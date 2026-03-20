Juventus: Vlahovic'in sözleşme yenileme şartlarına ilişkin tereddütleri. Milan ise transfer piyasasına geri dönüyor

Dusan Vlahovic'in bugünü ve geleceği kaçınılmaz olarak hem sahaya hem de transfer piyasasına bağlı. Sırp forvet, takım antrenmanlarına dönmüş olmasına rağmen fiziksel açıdan hala belirsizliğini koruyor ve Sassuolo maçında forma giyip giymeyeceği kesin değil.





Ancak daha da önemlisi, 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi ve dolayısıyla Torino'da kalıp kalmayacağına dair görüşmelerin nasıl ilerleyeceği konusu.

İşte bu belirsizlik ortamında, son günlerde sergilenen iyimserliğe rağmen, Milan'a transferiyle ilgili sansasyonel bir tartışma yeniden alevlenebilir.