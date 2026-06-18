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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Yayà Touré ile karşılaştırılan Ilaix Moriba’nın peşinde: İşte kim bu oyuncu

Juventus
I. Moriba
Transfers
Celta Vigo

Orta saha için, Bianconeri, Celta Vigo’da oynayan 2003 doğumlu oyuncuyu takip ediyor

Juventus’un orta sahasını güçlendirmek için not defterinde yeni bir isim var: İspanyol vatandaşlığına sahip Gine’li Ilaix Moriba. Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2029’da sonaerecek olan oyuncunun değeri 15 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Tuttosport’un haberine göre, Juventus kulübü, 2003 doğumlu orta saha oyuncusu için ön görüşme yaptı ve gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında profilini değerlendirdi.


23 yaşında olmasına rağmen Moriba, kariyerinde şimdiden çeşitli aşamalardan geçti. Barcelona altyapısında yetişen oyuncu, çok genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çekmiş, sadece 17 yaşında A takımda ilk kez forma giymiş ve fiziksel yapısı, sahayı kaplama yeteneği ve top kontrolündeki kalitesi sayesinde Yayà Touré ile önemli karşılaştırmalara konu olmuştu.

  • LEIPZIG’DE BAŞARISIZLIK

    Son derece yüksek beklentiler, Leipzig’in 2021 yazında onu kadrosuna katmak için 16 milyon avro yatırım yapmasına neden oldu. Ancak Almanya’da kariyeri beklendiği gibi ilerlemedi (sadece 6 maçta forma giydi) ve gelişimi ani bir frenleme yaşadı; bu da onu, Avrupa futbolunun en parlak umutlarından birini, yeniden çıkış arayan bir yeteneğe dönüştürdü.

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  • CELTA’DA ÖNEMLİ RAKAMLAR

    Dönüm noktası son birkaç sezonda geldi; önce Valencia’da geçirdiği bir buçuk yıllık deneyimle (46 maç ve 1 gol), ardından da özellikle Celta Vigo’da (2024-25 sezonunda 25 maç, 1 gol ve 2 asist; ardından 2025-26 sezonunda 48 maç, 2 gol ve 4 asist) ile geldi; burada Moriba, teknik projede istikrarını ve merkezirolünü yeniden kazandı. Dinamik bir oyun kurucu olarak sahip olduğu özellikler, oyun zamanlaması ve oyun kurma becerisiyle birleştiğinde, günümüz Juventus kadrosunda pek bulunmayan nitelikleri ortaya koyuyor.


    Bu nedenle, orta sahada takviye arayışında olan Juventus’un radarına Moriba girmiştir. Şu an için bu ilgi ön aşamadadır ve henüz bir görüşme başlatılmamıştır, ancak Moriba’nın adı, Juventus yönetimi tarafından dikkatle takip edilen isimlerden biridir.