Juventus'un genel müdürlük görevinde, görevinden ayrılan Damien Comolli ile göreve gelen Giovanni Carnevali arasındaki değişimin ardından, Dusan Vlahovic'in geleceği açısından bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre cevap evet: Bianconeri yönetiminin tepesindeki bu değişiklik, Sırp forveti Vecchia Signora'ya sürpriz ve sansasyonel bir şekilde yeniden yaklaştırabilir.





Vlahovic, kulübün mali taleplerini sınırlama gerekliliği karşısında bile her zaman Juve'ye öncelik vermişti, ancak babası ile kulübün artık eski genel müdürü arasındaki görüşmelerin en kritik aşamasında taraflar arasında kapatılması zor bir uçurum ortaya çıkmıştı. Artık her şey değişiyor.



