Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus-Vlahovic: Babası İtalya'ya geldi; sözleşme uzatmasıyla ilgili son gelişmeler, yeni bir görüşme gerekiyor

Yenileme görüşmeleri henüz tam anlamıyla başlamadı.

Bekleyiş henüz sona ermedi; aksine, yeni ve önemli ayrıntılarla daha da zenginleşiyor. Juventus ile Dusan Vlahovic arasındaki aşk hikâyesi, büyük bir sürprizle yeniden başlayıp devam edebilir; ancak teoriden pratiğe geçmek için, bu görüşmede yer alacak tüm tarafların kabul edebileceği bir teklifin kağıda dökülmesi gerekecek.


Ve hayır, bu olayda sadece Sırp forvet ve Juventus kulübü değil, menajerler ve oyuncunun babası da aktif rol oynuyor; babası bu günlerde oğlunu İtalya'da ziyaret etti. Peki, anlaşmayı tamamlamak için ne eksik?


  • BABA İTALYA'YA GİTTİ, COMOLLI GİTMEDİ

    İşte tam da bu günlerde, 2000 doğumlu forvetin babası Milos Vlahovic, İtalya'ya ve Torino'ya giderek oğlu Dusan'ı ziyaret etti. Ancak bu ev ziyaretinin Juventus ile bir görüşmeye dönüşmesi mümkün olmadı; zira aynı dönemde Damien Comolli, yurtdışında oyuncu izleme çalışmaları ve eski ECA ile de bağlantılı uluslararası etkinlikler nedeniyle şehirde bulunmuyordu.

    • Reklam

  • YENİ BİR TOPLANTI GEREKİYOR

    Bu nedenle sözleşme uzatması konusu yalnızca aile çevresi içinde konuşuldu ve dolayısıyla, son günlerde gündeme gelen rakamları ve ayrıntıları resmi bir teklife dönüştürmek üzere masaya oturmak için, muhtemelen Paskalya'ya kadar Juventus ile yeni bir görüşme yapılması gerekecek.

  • RAKAMLAR VE SÜRE

    Juventus, Kenan Yıldız'a son sözleşme yenilemesinde garanti edilen maaşın ötesine geçmek istemiyor ve geçemez. Vlahovic kabul ederse, sezon başına 6-7 milyon avro net maaşla yetinmek zorunda kalacak (bu yıl aldığı maaşın yaklaşık yarısı). Öte yandan, oyuncunun menajerleri bu indirimi kabul etmek için önemli bir imza bonusu talep ediyor. Ancak herkes yeni sözleşmenin süresi konusunda hemfikir; sözleşme artık beş yıllık olmayacak, en fazla 3 yıllık olacak ve kulübün lehine bir opsiyon içerecek.

  • SPALLETTI VE ALTERNATİF YOKLUĞU

    Vlahovic şimdilik diğer tüm konuları askıya aldı; Juventus'ta kendini iyi hissediyor ve Luciano Spalletti ile yaptığı görüşme – Spalletti ona hücumda yeniden merkezi bir rol vaat etti – onu sözleşme uzatmasına yeniden sıcak bakmaya ikna etti. Öte yandan, menajerlerinin Barcelona ve Premier League kulüpleriyle başlattığı görüşmeler hiçbir zaman ilerlemedi ve sadece Milan, onu Bianconeri'den koparmak için hiçbir zaman gerçek bir teklifte bulunmadan iletişim kanallarını açık tuttu. Gerçek anlamda alternatiflerin olmaması, bu nedenle Comolli ve Chiellini'ye bu transferde yardımcı olabilir. Ayrıca, Sırp oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi, önümüzdeki yaz için öngörülen karmaşık transfer kampanyasının bütçesini diğer pozisyonlara kaydırmaya da yardımcı olacaktır.



