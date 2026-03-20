Juventus: Vlahovic'in sözleşme yenileme şartlarına ilişkin tereddütleri. Milan ise transfer piyasasına geri dönüyor

Sırp oyuncunun sözleşme yenileme görüşmeleri, sahalara dönüşüyle paralel olarak ilerliyor; bu süreçteki hızlanma ve yavaşlamalar, diğer kulüplerle ilgili söylentileri yeniden alevlendiriyor.

Dusan Vlahovic'in bugünü ve geleceği kaçınılmaz olarak hem sahaya hem de transfer piyasasına bağlı. Sırp forvet, takım antrenmanlarına dönmüş olmasına rağmen fiziksel açıdan hala belirsizliğini koruyor ve Sassuolo maçında forma giyip giymeyeceği kesin değil.


Ancak daha da önemlisi, 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi ve dolayısıyla Torino'da kalıp kalmayacağına dair görüşmelerin nasıl ilerleyeceği konusu.

İşte bu belirsizlik ortamında, son günlerde sergilenen iyimserliğe rağmen, Milan'a transferiyle ilgili sansasyonel bir tartışma yeniden alevlenebilir.

  • SPALLETTI'NİN ROLÜ VE MÜZAKEREYE AÇIKLIK

    Vlahovic ile Juventus arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası birkaç hafta önce yaşandı ve bu, Luciano Spalletti’nin Sırp forvetle yaptığı arabuluculukla aynı zamana denk geldi. Toskanalı teknik direktör için eski Fiorentina oyuncusu, gelecek sezonda da yeniden yola çıkılacak hücum ekseni konumunda ve oyuncuya iletilen bu düşünce, onu en azından kulübün sözleşme teklifini dinlemeye ikna etti.

  • JUVENTUS'UN TEKLİFİ

    Böylece, Ocak 2025'te durmuş olan görüşmeler yeniden başladı; bu görüşmeler, Juventus'un hem Openda'ya hem de David'e yatırım yapmasına ve yıl sonunda ayrılacağı önceden belli olan bir planın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Juventus kulübü, Vlahovic'e 30 Haziran 2029'da sona erecek, toplam 7 milyon euro net bonus içeren (Kenan Yıldız'a garanti edilen rakamla aynı) ve 5 milyon euro imza bonusu içeren yeni bir üç yıllık sözleşme teklif etti.

  • JUVE'NİN İYİMSERLİĞİ VE VLAHOVIC'İN ŞÜPHELERİ

    Son görüşmeden Juventus iyimser bir hava ile ayrıldı, ancak oyuncu rakamlar konusunda pek çok şüpheye sahip; bu şüpheler maaş açısından değil (maaşın kulübün sunabileceği en yüksek rakam olduğunun farkında), daha çok primler ve komisyonlar konusunda. Oyuncu ve ekibi, maaşın yanı sıra çok daha yüksek rakamlar talep ediyor.

  • MILAN TRANSFER PENCERESİNDE

    Vlahovic, Juventus’un teklifine olumlu yanıt vermezse, özellikle de son derece önemli bir sezon finali öncesinde, kulüp tarafından sahada oynama şansı sorgulanabilir ve bu durum şu anda rafa kaldırılmış birçok senaryoyu yeniden gündeme getirebilir. Bunların arasında Milan'a transfer senaryosu da var. Milan, şimdiye kadar Vlahovic'i transfer etme fikrini bir kenara bırakmıştı ancak son haftalarda yeniden nabız yoklamaya başladı. Somut bir şey yok, sadece Kean ve Retegui transferleri gerçekleşmezse geliştirilebilecek fikirler var. Ancak Vlahovic'in Allegri ve Tare'nin çok hoşuna gittiği uzun zamandır bilinen bir gerçek.



