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grafica vlahovic juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Vlahovic: Müzakereler yeniden başlayabilir! Kulübün tutumu, Carnevali faktörü, Spalletti'nin desteği

Juventus
Transfers
D. Vlahovic

Yeni CEO Carnevali'nin göreve başlamasının ardından, Sırp oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler yeniden başlayabilir

Juventus'un genel müdürlük görevinde, görevinden ayrılan Damien Comolli ile göreve gelen Giovanni Carnevali arasındaki değişimin ardından, Dusan Vlahovic'in geleceği açısından bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. La Gazzetta dello Sport'a göre cevap evet: Bianconeri yönetiminin tepesindeki bu değişiklik, Sırp forveti Vecchia Signora'ya sürpriz ve sansasyonel bir şekilde yeniden yaklaştırabilir.


Vlahovic, kulübün mali taleplerini sınırlama gerekliliği karşısında bile her zaman Juve'ye öncelik vermişti, ancak babası ile kulübün artık eski genel müdürü arasındaki görüşmelerin en kritik aşamasında taraflar arasında kapatılması zor bir uçurum ortaya çıkmıştı. Artık her şey değişiyor.


  • RAKAMLAR

    Comolli, Vlahovic’e sözleşmesinin son yılında aldığı maaştan açıkça dahadüşük bir ücret teklif etmişti; bu maaş, 8 milyonluk temel maaşın üzerine eklenen 4 milyonluk sadakat primiyle de artırılmıştı. Sırp oyuncunun talebi son yıllardaki maaşına sadık kalırken, kulüp ise kısa süre önce sezon başına 6 milyon euroya sözleşmesini yenileyen 10 numaralı oyuncu Yıldız'ın maaşının altına düşecek şekilde önemli bir indirim öneriyordu. Gazzetta'ya göre, teklif edilen 5 milyon ile talep edilen 8 milyon arasındaki fark, bireysel ve takım hedeflerine ulaşılmasına bağlı bonusların eklenmesiyle önemli ölçüde azaltılabilir. Görüşmelerin gidişatı, öncülü gibi bütçeyi göz önünde bulundurmak zorunda olan yeni genel müdürün duyarlılığına bağlı olacak. Carnevali, kulübün çizgisine uygun olarak Comolli'nin belirlediği sınırlardan çok uzaklaşamayacak, ancak müzakerelere Fransızınkinden farklı bir duyarlılık katabilir.



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  • FERRERO, CHIELLINI VE KULÜP YÖNETİMİ

    Anlaşmanın bozulmasına, Comolli’nin katı tutumunun yanı sıra kulüp yönetiminin de katkıda bulunduğu gerçeği, on gün önce yaşanan olaydan bir gün sonra, görüşmelerin kesildiğini açıklayanların Comolli değil, hem başkan Gianluca Ferrero hem de Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini olmasıyla da kanıtlanmaktadır. Ferrero, "Talep meşru ama aşırı. Bu rakamlarla transfer edilebilecek oyuncu yelpazesi genişliyor" yorumunu yapmıştı. Chiellini ise, "Çok üzüldüm, son ana kadar bizi Juve'ye tuttu. Ciddi bir insan. Bu rakamlarla Vlahovic İtalya'da kalmayacak, ancak başka bir tür sözleşme araması meşru" diye eklemişti.


  • SPALLETTI'NİN ROLÜ

    Ekonomik hususların ötesinde, Vlahovic dosyasının yeniden açılmasını isteyen kişi her zamanki gibi Luciano Spalletti. Teknik direktör, bu forvetin kadroda kalmasını istiyor çünkü onu kendi oyun stiline ideal bir oyuncu olarak görüyor. Vlahovic de Spalletti’yi takdir ediyor ve onunla çalışmanın kendisini teknik ve taktik açıdan geliştirebileceğinin farkında. Böylesine stratejik bir pozisyonda, Spalletti için güvenilir bir isimle yeniden başlamak önemli olacaktır.