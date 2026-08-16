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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus Women'da resmen: Dorotea Del Piero, kiralık olarak Moncalieri'ye gitti

Women's football
Juventus

Juventus'un eski kaptanının kızı kiralık olarak transfer oldu

Alessandro Del Piero'nun kızı Dorotea Del Piero, Juventus Women altyapısından geçici olarak Moncalieri'ye transfer oldu.


Moncalieri Women'ın açıklaması şöyle: "Dorotea Del Piero'nun Juventus'tan kiralık olarak kadromuza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Dorotea, 2026/27 sezonunda U19 grubunun bir parçası olacak ve bu doğrultuda Primavera 2'de mücadele edecek. Dorotea, genç ve gelecek vadeden bir takviye olarak kulübün yeteneklerin gelişimine ve değer kazanmasına yatırım yapmayı sürdürme isteğini doğruluyor; onlara proje içinde teknik ve eğitsel bir gelişim yolu sunuyor. Kendisine Başkanımızın, yöneticilerimizin, teknik ekibimizin ve tüm Moncalieri Women ailesinin hoş geldin mesajını iletiyoruz".


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