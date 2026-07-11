Juventus, Vlahovic ile ilgili ipucu: Dolabı hâlâ dolu. Ayrıca Massara, forvetin babasıyla görüşebilir

Continassa'da gözden kaçmayan bir ayrıntı var: Filip Kostic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından dolabını çoktan boşaltmışken, Dusan Vlahovic'in dolabı ise olduğu gibi kalmış. Sırp forvetin kişisel eşyaları, Torino ile oynanan ligin son maçı sonrasında bıraktığı gibi hâlâ yerlerinde duruyor; bu durum, Juventus ile çarpıcı bir uzlaşma olasılığını güçlendiren bir işaret olarak görülüyor.

Haftalarca süren soğukluğun ve Juventus yönetimi ile kesintiye uğrayan görüşmelerin ardından, Vlahovic diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmiş ve maddi taleplerini de yumuşatmış. Tuttosport’a göre, Juve bu tutum değişikliğini ilgiyle izliyor, ancak süreci aceleye getirmiyor.





Şu anda Giovanni Carnevali’nin yönetimindeki kulüp, oyuncuyla henüz resmi bir görüşme yapmadı, ancak konu yeni futbol direktörü Frederic Massara’nın gündemine de yeniden geldi. Nihai karar ancak yüz yüze görüşmeden sonra verilecek; bu arada kulüp, Randal Kolo Muani’yi de takip etmeye devam ediyor.





Şu an için Vlahovic’in geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Continassa’da hâlâ dolu duran o dolap, en azından sembolik olarak Juventus ile olan bağın henüz kopmadığını gösteren bir ayrıntı.