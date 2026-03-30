Juventus, Vlahovic’in bir çocuğa verdiği hüzünlü cevap: “Güçlü müyüm? Eh, eskiden öyleydim…”

Taraftarlarla yapılan bir buluşma sırasında, bir çocuk en sevdiği takım olan Juventus’un forveti olan idolüne basit bir soru sorar. “Ne kadar güçlüsün?” diye sorar. “Şey, bir keresinde…” diye cevaplar forvet, gülümseyerek.





Vlahovic'in cevabı, videoyu izleyenlerin çoğunu şaşırtır ve hem bir çocuğun sorusuna verilen cevap olması nedeniyle bunu komik bulanlar arasında hem de bu cevabı oyuncunun hüzünlü bir itirafı olarak görenler arasında anında viral olur. Nitekim Sırp oyuncunun kariyerinin şimdiye kadarki en iyi anı, Fiorentina'da patlama yaşayıp Juventus'un ilgisini çekmesi ve kulübün onu 2022 Ocak ayında milyonlarca euroya transfer etmesiydi. Juventus formasıyla sık sık gol atmaya devam etse de, Sırp oyuncu sakatlıklar ve bazı kötü dönemler nedeniyle biraz frenlendi. Ayrıca, takımın sonuçları beklenenin altında kaldı, o kadar ki Dusan o zamandan beri sadece bir Coppa Italia kupasını vitrine ekleyebildi.





Vlahovic'in geleceği de şu anda belirsizliğini koruyor. Juventus ile sözleşmesi sona ermek üzere olan ve Milan gibi birçok kulübün ilgisini çeken Sırp oyuncu, maaş açısından daha düşük bir rakamla da olsa, Juventus ile 2 yıl daha kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzalamaya niyetli görünüyor.