Juventus, Yayà Touré ile karşılaştırılan Ilaix Moriba’nın peşinde: İşte kim bu oyuncu

Juventus’un orta sahasını güçlendirmek için not defterinde yeni bir isim var: İspanyol vatandaşlığına sahip Gine’li Ilaix Moriba. Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2029’da sonaerecek olan oyuncunun değeri 15 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Tuttosport’un haberine göre, Juventus kulübü, 2003 doğumlu orta saha oyuncusu için ön görüşme yaptı ve gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında profilini değerlendirdi.





23 yaşında olmasına rağmen Moriba, kariyerinde şimdiden çeşitli aşamalardan geçti. Barcelona altyapısında yetişen oyuncu, çok genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çekmiş, sadece 17 yaşında A takımda ilk kez forma giymiş ve fiziksel yapısı, sahayı kaplama yeteneği ve top kontrolündeki kalitesi sayesinde Yayà Touré ile önemli karşılaştırmalara konu olmuştu.