus'un oyununda belirgin bir düşüş yaşansa da Vicario, maç boyunca sıra dışı bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı. 

Spalletti böylece hem ligde bir beraberlik ve Lazio karşısında ağır bir yenilginin ardından oyuncularının morali hem de kendi koltuğu üzerindeki baskının biraz azalması açısından kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuç, Juventus'u bugün 4. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasında bulunan Como'nun 3 puan gerisinde tutması bakımından da büyük önem taşıyor.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLLER: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    89' FIRSAT - Cabal'a savunma arkasına harika bir uzun pas geliyor. Falcone ile karşı karşıya kalan Cabal, dengesini kaybetmiş halde topu inanılmaz bir şekilde üstten auta gönderiyor.


    85' - Boga bireysel bir girişimde bulunuyor. Sağ ayağıyla falsolu vuruşunda top dışarı gidiyor.


    78' İNANILMAZ HATA! - Atağı başlatan Woltemade, Boga'nın çalım girişiminde seken topu kazanarak atağı tamamlıyor. Falcone ile karşı karşıya kaldığında sağ ayağıyla köşeye göndermek istediği top çok farklı şekilde üstten auta gidiyor. Ancak oyun duruyor; Alman oyuncu atağın başında ofsayttaydı.


    75' FIRSAT - Hücuma katılıp ileri çıkan Danilo Veiga, ceza sahasının ortasına yerden bir orta yapıyor. Esteban, Lucumì'den önce davranıp topa topuğuyla vuruyor ancak Vicario şutu kolayca kurtarıyor.


    63' Lucumì'nin kötü top kaybı, bu kez Maleh'e ceza sahası çizgisi üzerinden vuruş imkânı veriyor. Ancak sol ayağıyla yaptığı cılız vuruş dışarı gidiyor.


    57' - Rakibin kullandığı kornerin uzaklaştırılmasının ardından Lecce yıldırım hızıyla kontra atağa çıkıyor. Tiago Gabriel'in savunma arkasına gönderdiği topa yetişen N'Dri, hemen ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Kalulu'nun müdahalesiyle yön değiştiren top yine Portekizli savunmacı Tiago Gabriel'e geliyor. Yükselip kafayı vuruyor ancak topu dışarı gönderiyor.


    49' FIRSAT - Geubbels'in harika pasıyla ceza sahasının ortasında topu kontrol eden Maleh sol ayağıyla vuruyor. Gatti'nin kritik müdahalesiyle yön değiştiren top kornere çıkıyor. Kornerin ardından Gaspar'ın kafa vuruşunu Vicario kolayca kurtarıyor.


    46' - Lecce hemen tehlike yaratıyor. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu alan Ngom'un sağ ayağıyla yaptığı cılız vuruşu Vicario kalenin ortasında kurtarıyor.


    41' GOL - Woltemade güzel bir topu kontrol edip takımına kazandırıyor ve Juventus atağını başlatıyor. Kolo Muani oyunu Gatti'ye açıyor. Gatti de topu hemen ceza sahası çizgisi üzerindeki Douglas Luiz'e bırakıyor. Douglas Luiz'in sağ ayağıyla gelişine uzak köşeye çektiği şutta top, uzak direğin de yardımıyla Falcone'yi geçiyor. Kaleci müdahalesinde kusursuz değil.


    36' FIRSAT - Douglas Luiz'in savunma arkasına gönderdiği topa Tiago Gabriel'den sıyrılan Kolo Muani hareketleniyor. Topu göğsüyle kontrol edip dönüyor ve hafif çapraz bir pozisyondan uzak köşeye vuruyor. Ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruş fazla cılız kalıyor ve top uzak köşede kaleyi bulmuyor.


    29' GOL - Serbest vuruşta çalışılmış bir organizasyon: Douglas Luiz, Lecce savunma hattını şaşırtan bir top gönderiyor. Veiga'nın unuttuğu McKennie, ofsayta düşmeden hareketleniyor ve kayarak yaptığı vuruşta topa Falcone'yi geçmesine yetecek kadar, temiz olmasa da dokunuyor.


    25' - Lecce kontra atağa iyi çıkıyor. Top sağdan sola aktarılarak ceza sahasının köşesi hizasındaki Fatah'a ulaşıyor. İsveçli oyuncu topu sağına çekip Kalulu'yu geçiyor ve falsolu bir vuruş yapıyor. Ancak top, Vicario'nun koruduğu kalenin çok üzerinden gidiyor.


    5' - Woltemade, Kolo Muani'yi savunma arkasına kaçırıyor. Son çizgiye inen Kolo Muani, ceza sahasının ortasındaki Alman santrfora orta yapıyor. Ancak Woltemade topa düzgün vuramıyor ve şut çekemiyor.


    1' FIRSAT - Vicario çok büyük bir risk alıyor. Topu ayağıyla uzaklaştırmakta çok gecikiyor ve sonunda vuruşunu yaptığında N'Dri kayarak müdahale ediyor. Topa müdahale eden N'Dri'nin ardından top, Juventus kalecisinin şansına yalnızca auta çıkıyor.


    0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de


    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • Lecce-Juventus: Maç bilgileri

    Lecce-Juventus 0-2


    Goller: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86' Stulic), Guebbels (71' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro).

    Yedekler: Bleve, Borbei, Dembelé, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

    Teknik direktör: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz (83' Sarr), McKennie (90' Alajbegovic), Cambiaso (68' Cabal); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga).

    Yedekler: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Rugani.

    Teknik direktör: Spalletti.


    Hakem: Maresca

    Sarı kart görenler: Gaspar

    Kırmızı kart görenler: Gaspar

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