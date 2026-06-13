Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
grafica vlahovic juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Vlahovic: Tekrar gündeme gelebilir! Kulübün tutumu, Carnevali faktörü, Spalletti'nin desteği

Juventus
Transfers
D. Vlahovic

Yeni CEO Carnevali'nin göreve başlamasının ardından, Sırp oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmeler yeniden gündeme gelebilir

Juventus'un CEO'su olarak görevinden ayrılan Damien Comolli'nin yerine Giovanni Carnevali'nin gelmesiyle, Dusan Vlahovic'in geleceği açısından bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre cevap evet: Juventus yönetiminin tepesindeki bu değişiklik, Sırp forveti sürpriz ve sansasyonel bir şekilde "Vecchia Signora"ya yeniden yaklaştırabilir.


Vlahovic, kulübün mali taleplerini sınırlama gerekliliği karşısında bile her zaman Juve'ye öncelik vermişti, ancak babası ile kulübün artık eski genel müdürü arasındaki görüşmelerin en kritik aşamasında taraflar arasında aşılması zor bir uçurum ortaya çıkmıştı. Şimdi her şey değişiyor.


  • RAKAMLAR

    Comolli, Vlahovic’e sözleşmesinin son yılında aldığı maaştan açıkça dahadüşük bir ücret teklif etmişti; bu maaş, 8 milyonluk temel maaşın üzerine eklenen 4 milyonluk sadakat primiyle de artırılmıştı. Sırp oyuncunun talebi son yıllardaki maaşına sadık kalırken, kulüp ise maaşı önemli ölçüde düşürerek, kısa süre önce sezon başına 6 milyon euroya sözleşmesini yenileyen 10 numaralı oyuncu Yıldız'ın maaşının altına çekmeyi önerdi. Gazzetta'ya göre, teklif edilen 5 milyon ile talep edilen 8 milyon arasındaki fark, bireysel ve takım hedeflerine ulaşılmasına bağlı bonusların eklenmesiyle önemli ölçüde azaltılabilir. Görüşmelerin gidişatı, öncülü gibi bütçeyi göz önünde bulundurmak zorunda olan yeni genel müdürün duyarlılığına bağlı olacak. Carnevali, kulübün çizgisine uygun olarak Comolli'nin belirlediği sınırlardan çok uzaklaşamayacak, ancak müzakerelere Fransızınkinden farklı bir duyarlılık katabilir.



    • Reklam

  • FERRERO, CHIELLINI VE KULÜP YÖNETİMİ

    Anlaşmanın bozulmasına, Comolli’nin katı tutumunun yanı sıra kulüp yönetiminin de katkıda bulunduğu, en son on gün önce yaşanan olaydan da anlaşılıyor. Nitekim, görüşmelerin kesilmesinden bir gün sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunanlar, Comolli değil, hem başkan Gianluca Ferrero hem de Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini olmuştu. Ferrero, "Meşru ama aşırı talepler. Bu rakamlarla transfer edilebilecek oyuncu yelpazesi genişliyor" yorumunda bulunmuştu. Chiellini ise, "Çok üzüldüm, son ana kadar Juve için elinden geleni yaptı. Ciddi bir insan. Bu rakamlarla Vlahovic İtalya'da kalmayacak, ancak başka bir tür sözleşme araması da meşru" diye eklemişti.


  • SPALLETTI'NİN ROLÜ

    Ekonomik hususların ötesinde, Vlahovic dosyasının yeniden açılmasını isteyen kişi her zamanki gibi Luciano Spalletti. Teknik direktör, forvetin kadroda kalmasını istiyor çünkü onu kendi oyun stiline ideal bir oyuncu olarak görüyor. Vlahovic de Spalletti’yi takdir ediyor ve onunla çalışmanın kendisini teknik ve taktik açıdan geliştirebileceğinin farkında. Böylesine stratejik bir pozisyonda, Spalletti için güvenilir bir isimle yeniden başlamak önemli olacaktır.