Juventus'un CEO'su olarak görevinden ayrılan Damien Comolli'nin yerine Giovanni Carnevali'nin gelmesiyle, Dusan Vlahovic'in geleceği açısından bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre cevap evet: Juventus yönetiminin tepesindeki bu değişiklik, Sırp forveti sürpriz ve sansasyonel bir şekilde "Vecchia Signora"ya yeniden yaklaştırabilir.





Vlahovic, kulübün mali taleplerini sınırlama gerekliliği karşısında bile her zaman Juve'ye öncelik vermişti, ancak babası ile kulübün artık eski genel müdürü arasındaki görüşmelerin en kritik aşamasında taraflar arasında aşılması zor bir uçurum ortaya çıkmıştı. Şimdi her şey değişiyor.



